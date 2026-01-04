Първи поглед в интериора на новото Polo с ретро намигване към Golf Mk1

Volkswagen най-накрая променя своята спорна философия, която дава предимство на цифровите технологии, и изцяло новият ID. Polo е автомобилът, който води обратната тенденция към тактилното усещане. Докато марката създава очакване преди световния дебют през пролетта, новоразкритите снимки на интериора потвърждават, че разочароващите тактилни плъзгачи и сензорни панели, които тормозеха ID.3, са били изхвърлени в кошчето. На тяхно място шофьорите ще открият квадратен волан, оборудван с масивни, удобни бутони и специален ред физически превключватели за климатика, които дават предимство на ергономичността пред минимализма. Дори централната конзола е оборудвана с подходящ регулатор за силата на звука – малка, но значителна победа за критиците на VW, които просто искат да регулират аудио системата, без да откъсват поглед от пътя.

Подобрението в усещането за качество е осезаемо, като Волфсбург явно се стреми да преодолее разликата между базовите електромобили и премиум супермини автомобилите. Детайли като вентилационните отвори и регулаторите за силата на звука подсказват за ниво на изработка, което липсваше в по-ранните модели ID., докато меките материали по таблото и панелите на вратите създават интериор, който изглежда наистина привлекателен. Разположението също е преработено, като шофьорът вече разполага с 10,25-инчов приборен панел, закрепен директно към таблото, а не към колоната на волана, както и с огромен 13-инчов централен сензорен екран. В умен поклон към наследството на марката, софтуерът включва „ретро режим“, който може мигновено да превърне цифровите уреди във високоразделителна почит към емблематичните уреди на оригиналния Golf от 70-те години.

В основата на този нов интериор е платформата MEB+, техническа промяна, която премества електродвигателя към предния мост, за да се максимизира вътрешното пространство и обемът на багажника. Използвайки задно окачване с торсионна греда, VW залага на това, че ID. Polo може да предложи практичността и цената, необходими, за да доминира в европейския B-сегмент. Интересното е, че този електромобил няма да бъде сам в шоурума. Той ще бъде пуснат на пазара заедно със значително обновена версия на шестото поколение бензинов Polo. Тази двупосочна стратегия гарантира, че докато ID. Polo тласка VW към неговото цифрово бъдеще, марката не е готова да се откаже от наследството на двигателите с вътрешно горене, които направиха Polo световно известен.