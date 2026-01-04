Новини
Свят »
Венецуела »
В подкрепа на народа! Илон Мъск пуска безплатен интернет на Венецуела

В подкрепа на народа! Илон Мъск пуска безплатен интернет на Венецуела

4 Януари, 2026 11:34 1 695 71

  • илон мъск-
  • венецуела-
  • старлинк-
  • николас мадуро

Starlink предоставя безплатна широколентова услуга на народа на Венецуела до 3 февруари, осигурявайки непрекъсната свързаност

В подкрепа на народа! Илон Мъск пуска безплатен интернет на Венецуела - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Милиардерът Илон Мъск изрази подкрепа за народа на Венецуела, след като компанията Starlink, собственост на SpaceX, обяви, че предоставя безплатни широколентови интернет услуги в страната за ограничен период от време в момент, когато Венецуела е обхваната от бързо развиващи се политически събития.

В публикация в социалната мрежа X Мъск написа "В подкрепа на народа на Венецуела" и публикува съобщение от Starlink, в което се описва инициативата.

Компанията посочва: "Starlink предоставя безплатна широколентова услуга на народа на Венецуела до 3 февруари, осигурявайки непрекъсната свързаност".

Новината съвпадна с драматични сцени, включващи сваления диктатор Николас Мадуро след отстраняването му от САЩ. Видео, публикувано от американските власти, показва заловения венецуелски лидер с белезници по време на инсценирана разходка на престъпника.

На кадрите Мадуро е видян да пожелава на репортери и агенти на Агенцията за борба с наркотиците Честита Нова година и Лека нощ, докато е отвеждан към ареста.

На фона на тези развития, Върховният съд на Венецуела предприе действия за справяне с вакуума в лидерството, като нареди на вицепрезидента Делси Родригес да поеме правомощията и задълженията на изпълняващия длъжността президент, след като САЩ отведоха Николас Мадуро.

Заповедта, обявена късно снощи, заключава, че Мадуро е в "материална и временна невъзможност да изпълнява функциите си".

Според решението Родригес ще "поеме и ще упражнява, като изпълняващ длъжността президент, всички правомощия, задължения и възможности, присъщи на длъжността президент на Боливарска република Венецуела, за да гарантира административната приемственост и всеобхватната защита на нацията".

Съдът цитира конституцията на Венецуела, която гласи, че, когато има временно или абсолютно отсъствие на президента, лицето, заемащо вицепрезидентския пост, трябва да го замести.

Допълнителна информация за ситуацията беше предоставена от бившия съветник по националната сигурност на САЩ Джон Болтън. Той заяви, че план за отстраняване на Мадуро е бил представен на президента на САЩ Доналд Тръмп по време на първия му мандат, но не е успял да бъде придвижен, тъй като служители на администрацията не са успели да държат президента "фокусиран" върху въпроса.

Болтън обясни, че още по време на първия си мандат Тръмп е бил "много заинтересован от венецуелския петрол" и че макар екипът му да е успял да го заинтересува от идеята за отстраняване на Мадуро, те "не са могли да го задържат фокусиран върху това".

Той добави, че опозицията във Венецуела по това време е вярвала, че икономическият натиск ще бъде достатъчен, за да разклати режима на Мадуро.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мъж

    5 4 Отговор
    Снощи една друга агресивна президентка похити даже двама Мадуро и се опита да ги вкара в зандана, но само където здрво ги блъска у вратата та им потроши главъта и повръщаха няколко пъти от световъртеж, но не успя да ги набута у кауша!

    Коментиран от #55, #67

    11:36 04.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    51 12 Отговор
    Да гледат по интернет как им крадат петрола.Както ние гледаме влаковете със злато.

    Коментиран от #65, #70

    11:37 04.01.2026

  • 3 Опааа

    48 5 Отговор
    😆” Венецуела е обхваната от бързо развиващи се политически събития.”😆 Истината: Обхваната е от тероризъм и грабеж! Мисирките в БГ не искат да кажат истината!

    11:38 04.01.2026

  • 4 Да,бе

    40 5 Отговор
    Осигурява им безплатен достъп до промиване на мозъци...Правилното промиване.

    11:39 04.01.2026

  • 5 Гръм и мълнии

    33 4 Отговор
    А нас ни карат, да си плащаме всичко, на тройни цени.

    Коментиран от #14

    11:39 04.01.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 25 Отговор
    великата сила не и пука за БРИКС-президенти

    Коментиран от #13

    11:40 04.01.2026

  • 7 Копейките рИват!

    12 32 Отговор
    Народът на Венецуела тържествува!

    11:41 04.01.2026

  • 8 Краварите

    40 7 Отговор
    и на индианците така раздаваха цветни мъниста.
    Абе данайските подаръци ги знаем ние

    Коментиран от #38

    11:41 04.01.2026

  • 9 Дон Корлеоне

    14 36 Отговор
    Мадуро, Путин и Ким Чен Ун са пътници,стига са мачкали и крали народите си!

    11:41 04.01.2026

  • 10 Вашето мнение

    35 10 Отговор
    Пък тука само с едни банани ни купиха. Третополовите русофоби ги ползват за основна храна и са станали едни умни и красиви, също шебеци.

    11:41 04.01.2026

  • 11 Не,че нещо,ама...

    39 5 Отговор
    Тръмп, Нобел за мир, трудно ще получи, но титлата "Крадец номер 1" си я заслужава отвсякъде.

    11:41 04.01.2026

  • 12 Добре де.

    6 22 Отговор
    Тоз им дава безплатен интернет.А ботокса?

    Коментиран от #18, #25

    11:42 04.01.2026

  • 13 Вашето мнение

    19 3 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Кутурак, ко стана с агент краснов, бе? Яко сси изплискал лехеня и ти.

    Коментиран от #27, #34

    11:42 04.01.2026

  • 14 Факт

    24 5 Отговор

    До коментар #5 от "Гръм и мълнии":

    Мда ! Същата туско-американска пропаганда от медии и мисирки у нас , но трябва и да си плащаме , че ни зарибяват с евроатлантически опорки .

    11:42 04.01.2026

  • 15 Българин

    9 21 Отговор
    Всички путинофили на фронта във Венецуела.

    Коментиран от #36

    11:43 04.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ...каква мисирка, е 6а ти цирка

    22 4 Отговор
    Сега ще им пускат Цънцарова по тв нет да оправдае кражбата на петрол 🤣

    11:43 04.01.2026

  • 18 Конфети "Земя-въздух-земя "

    3 10 Отговор

    До коментар #12 от "Добре де.":

    Забавлява ги с безплатна заря

    11:44 04.01.2026

  • 19 Българин

    8 7 Отговор
    Интеренета е изобретен в СССР, но ЦРУ го разпространява по света, за да наложи своите интереси в съответствие с Плана Дълес!
    За това и мъск е толкова щедър!

    11:45 04.01.2026

  • 20 Дон Корлеоне

    10 21 Отговор
    Венецуела са най-зле от всички държави с добив на петрол,защото откакто са на власт Чавес и след това Мадуро работят по руски модел-всичко за управляващите,нищо за народа!

    Коментиран от #40

    11:45 04.01.2026

  • 21 Амагандон

    8 2 Отговор
    Защо не до 26 февруари, като е хаир, да е до края на света?

    11:45 04.01.2026

  • 22 Четете Новодворская(рускиня е)

    3 15 Отговор
    За разпада на последните три империи -РУСИЯ, Иран и Китай.

    11:45 04.01.2026

  • 23 Крадци

    22 1 Отговор
    Ааа, ама те всичко за народа правят, да не си помислите, че е заради петрола...

    11:46 04.01.2026

  • 24 чичо Мъски

    19 2 Отговор
    17 трилиона долара петрол. Аз ще ви пусна безплатно интернет.

    11:46 04.01.2026

  • 25 Путин:

    3 10 Отговор

    До коментар #12 от "Добре де.":

    Не познавам Мадуро!

    11:46 04.01.2026

  • 26 Ей,кво нещо...

    22 2 Отговор
    Ще завзема на комшиите къщата, ще се разпореждам с нея и ще им пусна wi-fi, че даже и на махалата....не е проблем...понеже съм добър и мисля за тях.

    11:48 04.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Владо

    2 9 Отговор
    На сбърканяците в блатата им спряха Ю туб.

    11:49 04.01.2026

  • 29 Папа Лъв XIV официлиано

    7 1 Отговор
    Какви добри хора.😇

    11:49 04.01.2026

  • 30 Този двуличен сребролюбец

    16 2 Отговор
    ще пуска безплатен интернет на венецуелците, за да им промива с аверите венецуелските глави със саащисаната крадлива демокрация, докато им изнасят петролеца, сиреч... им вземат лебеца от устата. Няма нужда Африкански, венецуелците познават интернета от дълги години и имат gsm оператори с 5G мрежи. Май ги вземаш за приимати слезли от дърветата, като твоите сродни от ЮАР?

    11:49 04.01.2026

  • 31 пиночет

    4 11 Отговор
    Нали Мадуро го пазеха уж, палячовския руски Спец Наз??

    Коментиран от #46

    11:49 04.01.2026

  • 32 Боруна Лом

    12 2 Отговор
    КАТО ЕДНО ВРЕМЕ С ,,БЕЗПЛАТНАТА,, КОКА КОЛА И ПОСЛЕ ТРОЙНА ЦЕНА БЕЗ НИКАКВА КОНКУРЕНЦИЯ!😠😠😠

    11:49 04.01.2026

  • 33 Фейк на часа

    22 1 Отговор
    Как да не се повтаря историята?
    Едно време индианците продават земята си за стъклени дрънкулки,
    а сега венецуелците продават петрола си срещу интернет или правото да клюкарят по мрежите, а ЦРУ и другите американски служби да ги следят чрез ИИ.

    Докато има уфси, ще има кой да ги стриже !

    11:50 04.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 11 Отговор
    ...да те хванат посредно щ за гу шата...вел ика сила..ТИ на кво мнение си?

    11:50 04.01.2026

  • 36 Ало-о !

    12 3 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    Айде , бе евроатлантик ! Откога Зеленски те чака за украинската армия , че азовците му заминаха на концерт на Кобзон !

    11:54 04.01.2026

  • 37 Павел пенев

    13 4 Отговор
    Видяхте ли истинското лице на идиотите -миротворци от САЩ? Ще им позволят и безплатно да пасат трева в джунглата от грижи за венецуелския народ. Ако в дъното на този преврат стои Путин, значи и руснаците са същите мастии.

    11:54 04.01.2026

  • 38 Данайците са етиопци

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Краварите":

    непосредствено до ЮАР. От едно котило са. От кого да се е учил този бледолик крадец, който още през 2020 година щеше да ни изнася на големи групи към Марс?

    11:55 04.01.2026

  • 39 На този свят

    13 2 Отговор
    Само сиренето в капана за мишки е безплатно, няма безплатен обяд

    11:55 04.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 дядо поп

    11 2 Отговор
    Малко сух хляб и зрелища!

    11:57 04.01.2026

  • 43 Руски предател

    6 11 Отговор
    Ликуване на опозицията: Милиони венецуелци излязоха по улиците на Каракас и други големи градове, за да празнуват края на ерата „Мадуро“. За голяма част от населението, изтощено от години на икономическа разруха, това се възприема като освобождение.
    ​Гняв и съпротива сред поддръжниците: Привържениците на режима (т.нар. „чависти“) и паравоенните групи („колективос“) изразяват ярост. Има съобщения за призиви за съпротива срещу „американския империализъм“ и опасения от гражданска война, тъй като части от армията все още не са преминали на страната на временното управление.

    11:57 04.01.2026

  • 44 А ГДЕ

    3 7 Отговор
    Мадуро?

    11:58 04.01.2026

  • 45 Коцето Копейкин

    7 9 Отговор
    В понеделник в 9часа пред централата, ще раздаваме венецуелските знамена за подкрепа на Мадуро

    Коментиран от #54

    11:58 04.01.2026

  • 46 аz CВО Победа 80

    4 9 Отговор

    До коментар #31 от "пиночет":

    Е, руснаците го опазиха🤣🤣🤣.
    Следва Лукашенко.

    12:00 04.01.2026

  • 47 Мъск пуска безплатен интернет

    10 2 Отговор
    зарибяване
    а после да си плащат с новите планове на интернет доставчик

    12:04 04.01.2026

  • 48 павела митова

    7 1 Отговор
    да се стяга краля на Дания ,рижака съвсем чалдиса "ще си вземем петрола който трябваше да си вземем...." не са нагли нали....добрия американец е мъртвия американец

    12:05 04.01.2026

  • 49 Демократ

    9 2 Отговор
    По същия цивилизован начин Путин трябваше да се справи с турско-саксонските атлантици в Киев и Лвов !

    12:05 04.01.2026

  • 50 Ами

    11 1 Отговор
    Какво всъщност се случва?
    Колективният запад отказва преминаването към многополюсен свят
    и настоява светът да е разделен на сфери на влияние, като залъгва
    населението с празни обещания и дребни материални облаги.
    На практика се погазват принципите на международното право.
    Сега въпроса е как ще реагира населението, управляващите и ООН.
    Като цяло се очертава хаос. До къде ще достигне ... Предстои да видим.

    12:06 04.01.2026

  • 51 Айзомби

    12 0 Отговор
    Те ги обсипаха с бомби и ракети, а сега тоя слабоумник мъск ще им пусна интернет аванта.Тея кравари всичките са за заличаване.

    12:10 04.01.2026

  • 52 При терористи няма нищо безсплатно

    8 0 Отговор
    Колко петрол ще откраднете

    12:11 04.01.2026

  • 53 Евреина Кобзон

    2 5 Отговор
    А Приятелите на Путин ?
    Помогна ли им Кремъл ?

    12:17 04.01.2026

  • 54 И после през Посолството

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Коцето Копейкин":

    На Тръмп .

    А пари от Пасоля дали ще има ,
    Не се знае .

    12:19 04.01.2026

  • 55 Фют

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мъж":

    Хаха. Всичките агресивни президентки сме такива, ако може да си направим кефа барабар с макарите - добре дошло, ако ли не - набързо изшиваме един и към следващите макари за кеф.

    Коментиран от #68

    12:19 04.01.2026

  • 56 Бързо Забравиха

    3 5 Отговор
    Капейките как се радваха и
    Възхищаваха Доналд Тръмп.

    Всички реваха срещу Байдън и Камала Харис.

    Тръмп е против Европа
    Тръмп е против Джендърите.
    Тръмп подкрепя Путин.

    Тръмп Тръмп Тръмп

    Сега защо ревете Червени Гейзъри?

    12:22 04.01.2026

  • 57 Плоска робовладелска хитрост

    7 3 Отговор
    Мъск безплатно ще промива мозъците на овците във Венецуела.

    За да е по-лесно на другите милиардери да ощавят венецианските кожи.

    Новата Римска империя дава обещания и забавления на новите си роби.

    12:22 04.01.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Пезевенк

    1 1 Отговор
    Прабългарите са били черни като бангладешците, индийците и пакистанците. Дошли са покрай черно море от земите на днешен афганистан и пакистан. Добре, че са били византийците и османците да ги еб... 700г. за та побелеят малко

    12:37 04.01.2026

  • 62 Аоо

    3 1 Отговор
    Безплатен интернет докато ги стиснат здраво за гушата, после няма да има и скъп, само това което американците им е изгодно да гледат.

    12:39 04.01.2026

  • 63 Антон

    7 1 Отговор
    Взеха им нефт за стотици милиарди долари, но ще им пуснат безплатен интернет за някакъв период.
    Същото като при нас и приемането ни в еврозоната: дадоха ни празни приказки и лозунги , че сме европа, че сме част от голямото семейство, но ни взеха физически златото и валутните резерви.
    А вие кое предпочитате , физически да разполагате с пари и злато или да си повтаряте европейските лозунго.

    12:40 04.01.2026

  • 64 Аз съм

    1 1 Отговор
    Анализатори коментират, че Тръмп, Путин и Си имат сделка помежду си за преразпределяне сферите на влияние. Украйна и ние в източна Европа за Русия, Венецуела и лат Америка за сащ, Австралия, Южна Корея, Тайван и Япония за Китай. Връщаме се в средновековието. Заформя се трета световна

    12:41 04.01.2026

  • 65 Антитрол

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Троле, троле, сакаш ли ......

    12:42 04.01.2026

  • 66 Мхм

    1 1 Отговор
    Ето защо страни като Китай и С. Корея напълно са блокирали американския интернет

    12:44 04.01.2026

  • 67 Няма начин

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мъж":

    Американциие не са давали никому нищо бесплатно. Ако ти дадат нещо, след това идват да си го вземат с лихвата. То, май всички вече така работят. Да пази Бог!

    Коментиран от #69

    12:45 04.01.2026

  • 68 Мъж

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Фют":

    Твоята откровеност кефи. Враговете ти са жени.

    12:52 04.01.2026

  • 69 Обаче

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Няма начин":

    Ватите даже тоалетните задигнаха при тридневната.

    12:52 04.01.2026

  • 70 Глупости!

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Какви "влакове със злато" бълнуваш?!?...
    Всичкото злато, извадено в цялата човешка история, се събира в 3 олимпийски басейна! Най-вероятно и от ресторантьорство разбираш толкова...

    12:54 04.01.2026

  • 71 оня с питон.я

    0 0 Отговор
    Няма ли сащ да дойдат да гътнат нашия евроатлантически фашистки режим и Мъск да ни пусне безплатен интернет?

    12:57 04.01.2026