БНТ почита паметта на Димитър Пенев

Българската национална телевизия променя програмата си в памет на легендарния български треньор Димитър Пенев.

Тази вечер от 22:00 ч. БНТ 3 ще излъчи епизод от предаването "Зала на славата" с негово участие.



Утре от 18:00 ч. по БНТ 1 гледайте гостуването на Димитър Пенев в предаването "Имате среща... с Диана Любенова".



Ръководството и екипът на Българската национална телевизия изказват съболезнования на семейството и близките на Димитър Пенев.