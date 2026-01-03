Сенегал триумфира над Судан и си осигури място на четвъртфиналите на Купата на африканските нации

Сенегалският национален отбор по футбол демонстрира характер и класа, след като обърна резултата срещу Судан и се превърна в първия четвъртфиналист на тазгодишното издание на Купата на африканските нации. ​Вълнуващият сблъсък завърши с категорична победа за "лъвовете от Теранга" – 3:1, като те вече очакват следващия си съперник в надпреварата.

Двубоят започна с изненадващ гол на Абдала Амар, който още в шестата минута даде преднина на суданците и хвърли в смут феновете на Сенегал. Въпреки ранния шок, сенегалският тим не се предаде и постепенно наложи волята си на терена. Папе Гей се превърна в герой за своя отбор, след като първо възстанови равенството в 29-ата минута, а в самия край на първото полувреме, след прецизна асистенция от Николас Джаксън – футболист на Байерн Мюнхен, реализира и втори гол, с който обърна развоя на срещата.

След почивката Сенегал продължи да доминира и в 77-ата минута Ибрахим Мбайе окончателно сложи точка на спора, оформяйки крайното 3:1.

С този успех сенегалците си осигуриха място сред най-добрите осем на континента и ще се изправят срещу победителя от двубоя между Мали и Тунис.