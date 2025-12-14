Цветомир Найденов с намек за силен трансфер в ЦСКА 1948

Спонсорът на ЦСКА 1948 - Цветомир Найденов, намекна за силен входящ трансфер. Бизнесменът пусна пост в социалните мрежи, с който даде да се разбере, че "червените" най-вероятно ще се подсилят с една от звездите на Спартак Варна - Бернардо Коуто.

Португалецът не игра за "соколите" срещу Ботев Пловдив в събота в мач от осминафиналите на Sesame Купа на България, загубен от неговия отбор с 0:2.

"Давайте го тва Джен зи….", написа Найденов, а постът бе придружен със снимка на Коуто.

23-годишният футболист има договор със Спартак до лятото. От началото на сезона той има 20 мача във всички турнири, в които е вкарал шест гола.