България се прощава с Димитър Пенев в понеделник

Поклонението пред великия Димитър Пенев ще се състои на 5 януари (понеделник) от 10:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.
Това съобщиха от ЦСКА.
Най-големият български треньор и легендарен футболист ни напусна в събота (3 януари 2025 г.) на 80-годишна възраст.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 поклонението
11:44 04.01.2026
2 По делата им ще ги познаете
Коментиран от #3
11:50 04.01.2026
3 Стършел
До коментар #2 от "По делата им ще ги познаете":Светла Му памет! Сърцат играч, велик човек!
11:55 04.01.2026
4 вече две минути
12:31 04.01.2026