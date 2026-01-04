Новини
Спорт »
Световен футбол »
Аталанта надделя над Рома с минимален успех в Бергамо

Аталанта надделя над Рома с минимален успех в Бергамо

4 Януари, 2026 09:14 468 0

  • аталанта -
  • рома -
  • серия а-
  • италия

Победното попадение реализира Джорджо Скалвини

Аталанта надделя над Рома с минимален успех в Бергамо - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Аталанта успя да се наложи над Рома с минималното 1:0 в среща от 18-ия кръг на италианската Серия А. Домакините демонстрираха характер и воля, като грабнаха трите точки пред собствена публика.

Още в 13-ата минута младият талант Джорджо Скалвини донесе радост на тифозите, след като реализира единственото попадение в мача. Защитата на „вълците“ бе изненадана, а стражът на гостите остана безпомощен пред точния удар на Скалвини.

Малко по-късно, в 29-ата минута, Джанлука Скамака успя да прати топката във вратата на Рома, но радостта на бергамаските бе краткотрайна. След дълго и напрегнато разглеждане на ситуацията с ВАР, попадението бе отменено поради засада.

Въпреки опитите на римляните да се върнат в мача, защитата на Аталанта остана стабилна и не допусна изравнително попадение.

С този успех Аталанта се изкачи на осмата позиция във временното класиране с актив от 25 точки, докато Рома заема петото място с 33 пункта.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ