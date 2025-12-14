Новини
Спорт »
Бг футбол »
Цветомир Найденов с намек за силен трансфер в ЦСКА 1948

Цветомир Найденов с намек за силен трансфер в ЦСКА 1948

14 Декември, 2025 13:29 331 2

  • бернардо коуто-
  • цска 1948-
  • спартак варна-
  • цветомир найденов-
  • трансфер

Бизнесменът пусна пост в социалните мрежи, с който даде да се разбере, че "червените" най-вероятно ще се подсилят с една от звездите на Спартак Варна - Бернардо Коуто

Цветомир Найденов с намек за силен трансфер в ЦСКА 1948 - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спонсорът на ЦСКА 1948 - Цветомир Найденов, намекна за силен входящ трансфер. Бизнесменът пусна пост в социалните мрежи, с който даде да се разбере, че "червените" най-вероятно ще се подсилят с една от звездите на Спартак Варна - Бернардо Коуто.

Португалецът не игра за "соколите" срещу Ботев Пловдив в събота в мач от осминафиналите на Sesame Купа на България, загубен от неговия отбор с 0:2.

"Давайте го тва Джен зи….", написа Найденов, а постът бе придружен със снимка на Коуто.

23-годишният футболист има договор със Спартак до лятото. От началото на сезона той има 20 мача във всички турнири, в които е вкарал шест гола.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гонзо БФС

    1 0 Отговор
    И тоз като Венци Стефанов … голям 🤡

    13:34 14.12.2025

  • 2 за това е БГ. футбол

    0 0 Отговор
    Перат се едни окрадени пари !!!

    13:38 14.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ