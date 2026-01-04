Делян Пеевски към актива на ДПС-Ново начало: Да бъдем силни и сплотени - наш дълг е да служим на хората и на България!

Скъпи членове, активисти и симпатизанти на ДПС,



В годините на изпитания, но и в годините на съграждане от най-новата политическа история на България, ДПС е била фактор на стабилността и отговорността.



Днес ДПС е в нов етап. Ясен и честен. Без илюзии.



Етап, в който не бягаме от истината и не се крием зад миналото.



Етап, в който гледаме напред – със самочувствие, дисциплина и воля за победа, защото знаем, че нашата мисия са хората.



Предстоят поредните извънредни парламентарни избори. И те няма да бъдат леки.



Ще има атаки. Ще има омраза. Ще има опити за разделение и провокации.



Но ние знаем кои сме. И знаем защо сме нужни на хората и на България.

Днес искам ясно да ви кажа: разчитам на вас!



Разчитам на вашата мобилизация, дисциплина и вяра, че България има нужда от разум, стабилност и силна държавност.



Ние не трябва да допуснем хаосът да се представя за промяна, а омразата да се представя за политика.



И няма да позволим държавата да бъде хвърлена в поредния експеримент от безотговорни хора.



Партията влиза в тези избори подготвена, организирана и единна.



С ясна кауза.

С ясна цел.



И с увереност, че хората разпознават кой може да носи отговорност.



Нека бъдем силни и сплотени!



Защото пред нас не стои просто избор - пред нас стои дългът да служим на хората и на България.



Честит рожден ден на ДПС!

ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДПС

