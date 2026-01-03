Новини
БНТ почита паметта на Димитър Пенев

3 Януари, 2026 20:17 504 5

Тази вечер от 22:00 ч. БНТ 3 ще излъчи епизод от предаването "Зала на славата"

БНТ почита паметта на Димитър Пенев - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската национална телевизия променя програмата си в памет на легендарния български треньор Димитър Пенев.

Тази вечер от 22:00 ч. БНТ 3 ще излъчи епизод от предаването "Зала на славата" с негово участие.


Утре от 18:00 ч. по БНТ 1 гледайте гостуването на Димитър Пенев в предаването "Имате среща... с Диана Любенова".


Ръководството и екипът на Българската национална телевизия изказват съболезнования на семейството и близките на Димитър Пенев.


  • 1 Спецназ

    3 0 Отговор
    Аз ще го запомня като забавен човек.
    ""Испанците от Атлетико се опасни! Особено онова, къдравото, Киков (б. р. Кико). Имат и бразилче - Жмуньо (б. р. Жуниньо), който направо скрива топката. Затуй, получим ли записите, ще ги разузнаем подробно. Лулчев, не ми се прозявай, щото оня дингил - къдравото, ти ще го пазиш. Да видим ставаш ли за юнак и за златна ябълка, или змеят ще те изяде".

    ► Преди сблъсъка на ЦСКА с Атлетико Мадрид за Купата на УЕФА, 1998 г.

    - Кременлиев, ти ще пазиш номер 11, Златков (б.р. всъщност Златко Янков) ти ще си с Кантона.

    - Ама те са един и същ човек!

    - Тогава двамата ще се разберете някак си."

    ГОЛЕМ, Баце! Светла му Памет!

    Коментиран от #2, #4

    20:25 03.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Бъди благословен

    0 0 Отговор
    Най добрия във Б.Г.футбола.

    20:37 03.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

