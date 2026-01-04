Киър Стармър: Ще бъда британски премиер и догодина по същото време

Британският премиер Киър Стармър отхвърли опасенията относно лидерството си и заяви, че ще бъде министър-председател и догодина по това време.

В интервю за Би Би Си той изрази увереност, че предстоящите избори в Шотландия, Уелс и Англия през май не са "референдум" за неговото правителство.

Думите му идват след трудната 2025 г. за Стармър, който се бори със забавящия се икономически растеж, ниското ниво на одобрение в проучванията и спекулациите, че може да се изправи пред предизвикателство за лидерство.

В неотдавнашното си новогодишно послание премиерът обеща да "преодолее упадъка и разделението, предлагани от други", и настоя, че през 2026 г. хората ще усетят "положителна промяна" в живота си.

Той подчерта: "Бях избран през 2024 г. с петгодишен мандат да променя страната и това е, което възнамерявам да направя, да бъда верен на този мандат".

"Знам, че ще бъда съден, когато стигнем до следващите избори, по това дали съм изпълнил ключовите неща, които са най-важни за хората".

Парламентът се завръща от коледната ваканция утре, а премиерът ще проведе първото си заседание на кабинета за 2026 г. на следващия ден.

Очаква се той да каже на министрите: "Знам, че семействата в цялата страна все още са притеснени от разходите за живот. Няма да има отслабване в борбата ни да подобрим живота им".

В интервюто си за Би Би Си премиерът обеща да отстоява твърдо позицията си на лидер.

"При последното правителство наблюдавахме постоянно съкращаване и смяна на ръководство, на екипи, това причини пълен хаос и е сред причините торите да бъдат изгонени толкова ефективно на последните избори", отбеляза Стармър.

"Никой не иска да се връща към това. Не е в наш национален интерес. От тези доказателства знаем какво се случва, ако тръгнете по този хаотичен път, и аз няма да ни върна към такъв хаос".

"Ще заемам това място до 2027 г. и ако това дълго интервю проработи, можем да го опитаме отново през януари следващата година".

Стармър направи изказването си малко повече от пет месеца преди изборите за уелския парламент - Сенед, шотландския парламент и за много местни власти в Англия на 7 май.

Всеки от тях би имал огромни последици, тъй като лейбъристите в момента са на власт в Сенед и управляват много от градските съвети в Англия, където се провеждат местни избори.

В навечерието на коледния период правителството се сблъска с поредица от неудобни ситуации, включително брифинги за заговор за поемане на ръководството от министъра на здравеопазването Уес Стрийтинг в началото на ноември.

По това време Стрийтинг заяви, че предположенията от съюзниците на Стармър, че той се опитва да оспори ръководството, са "самоунищожителни глупости".

Този епизод бързо бе последван от обратен завой преди бюджета относно това дали да се повишат ставките на данъка върху доходите, а след това и от безпрецедентното преждевременно публикуване на отговора на Службата за бюджет за отговорност на бюджета на Рейчъл Рийвс, преди тя да го обяви в Камарата на общините.

Лидерът на консерваторите Кеми Баденох заяви, че Стармър "очаква благодарност", когато "знаем, че неговите решения са влошили разходите за живот".

"Лейбъристите нямат план да оправят Великобритания и работещите семейства плащат цената", изтъкна тя.