БНТ почита паметта на Димитър Пенев

Българската национална телевизия променя програмата си в памет на легендарния български треньор Димитър Пенев.
Тази вечер от 22:00 ч. БНТ 3 ще излъчи епизод от предаването "Зала на славата" с негово участие.
Утре от 18:00 ч. по БНТ 1 гледайте гостуването на Димитър Пенев в предаването "Имате среща... с Диана Любенова".
Ръководството и екипът на Българската национална телевизия изказват съболезнования на семейството и близките на Димитър Пенев.
Оценка 5 от 2 гласа.
1 Спецназ
""Испанците от Атлетико се опасни! Особено онова, къдравото, Киков (б. р. Кико). Имат и бразилче - Жмуньо (б. р. Жуниньо), който направо скрива топката. Затуй, получим ли записите, ще ги разузнаем подробно. Лулчев, не ми се прозявай, щото оня дингил - къдравото, ти ще го пазиш. Да видим ставаш ли за юнак и за златна ябълка, или змеят ще те изяде".
► Преди сблъсъка на ЦСКА с Атлетико Мадрид за Купата на УЕФА, 1998 г.
- Кременлиев, ти ще пазиш номер 11, Златков (б.р. всъщност Златко Янков) ти ще си с Кантона.
- Ама те са един и същ човек!
- Тогава двамата ще се разберете някак си."
ГОЛЕМ, Баце! Светла му Памет!
Коментиран от #2, #4
20:25 03.01.2026
3 Бъди благословен
20:37 03.01.2026
