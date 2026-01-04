Делян Пеевски към актива на ДПС-Ново начало: Да бъдем силни и сплотени - наш дълг е да служим на хората и на България!

Скъпи членове, активисти и симпатизанти на ДПС,
В годините на изпитания, но и в годините на съграждане от най-новата политическа история на България, ДПС е била фактор на стабилността и отговорността.
Днес ДПС е в нов етап. Ясен и честен. Без илюзии.
Етап, в който не бягаме от истината и не се крием зад миналото.
Етап, в който гледаме напред – със самочувствие, дисциплина и воля за победа, защото знаем, че нашата мисия са хората.
Предстоят поредните извънредни парламентарни избори. И те няма да бъдат леки.
Ще има атаки. Ще има омраза. Ще има опити за разделение и провокации.
Но ние знаем кои сме. И знаем защо сме нужни на хората и на България.
Днес искам ясно да ви кажа: разчитам на вас!
Разчитам на вашата мобилизация, дисциплина и вяра, че България има нужда от разум, стабилност и силна държавност.
Ние не трябва да допуснем хаосът да се представя за промяна, а омразата да се представя за политика.
И няма да позволим държавата да бъде хвърлена в поредния експеримент от безотговорни хора.
Партията влиза в тези избори подготвена, организирана и единна.
С ясна кауза.
С ясна цел.
И с увереност, че хората разпознават кой може да носи отговорност.
Нека бъдем силни и сплотени!
Защото пред нас не стои просто избор - пред нас стои дългът да служим на хората и на България.
Честит рожден ден на ДПС!
ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДПС
Източник: epicenter.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #20
12:09 04.01.2026
2 Берлин
12:10 04.01.2026
3 АГАТ а Кристи
ГНУ сен фишек !!!
Фишек SVIN Я !!!
12:11 04.01.2026
4 Много
12:11 04.01.2026
5 Тръмп
12:11 04.01.2026
6 Новият Нострадамус
12:12 04.01.2026
7 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
12:14 04.01.2026
8 оня с катъра
Бойко I и Делян I я до закопаха.
12:14 04.01.2026
9 Боже мили ,
12:14 04.01.2026
10 Ново начало
12:19 04.01.2026
11 Мата Хари
Коментиран от #23
12:19 04.01.2026
12 Бобе
12:19 04.01.2026
13 пенсионер
12:21 04.01.2026
14 нннн
Българи! Гласувайте всички, за да не го гледаме TYЙ! За когото искате, но гласувайте!
12:21 04.01.2026
15 Тоя става само за приватизатор-крадец.
12:23 04.01.2026
16 Ти не си никакъв българин!
Коментиран от #30
12:23 04.01.2026
17 Ура,,Ура
12:24 04.01.2026
18 Данко Харсъзина
Коментиран от #28
12:24 04.01.2026
19 друсан шиш кебаб с презряла тиква
и играят по нашата гайда
12:24 04.01.2026
20 Има ни пак
До коментар #1 от "Българин":Много си се объркал. Сгрешените хапчета дават този резултат.
12:26 04.01.2026
21 Лой и воня
12:29 04.01.2026
22 Данко Харсъзина
12:34 04.01.2026
23 Не си прав
До коментар #11 от "Мата Хари":80% от мислещите турци не го припознават и не го харесват. Той е зло за България на българите, турците и помаците. Ромите ги знаем
12:34 04.01.2026
24 ежко
12:36 04.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ТОЙ
12:42 04.01.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 оня с питон.я
До коментар #18 от "Данко Харсъзина":Договорил се е с някое посолство и си живее живота.
12:49 04.01.2026
29 бай Митко
12:51 04.01.2026
30 И още
До коментар #16 от "Ти не си никакъв българин!":Бая главен ДИРНИК ...!
12:57 04.01.2026