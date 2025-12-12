Юлия Стаматова приключи участието си на турнира в Анталия

Юлия Стаматова не успя да се класира на финала на двойки на турнира на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българката и Анастасия Запаринюк (Украйна) загубиха от поставените под номер 3 в схемата на дуетите Рике де Конинг и Маделиф Хагеман от Нидерландия с 6:3, 4:6, 2:10 след 90 минути игра.

Така 32-годишната Стаматова приключва годината с един финал на двойки.

Това стана през февруари, когато тя и Аня Вилдгрубер (Германия) отстъпиха пред поставените под номер 3 Даря Хомуцянская (Беларус) и Варвара Паншина (Русия) с 2:6, 5:7.