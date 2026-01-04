Новини
Делян Пеевски към актива на ДПС-Ново начало: Да бъдем силни и сплотени - наш дълг е да служим на хората и на България!

Делян Пеевски към актива на ДПС-Ново начало: Да бъдем силни и сплотени - наш дълг е да служим на хората и на България!

4 Януари, 2026 12:07 683 30

Партията влиза в тези избори подготвена, организирана и единна

Делян Пеевски към актива на ДПС-Ново начало: Да бъдем силни и сплотени - наш дълг е да служим на хората и на България! - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Скъпи членове, активисти и симпатизанти на ДПС,

В годините на изпитания, но и в годините на съграждане от най-новата политическа история на България, ДПС е била фактор на стабилността и отговорността.

Днес ДПС е в нов етап. Ясен и честен. Без илюзии.

Етап, в който не бягаме от истината и не се крием зад миналото.

Етап, в който гледаме напред – със самочувствие, дисциплина и воля за победа, защото знаем, че нашата мисия са хората.

Предстоят поредните извънредни парламентарни избори. И те няма да бъдат леки.

Ще има атаки. Ще има омраза. Ще има опити за разделение и провокации.

Но ние знаем кои сме. И знаем защо сме нужни на хората и на България.
Днес искам ясно да ви кажа: разчитам на вас!

Разчитам на вашата мобилизация, дисциплина и вяра, че България има нужда от разум, стабилност и силна държавност.

Ние не трябва да допуснем хаосът да се представя за промяна, а омразата да се представя за политика.

И няма да позволим държавата да бъде хвърлена в поредния експеримент от безотговорни хора.

Партията влиза в тези избори подготвена, организирана и единна.

С ясна кауза.
С ясна цел.

И с увереност, че хората разпознават кой може да носи отговорност.

Нека бъдем силни и сплотени!

Защото пред нас не стои просто избор - пред нас стои дългът да служим на хората и на България.

Честит рожден ден на ДПС!
ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДПС

Източник: epicenter.bg


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    3 36 Отговор
    Пеевски е определен да управлява България преди 25 години и ще я управлява поне още 25 години

    Коментиран от #20

    12:09 04.01.2026

  • 2 Берлин

    37 1 Отговор
    Наглец и съществото без срам.

    12:10 04.01.2026

  • 3 АГАТ а Кристи

    27 0 Отговор
    Фишек ! Дебел фишек !
    ГНУ сен фишек !!!
    Фишек SVIN Я !!!

    12:11 04.01.2026

  • 4 Много

    23 0 Отговор
    подранил ?!

    12:11 04.01.2026

  • 5 Тръмп

    27 1 Отговор
    Довечера Делта Форс идва за Бойко и Шиши.

    12:11 04.01.2026

  • 6 Новият Нострадамус

    23 0 Отговор
    Шиши няма да го бъде..

    12:12 04.01.2026

  • 7 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    15 1 Отговор
    Я изкомандвай Роско хаяшито да видим дали ще слушка.....

    12:14 04.01.2026

  • 8 оня с катъра

    20 2 Отговор
    Имахме трима велики държавници - Александър I , Фердинанд I , Борис III . Всички след тях закопаваха България, като
    Бойко I и Делян I я до закопаха.

    12:14 04.01.2026

  • 9 Боже мили ,

    24 0 Отговор
    ясни и честни ? Голямото "Д" , Ментата , хилещия се учил недоучил в Германия Станислав , патравата баба Искра , учлла вишУ в СССР и все такива субекти !

    12:14 04.01.2026

  • 10 Ново начало

    15 0 Отговор
    Франкенщайн е само литературен герой, а тук имаме жив пример, на нещо сглобено от трупове.

    12:19 04.01.2026

  • 11 Мата Хари

    12 3 Отговор
    Долу турците, помаците и циганите

    Коментиран от #23

    12:19 04.01.2026

  • 12 Бобе

    1 11 Отговор
    Ела вкарай малко ред и дисциплина.

    12:19 04.01.2026

  • 13 пенсионер

    1 18 Отговор
    браво делянчо продължаваи в същия духние сме с теб напук на шарлатанията и копеиките

    12:21 04.01.2026

  • 14 нннн

    18 0 Отговор
    Може ли човек окрал хората и България да служи на хората и на България ???
    Българи! Гласувайте всички, за да не го гледаме TYЙ! За когото искате, но гласувайте!

    12:21 04.01.2026

  • 15 Тоя става само за приватизатор-крадец.

    16 0 Отговор
    Народа няма да го търпи и един месец.

    12:23 04.01.2026

  • 16 Ти не си никакъв българин!

    14 0 Отговор
    Отивай си в родината ТюркиЕ или Дубай, главен Дебел, главен Дебил, главен Джебчия.

    Коментиран от #30

    12:23 04.01.2026

  • 17 Ура,,Ура

    11 0 Отговор
    Много бързо забравиха думата дерибеи от НН. Що така, бе? Мислите ли, че не знаем защо?

    12:24 04.01.2026

  • 18 Данко Харсъзина

    3 4 Отговор
    Шишо ме кефи. Всички го мразят, на него не му пука.

    Коментиран от #28

    12:24 04.01.2026

  • 19 друсан шиш кебаб с презряла тиква

    10 0 Отговор
    наш дълг е преизбиращите хора да ни служат
    и играят по нашата гайда

    12:24 04.01.2026

  • 20 Има ни пак

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Много си се объркал. Сгрешените хапчета дават този резултат.

    12:26 04.01.2026

  • 21 Лой и воня

    8 0 Отговор
    г р у х

    12:29 04.01.2026

  • 22 Данко Харсъзина

    10 1 Отговор
    В Северозапада всички мразят Шишко, но като им даде по 50лв. ще си изпочупят краката да отидат да гласуват за него.

    12:34 04.01.2026

  • 23 Не си прав

    10 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мата Хари":

    80% от мислещите турци не го припознават и не го харесват. Той е зло за България на българите, турците и помаците. Ромите ги знаем

    12:34 04.01.2026

  • 24 ежко

    10 0 Отговор
    Този,дето не ходеше на работа когато беше депутат,сега е решил да служи на България ли?Ай сифон!

    12:36 04.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ТОЙ

    8 0 Отговор
    Сви$чо не виждаш ли,че никой не ти вярва и престани да повтаряш това "за хората", че си смешен ти и тиквата

    12:42 04.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 оня с питон.я

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Данко Харсъзина":

    Договорил се е с някое посолство и си живее живота.

    12:49 04.01.2026

  • 29 бай Митко

    2 0 Отговор
    Тоя пък сън не спи да служи и мисли за хората! Много му пука за хората! За него те са само бройка гласоподаватели издигащи го до престола! Каквато му е физическата физиономия, такава му е и душевната "чистота"!

    12:51 04.01.2026

  • 30 И още

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ти не си никакъв българин!":

    Бая главен ДИРНИК ...!

    12:57 04.01.2026

