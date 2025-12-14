Григор Димитров изрази възхищението си от Линдзи Вон

Григор Димитров изрази възхищението си от легендата в алпийските ски Линдзи Вон, която сътвори истинска сензация със завръщането си на пистата. Американката спечели старт от Световната купа в Сейнт Мориц, седем години след последния си триумф.

„Веднъж шампион, завинаги шампион“, написа Димитров в социалните мрежи, споделяйки видео с феноменалното спускане на скиорката.

41-годишната Вон единствена успява да слезе под минута и половина, давайки най-добро време – 1:29.63 минути. Това е нейна 83-а победа за Световната купа, с което тя се превръща в най-възрастната състезателка с подобен успех в историята.