Спортът по ТВ в неделя (4 януари)

4 Януари, 2026 10:32 521 0

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

10.35 Северна комбинация: СК в Шьонах, малка шанца, отборно, мъже - Евроспорт 2

11.30 Тенис: Юнайтед Къп - МАХ Спорт 1

11.50 Северна комбинация: СК в Шьонах, малка шанца, отборно, жени - Евроспорт 2

12.15 Ски бягане: Тур дьо ски във Вал ди Фиеме, масов старт на 10 км, мъже - Евроспорт 1

12.30 Спускане с шейни: СК в Сигулда, мъже, втори манш - Евроспорт 2

13.00 Баскетбол: Локомотив Пловдив – Берое - МАХ Спорт 2

13.10 Ски алпийски дисциплини: СК в Кранска гора, втори манш, слалом, жени - Евроспорт 1

13.30 Футбол: Лацио – Наполи - МАХ Спорт 3

13.30 Баскетбол: Реал М – Барселона - Диема спорт

14.00 Футбол: Бирмингам – Ковънтри - Нова спорт

14.15 Ски скокове: Четирите шанци в Инсбрук, мъже - Евроспорт 1

14.20 Северна комбинация: СК в Шьонах, отборен спринт, мъже - Евроспорт 2

14.30 Футбол: Лийдс – Манчестър Юнайтед - Диема спорт 2

15.00 Футбол: Севиля – Леванте - МАХ Спорт 4

15.20 Северна комбинация: СК в Шьонах, отборен спринт, жени - Евроспорт 2

16.00 Футбол: Фиорентина – Кремонезе - МАХ Спорт 3

16.00 Футбол: Марсилия – Нант - Нова спорт

16.15 Ски бягане: Тур дьо ски във Вал ди Фиеме, масов старт на 10 км, жени - Евроспорт 2

17.00 Футбол: Нюкасъл – Кристъл Палас - Диема спорт

17.00 Футбол: Фулъм – Ливърпул Диема спорт 2

17.00 Футбол: Тотнъм – Съндърланд Диема спорт 3

17.15 Футбол: Реал Мадрид – Бетис - МАХ Спорт 4

18.00 Футбол: КАН / Мароко - Танзания - МАХ Спорт 1

19.00 Футбол: Верона – Торино - МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол: Монца – Верона - МАХ Спорт 2

19.30 Футбол: Майорка – Жирона - МАХ Спорт 4

19.30 Футбол: Манчестър Сити – Челси - Диема спорт 2

20.00 Футбол: Санта Клара – Порто - Ринг тв

20.00 Баскетбол: Валенсия – Манреса - Нова спорт

21.00 Футбол: КАН / ЮАР - Камерун - МАХ Спорт 1

21.00 Баскетбол: НБА, Кливлънд – Детройт - Диема спорт

21.45 Футбол: Интер – Болоня - МАХ Спорт 3

21.45 Футбол: ПСЖ – Париж - Диема спорт 3

22.00 Футбол: Реал Сосиедад – Атлетико - МАХ Спорт 4

22.00 Хокей: НХЛ / Кълъмбъс – Питсбърг - МАХ Спорт 2

01.00 Баскетбол: НБА / Вашингтон – Минесота - Диема спорт 3

01.30 Тенис: Юнайтед Къп - МАХ Спорт 2


