Ливърпул триумфира над Брайтън, Салах се завърна с бляскава асистенция

Ливърпул демонстрира класа и самочувствие на "Анфийлд", като надделя с 2:0 над гостуващия Брайтън & Хоув Албиън в среща от 16-ия кръг на английската Висша лига. Мърсисайдци не оставиха съмнение в превъзходството си, а феновете им имаха повод за радост и заради завръщането на египетската звезда Мохамед Салах, който се отчете с ключова асистенция.

Още в първата минута Юго Екитике откри резултата след прецизно подаване от Джо Гомес, с което даде ранен аванс на "червените". За съжаление, Гомес получи контузия в средата на първата част и бе заменен принудително. На негово място на терена се появи Мохамед Салах, който не бе играл в последните четири двубоя на Ливърпул. Египетският национал бързо напомни за класата си, като в 60-ата минута асистира на Екитике за втория гол в мача.

Въпреки успешното си завръщане, Салах ще пропусне предстоящите срещи на Ливърпул, тъй като му предстои участие в турнира за Купата на африканските нации – събитие, което със сигурност ще бъде следено с интерес от феновете на "червените".

След този успех възпитаниците на Арне Слот се изкачиха на шеста позиция във временното класиране с актив от 26 точки. Брайтън, воден от Фабиан Хюрцелер, заема деветото място с 23 точки.







