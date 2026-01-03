Челси е съвсем близо до подпис с нов мениджър

Лондонският гранд Челси е на път да обърне нова страница в своята история, след като клубът е в напреднала фаза на преговори с настоящия наставник на Страсбург – Лиъм Росиниър. Според авторитетния журналист Флориан Плетенберг, 41-годишният англичанин е основният кандидат да поеме „сините“ след раздялата с Енцо Мареска.

В последните дни разговорите между ръководството на Челси и Росиниър протичат изключително конструктивно, като двете страни са близо до постигане на съгласие. Въпреки това, официален договор все още не е подписан, а възможността за неочакван обрат не е напълно изключена.

Любопитен факт е, че Лиъм Росиниър има действащ контракт със Страсбург до лятото на 2028 година. И двата клуба – Челси и френският тим, са собственост на американския милиардер Тод Боели, което допълнително улеснява евентуалния трансфер на специалиста.

Росиниър пое Страсбург през лятото на 2024 година, след успешен период начело на Хъл Сити.