Гриша Ганчев към Димитър Пенев: "Маестро, преподавай в по-добрия свят“

България се сбогува с една от най-ярките си футболни легенди – Димитър Пенев, който напусна този свят на 80-годишна възраст. Вълната от съболезнования и признателност не подмина и бившия собственик на ЦСКА Гриша Ганчев, който отдаде своята почит към незабравимия наставник.

В социалните мрежи Ганчев сподели архивна снимка на младия Пенев, облечен в емблематичния екип на "армейците". Към този емоционален кадър бизнесменът добави кратко, но дълбоко послание:

"Маестро, преподавай в по-добрия свят“.

С тези думи Ганчев не само изрази личната си скръб, но и подчерта безсмъртния принос на Пенев към българския футбол. Легендарният треньор и бивш защитник на ЦСКА оставя след себе си богато наследство, вдъхновявайки поколения играчи и фенове.