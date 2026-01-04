Новини
Технологии »
Нова мода с iPhone 17 Pro предизвика смесена реакция сред феновете

Нова мода с iPhone 17 Pro предизвика смесена реакция сред феновете

4 Януари, 2026 11:30 826 3

  • apple-
  • iphone-
  • стикери-
  • iphone 17 pro

Големият корпус на камерата е главно действащо лице

Нова мода с iPhone 17 Pro предизвика смесена реакция сред феновете - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Камерата на новите iPhone 17 Pro и Pro Max се оказа най-спорната част от външния дизайн на смартфона, като този прекалено голям корпус се превърна в мишена за критики, но сега служи като платно за вирусна тенденция, която завладява азиатския пазар. Според информации от няколко популярни канала в социалните медии, този „тренд“ включва използването на миниатюрни стикери, директно върху издигнатия панел на камерата. От котки и герои от видеоигри до флорални мотиви, потребителите третират този поляризиращ елемент от дизайна като празен лист хартия, въпреки че мненията остават разделени между тези, които приемат „тунинг“ естетиката, и тези, които предпочитат чист, фабричен финиш.

Нова мода с iPhone 17 Pro предизвика смесена реакция сред феновете

В продължение на години, iPhone запази до голяма степен идентичен дизайн през няколко поколения. Новата камера определено промени това, като предлага отличителен силует, който я разделя от предшествениците ѝ. Въпреки това, подобно на поставянето на евтино фолио върху висококачествена боя, тази мания по стикерите предизвиква тревога сред феновете в областта на хардуера. Притеснението е, че тази естетика може да доведе до дългосрочно увреждане или упорити следи от лепило, които компрометират висококачественото титаниево или стъклено покритие на телефона.

Нова мода с iPhone 17 Pro предизвика смесена реакция сред феновете

Вероятността за „стикер-гейт“ е много реална, което води до директни сравнения с проблемите, с които се сблъскаха някои собственици на Mac, когато се опитаха да премахнат стикерите от своите машини. Макар че тази тенденция предлага начин за персонализиране на иначе еднообразния флагман, рискът от остатъчните следи може да превърне тази вирусна мания в поучителна история за тези, които искат да запазят препродажната стойност на устройството си. Изглежда, че в стремежа си да придадат свой собствен поляризиращ дизайн, потребителите може би жертват дългосрочната структурна цялост за сметка на малко краткосрочен стил.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ретро спомен

    4 0 Отговор
    Едно време,като ученици...носихме обувки Кларк-ове...и по същият начин ги лепихме с такива картинки + електрикови връзки...мода🤣

    11:32 04.01.2026

  • 2 Прпрпп

    0 0 Отговор
    Ако не сте бизнесмени,не си копувайте това.Китаеца върши същото за без пари.

    12:03 04.01.2026

  • 3 Че кое му е новата мода?

    0 0 Отговор
    Галине, още с появата на телефони миналия век, китайците бяха измислили светещи диоди стикери LED, с най-различни одушевени и неодушевени предмети - ликове, които светиха преди да чуеш позвъняването. За какви нови моди пишеш тук? Точно там ги лепяхме на задната камера.Тези стикери даже не са LED, а обикновени картинки.

    12:32 04.01.2026