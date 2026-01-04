Джигит на пътя заплашил поп фолк певица с пистолет

Поп фолк певицата Ина Гаярди сподели, че е преживялс истински кошмар в първите дни на 2026 година. Вместо празнично настроение и новогодишен старт, изпълнителката се е сблъскала с шокиращ инцидент на пътя, който едва не завършил трагично. За случилото се тя разказа лично в социалните мрежи.
По думите ѝ, докато се движела по Околовръстния път на София заедно със своя приятел – фризьора Венелин Кондаков, те били системно тормозени от тъмносин автомобил Audi RS7. "Колата неколкократно ни засичаше, рязко намаляваше скоростта и умишлено ни пречеше. След поредица от опасни маневри сменихме платното, но преследването продължи и там", разказва певицата пред "Телеграф".
Напрежението ескалирало, след като между Венелин и мъж от другия автомобил били разменени реплики през отворените прозорци. По думите на Ина, автомобилът е бил управляван от жена, но в него е пътувал и мъж.
Двамата отбили, а автомобилът спрял напречно пред тях.
"Мъжът слезе, зареждайки пистолет, и тичаше към нас с думите: "Ела да те гръмна", пише Гаярди, описвайки един от най-страшните моменти в живота си.
За щастие, ситуацията не ескалирала до физическа разправа и двамата са се разминали без наранявания, но преживеният шок остава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не,че нещо,ама...
11:51 04.01.2026
2 Странно
Коментиран от #21
11:51 04.01.2026
3 Битовизми
11:52 04.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Рон Джереми
11:52 04.01.2026
6 От село
11:54 04.01.2026
7 1234
11:54 04.01.2026
8 Не ми
11:55 04.01.2026
9 Aлфа Bълкът
Коментиран от #13
11:58 04.01.2026
10 Див селянин
11:59 04.01.2026
11 Или ще те гръмна или...
12:00 04.01.2026
12 Индо кифла си прави реклама
12:01 04.01.2026
13 Коуега
До коментар #9 от "Aлфа Bълкът":Сигурно...защото я карат като кола
12:01 04.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Някой
Така е като няма правосъдие и полиция. А няма да се учудя, ако се окаже, че бандит-джигита е полицай.
Коментиран от #26, #27
12:02 04.01.2026
16 Пинокио
12:02 04.01.2026
17 Ако пистолета
12:05 04.01.2026
18 Фермер
12:07 04.01.2026
19 каката разказвачка кьорфишек от махалата
12:08 04.01.2026
20 Опорка
12:08 04.01.2026
21 какво ли правят "фолкпевица" и "фризьор"
До коментар #2 от "Странно":прави й прическата на котката
Коментиран от #24
12:09 04.01.2026
22 СТИГА БЕ
12:13 04.01.2026
23 Титак
12:19 04.01.2026
24 Странно
До коментар #21 от "какво ли правят "фолкпевица" и "фризьор"":Не бях се сетил! При този вятър, дали ще изкара дълго?
12:21 04.01.2026
25 А какво е
12:27 04.01.2026
26 стрелял тъй
До коментар #15 от "Някой":с кожания пищоф ?
12:28 04.01.2026
27 Мунчо
До коментар #15 от "Някой":Такива "тарикати" си намират някой обикновен човечец, който си кара кротко колата и си държи в нея законно притежавано оръжие.....и при последващ конфликт (справка Стойчо Стоилов) му пуска няколко оловни парчета и му гледа сеира на този с RS7 и силиконовата кукла до него..... 🤣🤣🤣
12:43 04.01.2026
28 Ролан
12:49 04.01.2026
29 Поредното гъзе с пистолет
12:51 04.01.2026