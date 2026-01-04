Барселона триумфира в каталунското дерби срещу Еспаньол

Барселона излезе победител с 2:0 над градския си съперник Еспаньол в 18-ия кръг на Ла Лига. Дербито между двата каталунски тима предложи истински спектакъл, изпълнен с напрежение и страст до последния съдийски сигнал.

Домакините от Еспаньол се бориха храбро, но класата на "блаугранас" надделя в решаващите моменти. Героите за Барса се казваха Дани Олмо, който разпечата резултата в 86-ата минута, и Роберт Левандовски, който сложи точка на спора с гол в добавеното време.

Тези късни попадения донесоха заслужен успех на гостите и затвърдиха лидерската им позиция в класирането.

Сблъсъкът не мина без инциденти – вратарят на Барселона, Жоан Гарсия, който има минало в Еспаньол, бе подложен на бурни освирквания и дори стана обект на хвърлени предмети от трибуните, което допълнително нажежи атмосферата на терена.

След този успех Барселона продължава да оглавява таблицата с 49 точки, докато Еспаньол заема петото място с 33 пункта.