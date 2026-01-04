Новини
Спорт »
Волейбол »
Александър Николов блести, но Лубе Чивитанова отстъпи на Трентино в дербито на италианската Суперлига

Александър Николов блести, но Лубе Чивитанова отстъпи на Трентино в дербито на италианската Суперлига

4 Януари, 2026 09:43 553 0

  • александър николов-
  • лубе чивитанова-
  • итас трентино-
  • италианска суперлига-
  • волейбол-
  • резултати-
  • класиране-
  • микиелето-
  • спортни новини

За домакините блесна Алесандро Микиелето – избран за най-добър волейболист в света за 2025 година

Александър Николов блести, но Лубе Чивитанова отстъпи на Трентино в дербито на италианската Суперлига - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуващ сблъсък разтърси 14-ия кръг на италианската волейболна Суперлига, където Александър Николов демонстрира впечатляваща форма, но неговият Кучине Лубе Чивитанова не успя да се противопостави на шампиона Итас Трентино. Домакините от Тренто се наложиха с 3:1 гейма (25:22, 25:20, 21:25, 25:22) и затвърдиха лидерската си позиция в класирането.

Българската звезда Николов, който е световен вицешампион и заема второто място в световната ранглиста, изигра ключова роля за своя тим, като реализира цели 24 точки, включително 3 аса. Въпреки неговото вдъхновяващо представяне, Лубе не успя да обърне развоя на срещата в своя полза.

Към усилията на Николов се присъединиха Матия Ботоло с 15 точки и Джовани Мария Гарджуло с 10, но това не бе достатъчно срещу мощната игра на Трентино.

За домакините блесна Алесандро Микиелето – избран за най-добър волейболист в света за 2025 година – който завърши с 17 точки. Тео Фор и Жорди Рамон също допринесоха значително, като добавиха по 15 точки всеки.

След този успех Тренто продължава да оглавява таблицата с 35 точки (12 победи и само 2 загуби), докато Лубе Чивитанова заема шеста позиция с 25 точки (8 победи, 6 поражения).


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ