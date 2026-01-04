Новини
Гриша Ганчев към Димитър Пенев: "Маестро, преподавай в по-добрия свят“

4 Януари, 2026 11:11 748 3

Днес цялата футболна общност се прекланя пред паметта на "Стратега"

Гриша Ганчев към Димитър Пенев: "Маестро, преподавай в по-добрия свят“ - 1
Снимка: БГНЕС
България се сбогува с една от най-ярките си футболни легенди – Димитър Пенев, който напусна този свят на 80-годишна възраст. Вълната от съболезнования и признателност не подмина и бившия собственик на ЦСКА Гриша Ганчев, който отдаде своята почит към незабравимия наставник.

В социалните мрежи Ганчев сподели архивна снимка на младия Пенев, облечен в емблематичния екип на "армейците". Към този емоционален кадър бизнесменът добави кратко, но дълбоко послание:

"Маестро, преподавай в по-добрия свят“.

С тези думи Ганчев не само изрази личната си скръб, но и подчерта безсмъртния принос на Пенев към българския футбол. Легендарният треньор и бивш защитник на ЦСКА оставя след себе си богато наследство, вдъхновявайки поколения играчи и фенове.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
  • 1 А, какво стана

    4 0 Отговор
    Пената ли е починал, ма що не ни информирате своевременно бе, на всяка секунда

    11:34 04.01.2026

  • 2 маестро

    3 1 Отговор
    на криптираната реч.

    11:41 04.01.2026

  • 3 чакаме

    1 0 Отговор
    изявление от Спиро Дебърски.

    12:32 04.01.2026

