Блестящ Александър Везенков с впечатляващо представяне при категоричната победа на Олимпиакос в Гърция

Българската баскетболна гордост Александър Везенков отново доказа класата си, след като изведе Олимпиакос до зрелищен триумф над Перистери с разгромното 105:62 като гост в десетия кръг на гръцката баскетболна Суперлига. Мачът се игра в прочутата зала „Андреас Папандреу“ в Перистери, където червено-белите демонстрираха безапелационно превъзходство.

Везенков бе истинският мотор на своя отбор, завършвайки срещата с впечатляващ „дабъл-дабъл“ – 23 точки и 11 овладени борби, като към това добави и 2 асистенции за едва 24 минути на паркета. Със своята енергия и лидерство той бе неоспоримият герой на вечерта, вдъхновявайки съотборниците си към убедителната победа.

Американският съотборник на Везенков – Алек Питърс, също се отличи с 15 точки, допринасяйки за доминацията на Олимпиакос.

За домакините от Перистери най-резултатен бе Тай Никълс с 13 точки, но усилията му не бяха достатъчни да спрат устрема на гостите.

След този успех Олимпиакос продължава да оглавява класирането с перфектен баланс – 10 победи от 10 мача и актив от 20 точки. Перистери заема пето място с 5 успеха и 4 поражения, събирайки 14 точки.

Пред Везенков и неговите съотборници предстоят две ключови срещи от Евролигата – на 16 декември Олимпиакос ще приеме испанския Валенсия, а три дни по-късно ще бъде домакин на френския АСВЕЛ Лион-Вильорбан.