Киър Стармър: Ще бъда британски премиер и догодина по същото време

Британският премиер Киър Стармър отхвърли опасенията относно лидерството си и заяви, че ще бъде министър-председател и догодина по това време.
В интервю за Би Би Си той изрази увереност, че предстоящите избори в Шотландия, Уелс и Англия през май не са "референдум" за неговото правителство.
Думите му идват след трудната 2025 г. за Стармър, който се бори със забавящия се икономически растеж, ниското ниво на одобрение в проучванията и спекулациите, че може да се изправи пред предизвикателство за лидерство.
В неотдавнашното си новогодишно послание премиерът обеща да "преодолее упадъка и разделението, предлагани от други", и настоя, че през 2026 г. хората ще усетят "положителна промяна" в живота си.
Той подчерта: "Бях избран през 2024 г. с петгодишен мандат да променя страната и това е, което възнамерявам да направя, да бъда верен на този мандат".
"Знам, че ще бъда съден, когато стигнем до следващите избори, по това дали съм изпълнил ключовите неща, които са най-важни за хората".
Парламентът се завръща от коледната ваканция утре, а премиерът ще проведе първото си заседание на кабинета за 2026 г. на следващия ден.
Очаква се той да каже на министрите: "Знам, че семействата в цялата страна все още са притеснени от разходите за живот. Няма да има отслабване в борбата ни да подобрим живота им".
В интервюто си за Би Би Си премиерът обеща да отстоява твърдо позицията си на лидер.
"При последното правителство наблюдавахме постоянно съкращаване и смяна на ръководство, на екипи, това причини пълен хаос и е сред причините торите да бъдат изгонени толкова ефективно на последните избори", отбеляза Стармър.
"Никой не иска да се връща към това. Не е в наш национален интерес. От тези доказателства знаем какво се случва, ако тръгнете по този хаотичен път, и аз няма да ни върна към такъв хаос".
"Ще заемам това място до 2027 г. и ако това дълго интервю проработи, можем да го опитаме отново през януари следващата година".
Стармър направи изказването си малко повече от пет месеца преди изборите за уелския парламент - Сенед, шотландския парламент и за много местни власти в Англия на 7 май.
Всеки от тях би имал огромни последици, тъй като лейбъристите в момента са на власт в Сенед и управляват много от градските съвети в Англия, където се провеждат местни избори.
В навечерието на коледния период правителството се сблъска с поредица от неудобни ситуации, включително брифинги за заговор за поемане на ръководството от министъра на здравеопазването Уес Стрийтинг в началото на ноември.
По това време Стрийтинг заяви, че предположенията от съюзниците на Стармър, че той се опитва да оспори ръководството, са "самоунищожителни глупости".
Този епизод бързо бе последван от обратен завой преди бюджета относно това дали да се повишат ставките на данъка върху доходите, а след това и от безпрецедентното преждевременно публикуване на отговора на Службата за бюджет за отговорност на бюджета на Рейчъл Рийвс, преди тя да го обяви в Камарата на общините.
Лидерът на консерваторите Кеми Баденох заяви, че Стармър "очаква благодарност", когато "знаем, че неговите решения са влошили разходите за живот".
"Лейбъристите нямат план да оправят Великобритания и работещите семейства плащат цената", изтъкна тя.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хмммм
12:10 04.01.2026
2 Последния Софиянец
12:10 04.01.2026
3 ефрейтор
12:11 04.01.2026
4 Хаха
Коментиран от #10, #15
12:12 04.01.2026
5 Тъпеливци
12:17 04.01.2026
6 Квартал 95
12:21 04.01.2026
7 Ще бъда британски премиер
и като тук протести и временно правителство уж
12:22 04.01.2026
8 Българин
Така така, те англичаните са много хепи като им вдигате данъците за да може да ръгате пари на зеления да си купува имения при вас и златни тоалетни - те и сега данъците са над 50% в Англия. Обаче като си хванал кокала няма да го пуснеш лесно нали също като нашите "евроатлантици" Боко и Шиши които ни натикаха в еврозоната против волята на народа в "клуба на богатите" нищо че инфлацията ще скочи до небесата и българина ще обеднее.
12:22 04.01.2026
9 Хаха
Коментиран от #12
12:24 04.01.2026
10 Антитрол
До коментар #4 от "Хаха":"признават само Путин и Пол Пот"
Твоите господари ги задминаха - Урсула и същата като Пол Пот - от никого не е избирана. Да не говорим за Кая или другите. Даже и не се посвениха избори да отменят в Румъния.
Коментиран от #19, #21
12:25 04.01.2026
11 Лудият от портиерната
12:27 04.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ами
"Когато рейтингът ти стане по-къс от члена ти, е време да си спасяваш задника".
Коментиран от #16
12:30 04.01.2026
15 Путин:
До коментар #4 от "Хаха":Не познавам Мадуро!
12:31 04.01.2026
16 Овчи,
До коментар #14 от "Ами":Мадуро имаше рейтинг 99%.М?
12:32 04.01.2026
17 Хаха
12:33 04.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Българин
До коментар #10 от "Антитрол":Ние сме гласували за тези ,които избраха Урсула и Кая.И мразим руснаците безплатно.
Коментиран от #23
12:34 04.01.2026
20 Учуден
Ха ха ха ама ти беше избран да промениш страната към по-добро за гражданите им а не към по зле. Сега всички искат оставката ти обаче ти си се докопал до властта и няма да я дадеш лесно ако ще и 99% от населението да иска да си ходиш.
12:34 04.01.2026
21 Абе ти що повтаряш коментарите?
До коментар #10 от "Антитрол":Бавен ли си?По колко минути помниш?
Коментиран от #25
12:35 04.01.2026
22 Пезевенк
12:35 04.01.2026
23 Антитрол
До коментар #19 от "Българин":"Ние сме гласували за тези ,които избраха Урсула и Кая"
Хайде бе кога гласувахте и кога някой е избирал Урсула и Кая - можеш ли ми каза кои бяха "опонентите" на "гласуването". То нали трябва да имаш избор за да избираш някого - поне двама кандидати. Иначе по какво се различава вашето от "комунистическата диктатура" при бай Тошо.
Пък мразенето на руснаците ми се струва че е добре платено.
12:40 04.01.2026
24 Фейк на часа
Той знае какво говори. Затова бяха всичките тези провокации срещу Русия за да се започне война и Стармър, Макрон и Мерц да си бетонират местата.
Стармър може да остане на власт дори след някакви трикове за манипулация на изборите.
Коментиран от #30
12:41 04.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Бай бурис жонсан
12:44 04.01.2026
28 Тоя, пък.
Коментиран от #29
12:45 04.01.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Запознат
До коментар #24 от "Фейк на часа":"Стармър, Макрон и Мерц да си бетонират местата"
Абе като гледам протестите на фермерите в Брюксел, Франция и Англия ми се види че бетонирването няма да издържи на тракторите.
Пък и той няма избор - или ще продължи да вдига данъците за да подпомага зеления или трябва да зареже зеления - и в двата случая ще го смъкнат.
Не става да даваш милиарди на зеления и икономиката ти да не пострада.
12:47 04.01.2026
31 Брендо
12:50 04.01.2026
32 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt
Фидел Кастро 1992 г.
12:55 04.01.2026
33 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
12:56 04.01.2026
34 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt
12:56 04.01.2026
35 Телеграф
12:56 04.01.2026
36 Гръм и мълнии
13:00 04.01.2026