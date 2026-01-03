Новини
Комо триумфира с минимален успех над Удинезе след спорна дузпа

3 Януари, 2026 15:58 305 0

Наказателният удар беше отсъден за интервенция срещу Якуб Пьотровски

Комо триумфира с минимален успех над Удинезе след спорна дузпа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Комо изкова ценна победа с 1:0 срещу Удинезе в двубой от 18-ия кръг на италианската Серия А, изигран на стадион "Стадио Джузепе Синигорини".

Още в 18-ата минута съдбата се усмихна на домакините, след като реферът посочи бялата точка заради нарушение на полския полузащитник Якуб Пьотровски – познат на българските фенове от престоя си в Лудогорец – срещу гръцкия нападател Анастасиос Дувикас. Без да трепне, френският халф Лукас Да Куня пое отговорността и с хладнокръвно изпълнение донесе единственото попадение в срещата. Въпреки опитите на гостите от Удине да се върнат в мача, защитата на Комо остана непробиваема до последния съдийски сигнал.

Така "езерняците" добавиха три безценни точки към актива си и вече заемат престижното шесто място във временното класиране с общо 30 точки. Удинезе, от своя страна, остава на 11-та позиция с 22 пункта. Този успех затвърждава амбициите на Комо за силно представяне през сезона и поддържа живи надеждите на привържениците за европейско участие.


