Нова мода с iPhone 17 Pro предизвика смесена реакция сред феновете

Камерата на новите iPhone 17 Pro и Pro Max се оказа най-спорната част от външния дизайн на смартфона, като този прекалено голям корпус се превърна в мишена за критики, но сега служи като платно за вирусна тенденция, която завладява азиатския пазар. Според информации от няколко популярни канала в социалните медии, този „тренд“ включва използването на миниатюрни стикери, директно върху издигнатия панел на камерата. От котки и герои от видеоигри до флорални мотиви, потребителите третират този поляризиращ елемент от дизайна като празен лист хартия, въпреки че мненията остават разделени между тези, които приемат „тунинг“ естетиката, и тези, които предпочитат чист, фабричен финиш.

В продължение на години, iPhone запази до голяма степен идентичен дизайн през няколко поколения. Новата камера определено промени това, като предлага отличителен силует, който я разделя от предшествениците ѝ. Въпреки това, подобно на поставянето на евтино фолио върху висококачествена боя, тази мания по стикерите предизвиква тревога сред феновете в областта на хардуера. Притеснението е, че тази естетика може да доведе до дългосрочно увреждане или упорити следи от лепило, които компрометират висококачественото титаниево или стъклено покритие на телефона.

Вероятността за „стикер-гейт“ е много реална, което води до директни сравнения с проблемите, с които се сблъскаха някои собственици на Mac, когато се опитаха да премахнат стикерите от своите машини. Макар че тази тенденция предлага начин за персонализиране на иначе еднообразния флагман, рискът от остатъчните следи може да превърне тази вирусна мания в поучителна история за тези, които искат да запазят препродажната стойност на устройството си. Изглежда, че в стремежа си да придадат свой собствен поляризиращ дизайн, потребителите може би жертват дългосрочната структурна цялост за сметка на малко краткосрочен стил.