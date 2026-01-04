Новини
България се прощава с Димитър Пенев в понеделник

4 Януари, 2026 11:41 624 4

  • поклонение-
  • димитър пенев-
  • националния стадион „васил левски“-
  • цска

Поклонението ще бъде на Националния стадион „Васил Левски“

България се прощава с Димитър Пенев в понеделник - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Поклонението пред великия Димитър Пенев ще се състои на 5 януари (понеделник) от 10:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Това съобщиха от ЦСКА.

Най-големият български треньор и легендарен футболист ни напусна в събота (3 януари 2025 г.) на 80-годишна възраст.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 поклонението

    0 0 Отговор
    в понеделник, че вторник и сряда са празници.

    11:44 04.01.2026

  • 2 По делата им ще ги познаете

    10 0 Отговор
    Виждаше добрия играч от километри.Не мразеше, не се перчеше .Отиде си добър човек.

    Коментиран от #3

    11:50 04.01.2026

  • 3 Стършел

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "По делата им ще ги познаете":

    Светла Му памет! Сърцат играч, велик човек!

    11:55 04.01.2026

  • 4 вече две минути

    1 0 Отговор
    минаха, а няма нова статия

    12:31 04.01.2026

