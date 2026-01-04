България се прощава с Димитър Пенев в понеделник

Поклонението пред великия Димитър Пенев ще се състои на 5 януари (понеделник) от 10:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Това съобщиха от ЦСКА.

Най-големият български треньор и легендарен футболист ни напусна в събота (3 януари 2025 г.) на 80-годишна възраст.