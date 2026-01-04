Новини
Джигит на пътя заплашил поп фолк певица с пистолет

4 Януари, 2026 11:49

Инцидентът се случил на Околовръстния път на София

Джигит на пътя заплашил поп фолк певица с пистолет - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова

Поп фолк певицата Ина Гаярди сподели, че е преживялс истински кошмар в първите дни на 2026 година. Вместо празнично настроение и новогодишен старт, изпълнителката се е сблъскала с шокиращ инцидент на пътя, който едва не завършил трагично. За случилото се тя разказа лично в социалните мрежи.

По думите ѝ, докато се движела по Околовръстния път на София заедно със своя приятел – фризьора Венелин Кондаков, те били системно тормозени от тъмносин автомобил Audi RS7. "Колата неколкократно ни засичаше, рязко намаляваше скоростта и умишлено ни пречеше. След поредица от опасни маневри сменихме платното, но преследването продължи и там", разказва певицата пред "Телеграф".

Напрежението ескалирало, след като между Венелин и мъж от другия автомобил били разменени реплики през отворените прозорци. По думите на Ина, автомобилът е бил управляван от жена, но в него е пътувал и мъж.

Двамата отбили, а автомобилът спрял напречно пред тях.

"Мъжът слезе, зареждайки пистолет, и тичаше към нас с думите: "Ела да те гръмна", пише Гаярди, описвайки един от най-страшните моменти в живота си.

За щастие, ситуацията не ескалирала до физическа разправа и двамата са се разминали без наранявания, но преживеният шок остава.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не,че нещо,ама...

    18 1 Отговор
    Това, от Топ 10 истории на Дискавъри ли е?

    11:51 04.01.2026

  • 2 Странно

    19 1 Отговор
    И вие ли си помислихте, какво ли правят "фолкпевица" и "фризьор" на околовръстното?

    Коментиран от #21

    11:51 04.01.2026

  • 3 Битовизми

    16 1 Отговор
    на някакви си .

    11:52 04.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Рон Джереми

    17 0 Отговор
    То на околовръстното, само 🍌🔞пищови се вадят там🤣🤣🤣

    11:52 04.01.2026

  • 6 От село

    14 0 Отговор
    Явно ,че този с пистолета като я зърнал и направо си е глътнал езика ,и е забравил да стреля

    11:54 04.01.2026

  • 7 1234

    17 2 Отговор
    А въпросът, който си задаваме всички "фенове" е: Добре де, защо не я гръмна?

    11:54 04.01.2026

  • 8 Не ми

    12 3 Отговор
    Се аве от тази, подозрително ми тъмнее!

    11:55 04.01.2026

  • 9 Aлфа Bълкът

    8 3 Отговор
    Тая от ламборгини галярдо ли си е взела фамилията? Няма ли някоя лада веста?

    Коментиран от #13

    11:58 04.01.2026

  • 10 Див селянин

    8 1 Отговор
    Га ва издрънча с аннъ лопата, шевай 6а в пе дали те и кvрвите

    11:59 04.01.2026

  • 11 Или ще те гръмна или...

    7 1 Отговор
    Тази история ми прилича на приказката за ловеца и мечока, дето 🐻 му казал: "Или ще те такова или ще те изям". И ловецът завършил историята с: "Ами, изяде ме..."

    12:00 04.01.2026

  • 12 Индо кифла си прави реклама

    12 1 Отговор
    Тази неизвестната се мъчи за известност

    12:01 04.01.2026

  • 13 Коуега

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "Aлфа Bълкът":

    Сигурно...защото я карат като кола

    12:01 04.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Някой

    5 4 Отговор
    Тези дето заплашват с пистолети се наричат бандити, този явно е бандит-джигит.

    Така е като няма правосъдие и полиция. А няма да се учудя, ако се окаже, че бандит-джигита е полицай.

    Коментиран от #26, #27

    12:02 04.01.2026

  • 16 Пинокио

    7 0 Отговор
    Таа ма подмина

    12:02 04.01.2026

  • 17 Ако пистолета

    8 0 Отговор
    Беше кожен с фризьора щяха много да му се радват 😂

    12:05 04.01.2026

  • 18 Фермер

    5 0 Отговор
    Фолк певачицата и за плаши о в вбустана ми не бих я взел. А "приятеля" и щом е фЛизьор, 100 % е......

    12:07 04.01.2026

  • 19 каката разказвачка кьорфишек от махалата

    6 0 Отговор
    Ела да те гръмна по котето

    12:08 04.01.2026

  • 20 Опорка

    8 1 Отговор
    "Колата неколкократно ни засичаше, рязко намаляваше скоростта и умишлено ни пречеше" - това в нормалните държави се наказва изключително строго, тук е нищо. Ганю не харесва реда, той харесва анархията и да хленчи по сайтовете, когато стане нейна жертва.

    12:08 04.01.2026

  • 21 какво ли правят "фолкпевица" и "фризьор"

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Странно":

    прави й прическата на котката

    Коментиран от #24

    12:09 04.01.2026

  • 22 СТИГА БЕ

    5 0 Отговор
    Ами тя какво е правиа на пътя

    12:13 04.01.2026

  • 23 Титак

    5 0 Отговор
    Христина Григориаду.....родена в Солун, в махалата.

    12:19 04.01.2026

  • 24 Странно

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "какво ли правят "фолкпевица" и "фризьор"":

    Не бях се сетил! При този вятър, дали ще изкара дълго?

    12:21 04.01.2026

  • 25 А какво е

    3 0 Отговор
    Това ,,преживялс" ,за кой род се отнася ,сигурно е за ТО

    12:27 04.01.2026

  • 26 стрелял тъй

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Някой":

    с кожания пищоф ?

    12:28 04.01.2026

  • 27 Мунчо

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Някой":

    Такива "тарикати" си намират някой обикновен човечец, който си кара кротко колата и си държи в нея законно притежавано оръжие.....и при последващ конфликт (справка Стойчо Стоилов) му пуска няколко оловни парчета и му гледа сеира на този с RS7 и силиконовата кукла до него..... 🤣🤣🤣

    12:43 04.01.2026

  • 28 Ролан

    0 0 Отговор
    Тя, обаче го омилостиви с една скромна чалга и той се просълзи )))

    12:49 04.01.2026

  • 29 Поредното гъзе с пистолет

    0 0 Отговор
    Искал е да се направи на мъжкар пред гаджето

    12:51 04.01.2026