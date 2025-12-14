Новини
Спорт »
Баскетбол »
Блестящ Александър Везенков с впечатляващо представяне при категоричната победа на Олимпиакос в Гърция

Блестящ Александър Везенков с впечатляващо представяне при категоричната победа на Олимпиакос в Гърция

14 Декември, 2025 20:17 569 1

  • александър везенков-
  • олимпиакос-
  • баскетбол-
  • гърция-
  • перистери-
  • евролига-
  • резултати-
  • спортни новини

Феновете очакват с нетърпение нови силни изяви от българската звезда и неговия тим на европейската сцена

Блестящ Александър Везенков с впечатляващо представяне при категоричната победа на Олимпиакос в Гърция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската баскетболна гордост Александър Везенков отново доказа класата си, след като изведе Олимпиакос до зрелищен триумф над Перистери с разгромното 105:62 като гост в десетия кръг на гръцката баскетболна Суперлига. Мачът се игра в прочутата зала „Андреас Папандреу“ в Перистери, където червено-белите демонстрираха безапелационно превъзходство.

Везенков бе истинският мотор на своя отбор, завършвайки срещата с впечатляващ „дабъл-дабъл“ – 23 точки и 11 овладени борби, като към това добави и 2 асистенции за едва 24 минути на паркета. Със своята енергия и лидерство той бе неоспоримият герой на вечерта, вдъхновявайки съотборниците си към убедителната победа.

Американският съотборник на Везенков – Алек Питърс, също се отличи с 15 точки, допринасяйки за доминацията на Олимпиакос.

За домакините от Перистери най-резултатен бе Тай Никълс с 13 точки, но усилията му не бяха достатъчни да спрат устрема на гостите.

След този успех Олимпиакос продължава да оглавява класирането с перфектен баланс – 10 победи от 10 мача и актив от 20 точки. Перистери заема пето място с 5 успеха и 4 поражения, събирайки 14 точки.

Пред Везенков и неговите съотборници предстоят две ключови срещи от Евролигата – на 16 декември Олимпиакос ще приеме испанския Валенсия, а три дни по-късно ще бъде домакин на френския АСВЕЛ Лион-Вильорбан.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 маке

    1 0 Отговор
    най после драснахте за Везенката, ще спя спокойно)))

    20:24 14.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ