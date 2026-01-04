Александър Николов блести, но Лубе Чивитанова отстъпи на Трентино в дербито на италианската Суперлига

Вълнуващ сблъсък разтърси 14-ия кръг на италианската волейболна Суперлига, където Александър Николов демонстрира впечатляваща форма, но неговият Кучине Лубе Чивитанова не успя да се противопостави на шампиона Итас Трентино. Домакините от Тренто се наложиха с 3:1 гейма (25:22, 25:20, 21:25, 25:22) и затвърдиха лидерската си позиция в класирането.

Българската звезда Николов, който е световен вицешампион и заема второто място в световната ранглиста, изигра ключова роля за своя тим, като реализира цели 24 точки, включително 3 аса. Въпреки неговото вдъхновяващо представяне, Лубе не успя да обърне развоя на срещата в своя полза.

Към усилията на Николов се присъединиха Матия Ботоло с 15 точки и Джовани Мария Гарджуло с 10, но това не бе достатъчно срещу мощната игра на Трентино.

За домакините блесна Алесандро Микиелето – избран за най-добър волейболист в света за 2025 година – който завърши с 17 точки. Тео Фор и Жорди Рамон също допринесоха значително, като добавиха по 15 точки всеки.

След този успех Тренто продължава да оглавява таблицата с 35 точки (12 победи и само 2 загуби), докато Лубе Чивитанова заема шеста позиция с 25 точки (8 победи, 6 поражения).