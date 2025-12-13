Ботев Пловдив се справи със Спартак Варна за едно полувреме

Ботев Пловдив се класира за четвъртфиналите на Sesame Купа на България, след като постигна победа с 2:0 като гост на Спартак Варна в двубой от осминафиналната фаза на турнира. Головете отбелязаха Армстронг Око-Флекс в 30-ата минута и Франклин Маскоте 9 минути по-късно.

Гостите започнаха по-активно срещата и още в 7-ата минута Константинос Балоянис отправи удар от дистанция, който бе уловен от вратаря на домакините Илия Шаламанов-Тренков. Малко по-късно стражът на „соколите“ се намеси и при изстрел на Армстронг Око-Флекс.

В 21-ата минута Луис Пахама опита акробатичен удар, който премина над напречната греда, а седем минути след това Тодор Неделев навлезе в наказателното поле и стреля с десния крак, но неточно.

В 30-ата минута Ботев Пловдив откри резултата. След дълга топка в предни позиции Армстронг Око-Флекс се пребори с Иван Алексиев и с мощен удар под напречната греда не остави шансове на Шаламанов-Тренков - 0:1.

„Жълто-черните“ удвоиха преднината си в 39-ата минута. Балоянис стреля от дистанция, вратарят на Спартак отрази, но при добавката Франклин Маскоте бе най-съобразителен и прати топката в мрежата за 0:2.

В 40-ата минута домакините имаха претенции за дузпа, след като Луис Пахама падна в наказателното поле след контакт с Ейбрахам Оджо, но главният съдия Васил Минев остави играта да продължи. В края на първата част Пахама отново се озова в центъра на събитията, но ударът му премина над вратата.

След почивката Спартак Варна опита да бъде по-активен, като в първия четвърт час на втората част държеше повече топката, но без да създаде сериозни опасности пред вратата на Даниел Наумов.

В 70-ата минута Димитър Митков излезе сам срещу Шаламанов-Тренков, но вратарят на домакините реагира навреме и предотврати трето попадение. Малко по-късно Дамян Йорданов стреля от границата на наказателното поле, но неточно.

В заключителните минути Матео Петрашило и Армстронг Око-Флекс също опитаха удари към вратата на Спартак, но резултатът остана непроменен и Ботев Пловдив се поздрави с успеха.

СПАРТАК ВАРНА - БОТЕВ ПЛОВДИВ 0:2

0:1 Армстронг Око-Флекс 30’, 0:2 Франклин Маскоте 39’

СПАРТАК ВАРНА: 1. Илия Шаламанов-Тренков - 3. Матео Петрашило (К), 4. Иван Алексиев (46' - 21. Шанде), 8. Даниел Иванов (71' - 6. Жак Пехливанов), 9. Даниел Халачев (46' - 90. Георг Стояновски), 18. Саад Мокачар, 17. Цветослав Маринов, 11. Александър Георгиев - 19. Емил Янчев, 88. Дамян Йорданов (87' - 22. Александър Янчев), 93. Луис Пахама

Старши треньор: Гьоко Хаджиевски

БОТЕВ ПЛОВДИВ: 29. Даниел Наумов - 4. Никола Солдо (82' - 42. Ивайлов Видев), 7. Никола Илиев (64' - 90. Самуел Калу), 8. Тодор Неделев (К), 17. Николай Минков, 22. Енок Куатенг (82' - 77. Лукас Араужо), 23. Армстронг Око-Флекс (87' - 11. Таилсон), 25. Ейбрахам Оджо, 30. Франклин Маскоте, 38. Константинос Балоянис, 87. Симеон Петров

Старши треньор: Димитър Димитров