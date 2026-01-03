Лече изненада Ювентус в Торино

Мачът между Ювентус и Лече от 18-ия кръг на Серия А завърши при резултат 1:1 на стадиона в Торино. Въпреки че „бианконерите“ бяха сочени за категоричен фаворит, гостите от Лече демонстрираха характер и си тръгнаха с ценна точка.

Първото полувреме предложи здрава битка, но в добавеното време Ламек Банда шокира домакините, като откри резултата за Лече. Този неочакван гол внесе допълнително напрежение сред феновете на „Старата госпожа“.

След почивката Ювентус се хвърли в атака и само четири минути след подновяването на играта, Уестън МакКени възстанови равенството с прецизен удар. Натискът на торинци продължи, а в 66-ата минута те получиха златна възможност да обърнат мача в своя полза. Джонатан Дейвид обаче пропусна дузпа, с което пропиля шанса за пълен обрат.

В крайна сметка Юве остана на пето място във временното класиране с 33 точки, докато Лече, борещ се за оцеляване, заема 16-ата позиция със 17 пункта.