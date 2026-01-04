Аталанта надделя над Рома с минимален успех в Бергамо

Аталанта успя да се наложи над Рома с минималното 1:0 в среща от 18-ия кръг на италианската Серия А. Домакините демонстрираха характер и воля, като грабнаха трите точки пред собствена публика.

Още в 13-ата минута младият талант Джорджо Скалвини донесе радост на тифозите, след като реализира единственото попадение в мача. Защитата на „вълците“ бе изненадана, а стражът на гостите остана безпомощен пред точния удар на Скалвини.

Малко по-късно, в 29-ата минута, Джанлука Скамака успя да прати топката във вратата на Рома, но радостта на бергамаските бе краткотрайна. След дълго и напрегнато разглеждане на ситуацията с ВАР, попадението бе отменено поради засада.

Въпреки опитите на римляните да се върнат в мача, защитата на Аталанта остана стабилна и не допусна изравнително попадение.

С този успех Аталанта се изкачи на осмата позиция във временното класиране с актив от 25 точки, докато Рома заема петото място с 33 пункта.