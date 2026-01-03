Арсенал с обрат срещу Борнемут

Арсенал изкова победа с 3:2 като гост на Борнемут в 20-ия кръг на английската Висша лига.

Срещата започна с истински шок за "артилеристите" – още в 10-ата минута Еванилсон се възползва от груба грешка на Габриел Магаляеш и откри резултата за домакините. Само шест минути по-късно обаче, именно Габриел се реваншира и възстанови равенството, връщайки надеждите на лондончани.

След почивката Арсенал демонстрира характер и класа. Деклан Райс изведе гостите напред с прецизен удар в 54-ата минута, а в 71-ата "топчиите" удвоиха преднината си, с което сякаш предрешиха изхода на двубоя. Борнемут не се предаде и в 77-ата минута Ели Жуниор Крупи върна интригата с красиво попадение, но силите на домакините стигнаха само за почетен гол.

С този успех Арсенал затвърди лидерската си позиция във временното класиране, събирайки 48 точки – с цели шест повече от втория Астън Вила. Борнемут остава на 15-о място с 23 точки.