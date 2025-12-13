Новини
Пари Сен Жермен излезе победител срещу Мец и затвърди лидерската си позиция във френската Лига 1

13 Декември, 2025

Парижани вече разполагат с 36 точки и продължават уверено похода си към нова титла

Пари Сен Жермен излезе победител срещу Мец и затвърди лидерската си позиция във френската Лига 1 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен триумфира като гост на Мец с резултат 3:2 в среща от 16-ия кръг на Лига 1.

Парижани демонстрираха класата си още през първата част, когато Гонсало Рамош откри головата сметка в 31-ата минута, а само осем минути по-късно Куентин Нджанто удвои преднината на шампионите.

Домакините от Мец не се предадоха и върнаха интригата в края на първото полувреме чрез попадение на Джеси Деминге.

След почивката, Дезире Дуе възстанови комфортната преднина за ПСЖ с трети гол в 63-ата минута, но Мец отново намери сили да отговори – Джорджи Цитаишвили намали разликата в 80-ата минута, с което оформи крайния резултат.

Възпитаниците на Луис Енрике вече разполагат с 36 точки и продължават уверено похода си към нова титла. За разлика от тях, Мец остава на дъното на таблицата с едва 11 точки и ще трябва да търси изход от кризата в следващите кръгове.



Standings provided by Sofascore


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
