Киър Стармър: Ще бъда британски премиер и догодина по същото време

Киър Стармър: Ще бъда британски премиер и догодина по същото време

4 Януари, 2026 12:09 760 36

В интервю за Би Би Си Стармър изрази увереност, че предстоящите избори в Шотландия, Уелс и Англия през май не са "референдум" за неговото правителство

Киър Стармър: Ще бъда британски премиер и догодина по същото време - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Британският премиер Киър Стармър отхвърли опасенията относно лидерството си и заяви, че ще бъде министър-председател и догодина по това време.

В интервю за Би Би Си той изрази увереност, че предстоящите избори в Шотландия, Уелс и Англия през май не са "референдум" за неговото правителство.

Думите му идват след трудната 2025 г. за Стармър, който се бори със забавящия се икономически растеж, ниското ниво на одобрение в проучванията и спекулациите, че може да се изправи пред предизвикателство за лидерство.

В неотдавнашното си новогодишно послание премиерът обеща да "преодолее упадъка и разделението, предлагани от други", и настоя, че през 2026 г. хората ще усетят "положителна промяна" в живота си.

Той подчерта: "Бях избран през 2024 г. с петгодишен мандат да променя страната и това е, което възнамерявам да направя, да бъда верен на този мандат".

"Знам, че ще бъда съден, когато стигнем до следващите избори, по това дали съм изпълнил ключовите неща, които са най-важни за хората".

Парламентът се завръща от коледната ваканция утре, а премиерът ще проведе първото си заседание на кабинета за 2026 г. на следващия ден.

Очаква се той да каже на министрите: "Знам, че семействата в цялата страна все още са притеснени от разходите за живот. Няма да има отслабване в борбата ни да подобрим живота им".

В интервюто си за Би Би Си премиерът обеща да отстоява твърдо позицията си на лидер.

"При последното правителство наблюдавахме постоянно съкращаване и смяна на ръководство, на екипи, това причини пълен хаос и е сред причините торите да бъдат изгонени толкова ефективно на последните избори", отбеляза Стармър.

"Никой не иска да се връща към това. Не е в наш национален интерес. От тези доказателства знаем какво се случва, ако тръгнете по този хаотичен път, и аз няма да ни върна към такъв хаос".

"Ще заемам това място до 2027 г. и ако това дълго интервю проработи, можем да го опитаме отново през януари следващата година".

Стармър направи изказването си малко повече от пет месеца преди изборите за уелския парламент - Сенед, шотландския парламент и за много местни власти в Англия на 7 май.

Всеки от тях би имал огромни последици, тъй като лейбъристите в момента са на власт в Сенед и управляват много от градските съвети в Англия, където се провеждат местни избори.

В навечерието на коледния период правителството се сблъска с поредица от неудобни ситуации, включително брифинги за заговор за поемане на ръководството от министъра на здравеопазването Уес Стрийтинг в началото на ноември.

По това време Стрийтинг заяви, че предположенията от съюзниците на Стармър, че той се опитва да оспори ръководството, са "самоунищожителни глупости".

Този епизод бързо бе последван от обратен завой преди бюджета относно това дали да се повишат ставките на данъка върху доходите, а след това и от безпрецедентното преждевременно публикуване на отговора на Службата за бюджет за отговорност на бюджета на Рейчъл Рийвс, преди тя да го обяви в Камарата на общините.

Лидерът на консерваторите Кеми Баденох заяви, че Стармър "очаква благодарност", когато "знаем, че неговите решения са влошили разходите за живот".

"Лейбъристите нямат план да оправят Великобритания и работещите семейства плащат цената", изтъкна тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хмммм

    16 2 Отговор
    това след като видя какво се случи с Мадуро ли?

    12:10 04.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    17 2 Отговор
    Не се знае.

    12:10 04.01.2026

  • 3 ефрейтор

    17 1 Отговор
    гнусен Фред!

    12:11 04.01.2026

  • 4 Хаха

    2 18 Отговор
    Троловете на Факти признават само Путин и Пол Пот.

    Коментиран от #10, #15

    12:12 04.01.2026

  • 5 Тъпеливци

    17 0 Отговор
    Едно е сигурно, те ни изпревариха, но и ние не се даваме. Ако ингилизите търпят Стармър, как ние да не търпим я Боко, я Киро, а защо не и Дельо.

    12:17 04.01.2026

  • 6 Квартал 95

    11 0 Отговор
    Надай се булка на... В канала си със Зеленото и Двете Каки. И Мерц също.

    12:21 04.01.2026

  • 7 Ще бъда британски премиер

    8 0 Отговор
    докато заспалия ти народ не се събуди
    и като тук протести и временно правителство уж

    12:22 04.01.2026

  • 8 Българин

    9 0 Отговор
    "Няма да има отслабване в борбата ни да подобрим живота им"

    Така така, те англичаните са много хепи като им вдигате данъците за да може да ръгате пари на зеления да си купува имения при вас и златни тоалетни - те и сега данъците са над 50% в Англия. Обаче като си хванал кокала няма да го пуснеш лесно нали също като нашите "евроатлантици" Боко и Шиши които ни натикаха в еврозоната против волята на народа в "клуба на богатите" нищо че инфлацията ще скочи до небесата и българина ще обеднее.

    12:22 04.01.2026

  • 9 Хаха

    1 1 Отговор
    Добре дошли в царството на троловете.

    Коментиран от #12

    12:24 04.01.2026

  • 10 Антитрол

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    "признават само Путин и Пол Пот"

    Твоите господари ги задминаха - Урсула и същата като Пол Пот - от никого не е избирана. Да не говорим за Кая или другите. Даже и не се посвениха избори да отменят в Румъния.

    Коментиран от #19, #21

    12:25 04.01.2026

  • 11 Лудият от портиерната

    3 1 Отговор
    От бай дончо разрешение имаш ли?

    12:27 04.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ами

    8 1 Отговор
    Не разбирам оптимизма на някой хора. Но един човек бе казал :
    "Когато рейтингът ти стане по-къс от члена ти, е време да си спасяваш задника".

    Коментиран от #16

    12:30 04.01.2026

  • 15 Путин:

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    Не познавам Мадуро!

    12:31 04.01.2026

  • 16 Овчи,

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Ами":

    Мадуро имаше рейтинг 99%.М?

    12:32 04.01.2026

  • 17 Хаха

    3 0 Отговор
    Смахнати тролове

    12:33 04.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Българин

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Антитрол":

    Ние сме гласували за тези ,които избраха Урсула и Кая.И мразим руснаците безплатно.

    Коментиран от #23

    12:34 04.01.2026

  • 20 Учуден

    2 1 Отговор
    "Бях избран през 2024 г. с петгодишен мандат да променя страната"

    Ха ха ха ама ти беше избран да промениш страната към по-добро за гражданите им а не към по зле. Сега всички искат оставката ти обаче ти си се докопал до властта и няма да я дадеш лесно ако ще и 99% от населението да иска да си ходиш.

    12:34 04.01.2026

  • 21 Абе ти що повтаряш коментарите?

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Антитрол":

    Бавен ли си?По колко минути помниш?

    Коментиран от #25

    12:35 04.01.2026

  • 22 Пезевенк

    0 2 Отговор
    Прабългарите са били черни като бангладешците, индийците и пакистанците. Дошли са покрай черно море от земите на днешен афганистан и пакистан. Добре, че са били византийците и османците да ги еб... 700г. за та побелеят малко

    12:35 04.01.2026

  • 23 Антитрол

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Българин":

    "Ние сме гласували за тези ,които избраха Урсула и Кая"

    Хайде бе кога гласувахте и кога някой е избирал Урсула и Кая - можеш ли ми каза кои бяха "опонентите" на "гласуването". То нали трябва да имаш избор за да избираш някого - поне двама кандидати. Иначе по какво се различава вашето от "комунистическата диктатура" при бай Тошо.

    Пък мразенето на руснаците ми се струва че е добре платено.

    12:40 04.01.2026

  • 24 Фейк на часа

    1 0 Отговор
    Не му се смейте !
    Той знае какво говори. Затова бяха всичките тези провокации срещу Русия за да се започне война и Стармър, Макрон и Мерц да си бетонират местата.
    Стармър може да остане на власт дори след някакви трикове за манипулация на изборите.

    Коментиран от #30

    12:41 04.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Бай бурис жонсан

    0 0 Отговор
    Дреме ми на дрътия

    12:44 04.01.2026

  • 28 Тоя, пък.

    1 0 Отговор
    Изpoдът стармър, ква на зеленски и на всички чaлмaлии, този който защитаваше пакистанските изнaсилвачи на хиляди малолeтни английски момичета, който искаше да хвърли армията срещу собствения си протестиращ народ, трябва да бъде свaлен и не само. Той трябва да бъде физически лиkвидиран, при това по възможност по колкото може по-сaдистически начин. На крак, британци !!!

    Коментиран от #29

    12:45 04.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Запознат

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Фейк на часа":

    "Стармър, Макрон и Мерц да си бетонират местата"

    Абе като гледам протестите на фермерите в Брюксел, Франция и Англия ми се види че бетонирването няма да издържи на тракторите.

    Пък и той няма избор - или ще продължи да вдига данъците за да подпомага зеления или трябва да зареже зеления - и в двата случая ще го смъкнат.

    Не става да даваш милиарди на зеления и икономиката ти да не пострада.

    12:47 04.01.2026

  • 31 Брендо

    1 0 Отговор
    Аз съм номер 1. Моите салфетки са най-добрите.

    12:50 04.01.2026

  • 32 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt

    1 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    12:55 04.01.2026

  • 33 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt

    1 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    12:56 04.01.2026

  • 34 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt

    1 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    12:56 04.01.2026

  • 35 Телеграф

    0 0 Отговор
    А Мадуро сега като се разприказва ,дали ще бъдеш и Байдън със синът си дали няма да бъде първият бивш американски президент който ще е арестуван ? Зеленски също го очаква арест !!!

    12:56 04.01.2026

  • 36 Гръм и мълнии

    1 0 Отговор
    НИ съ знай

    13:00 04.01.2026

