В подкрепа на народа! Илон Мъск пуска безплатен интернет на Венецуела

Милиардерът Илон Мъск изрази подкрепа за народа на Венецуела, след като компанията Starlink, собственост на SpaceX, обяви, че предоставя безплатни широколентови интернет услуги в страната за ограничен период от време в момент, когато Венецуела е обхваната от бързо развиващи се политически събития.

В публикация в социалната мрежа X Мъск написа "В подкрепа на народа на Венецуела" и публикува съобщение от Starlink, в което се описва инициативата.

Компанията посочва: "Starlink предоставя безплатна широколентова услуга на народа на Венецуела до 3 февруари, осигурявайки непрекъсната свързаност".

Новината съвпадна с драматични сцени, включващи сваления диктатор Николас Мадуро след отстраняването му от САЩ. Видео, публикувано от американските власти, показва заловения венецуелски лидер с белезници по време на инсценирана разходка на престъпника.

На кадрите Мадуро е видян да пожелава на репортери и агенти на Агенцията за борба с наркотиците Честита Нова година и Лека нощ, докато е отвеждан към ареста.

На фона на тези развития, Върховният съд на Венецуела предприе действия за справяне с вакуума в лидерството, като нареди на вицепрезидента Делси Родригес да поеме правомощията и задълженията на изпълняващия длъжността президент, след като САЩ отведоха Николас Мадуро.

Заповедта, обявена късно снощи, заключава, че Мадуро е в "материална и временна невъзможност да изпълнява функциите си".

Според решението Родригес ще "поеме и ще упражнява, като изпълняващ длъжността президент, всички правомощия, задължения и възможности, присъщи на длъжността президент на Боливарска република Венецуела, за да гарантира административната приемственост и всеобхватната защита на нацията".

Съдът цитира конституцията на Венецуела, която гласи, че, когато има временно или абсолютно отсъствие на президента, лицето, заемащо вицепрезидентския пост, трябва да го замести.

Допълнителна информация за ситуацията беше предоставена от бившия съветник по националната сигурност на САЩ Джон Болтън. Той заяви, че план за отстраняване на Мадуро е бил представен на президента на САЩ Доналд Тръмп по време на първия му мандат, но не е успял да бъде придвижен, тъй като служители на администрацията не са успели да държат президента "фокусиран" върху въпроса.

Болтън обясни, че още по време на първия си мандат Тръмп е бил "много заинтересован от венецуелския петрол" и че макар екипът му да е успял да го заинтересува от идеята за отстраняване на Мадуро, те "не са могли да го задържат фокусиран върху това".

Той добави, че опозицията във Венецуела по това време е вярвала, че икономическият натиск ще бъде достатъчен, за да разклати режима на Мадуро.