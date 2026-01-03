Селта сломи Валенсия с убедителен успех у дома

Селта Виго надделя категорично над Валенсия с 4:1 в среща от 18-ия кръг на испанското първенство, изиграна на стадион „Абанса Балаидос“.

Още в началото на двубоя гостите от Валенсия получиха златен шанс да поведат, след като в 7-ата минута съдията отсъди дузпа в тяхна полза. За съжаление на „прилепите“, Пепелу пропусна да реализира от бялата точка и резултатът остана непроменен.

Домакините бяха принудени да направят ранна смяна – Вилиот Сведберг напусна терена поради травма, а на негово място се появи Пабло Дуран. Именно Дуран се включи отлично и само пет минути по-късно изработи дузпа, която Борха Иглесиас хладнокръвно превърна в гол за 1:0.

След почивката Селта продължи да диктува темпото. В 59-ата минута Борха Иглесиас отново се разписа, този път след чудесна асистенция на Дуран, удвоявайки преднината на галисийците.

Валенсия не се предаде и в 70-ата минута Пепелу успя да намали изоставането, поправяйки частично своята грешка от първата част – 2:1.

Надеждите на гостите обаче бяха попарени в 83-ата минута, когато Джоунс Ел Абделауи покачи на 3:1.

В добавеното време резервата Уго Алварес сложи точка на спора, оформяйки крайното 4:1 след прецизен пас от ветерана Яго Аспас.

С този впечатляващ успех Селта записва шеста победа за сезона и трета в последните си четири шампионатни срещи, което изкачва тима на седмо място в класирането на Ла Лига. За Валенсия това бе осмо поражение през кампанията, а с едва три точки от последните пет мача, „прилепите“ се намират на 17-а позиция и са застрашени от изпадане.