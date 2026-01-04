Джигит на пътя заплашил поп фолк певица с пистолет

Поп фолк певицата Ина Гаярди сподели, че е преживялс истински кошмар в първите дни на 2026 година. Вместо празнично настроение и новогодишен старт, изпълнителката се е сблъскала с шокиращ инцидент на пътя, който едва не завършил трагично. За случилото се тя разказа лично в социалните мрежи.

По думите ѝ, докато се движела по Околовръстния път на София заедно със своя приятел – фризьора Венелин Кондаков, те били системно тормозени от тъмносин автомобил Audi RS7. "Колата неколкократно ни засичаше, рязко намаляваше скоростта и умишлено ни пречеше. След поредица от опасни маневри сменихме платното, но преследването продължи и там", разказва певицата пред "Телеграф".

Напрежението ескалирало, след като между Венелин и мъж от другия автомобил били разменени реплики през отворените прозорци. По думите на Ина, автомобилът е бил управляван от жена, но в него е пътувал и мъж.

Двамата отбили, а автомобилът спрял напречно пред тях.

"Мъжът слезе, зареждайки пистолет, и тичаше към нас с думите: "Ела да те гръмна", пише Гаярди, описвайки един от най-страшните моменти в живота си.

За щастие, ситуацията не ескалирала до физическа разправа и двамата са се разминали без наранявания, но преживеният шок остава.