Новини
България »
София »
Евро-хаос: Пица за 70 лева и "златен" хляб

Евро-хаос: Пица за 70 лева и "златен" хляб

4 Януари, 2026 11:44 3 345 110

  • пица-
  • търговци-
  • магазини-
  • поскъпване

Докато държавата заплашва с глоби до 100 000 лева за нелоялни практики, реалният контрол остава в ръцете на потребителите – единственото оръжие срещу спекулата е отказът от покупка на завишени цени

Евро-хаос: Пица за 70 лева и "златен" хляб - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Само четири дни след влизането на България в еврозоната, предупрежденията на икономистите за "шоково поскъпване" се превърнаха в реалност по рафтовете. Докато институциите обещаваха плавен преход и честна математика, сигналите на гражданите разкриват картина на хаос, техническа некомпетентност и откровен опортюнизъм от страна на търговците.

Асоциация "Активни потребители" и националните медии бяха залети от оплаквания за драстични разлики между официалния курс и това, което клиентите плащат на касата.

Най-фрапиращият пример за хаоса в първите дни е сигнал за поръчка на пица, която от 18.75 лева се трансформира в сметка за 36.67 евро. Анализът на числата показва, че това не е просто спекула, а липса на базова компетентност – сумата в левове е била умножена по курса (1.95583), вместо да бъде разделена на него.

"Това вероятно е техническа грешка, но потребителите трябва да отварят очите си на четири", предупреди Богомил Николов от "Активни потребители", цитиран от NOVA.

Този случай обаче повдига по-сериозния въпрос: Колко други "технически грешки" минават незабелязани, когато разликите са по-малки, а потребителите – по-разсеяни?

Ако случаят с пицата може да се отдаде на "бъг в системата", то цената на хляба разкрива умишлена стратегия. Популярна верига е продавала франзела (300 гр.) за 0.89 лв. (0.46 евро) в последния ден на 2025 година. На 2 януари същият продукт вече струва 1.19 лв. (0.61 евро).

Този скок от 33% е класически пример за "ефекта на капучиното" – закръгляне на цените нагоре под прикритието на новата валута, за който Dunavmost предупреди още на 30 декември. Няма пазарен фактор – нито енергиен, нито суровинен – който да оправдае поскъпване с една трета за 48 часа. Това е чист тест за издръжливостта на купувача.

Спекулата не подминава и стоките за бита. Пластмасови кутии за съхранение в онлайн магазини са поскъпнали двойно – от 5.23 евро на 10.22 евро за едно денонощие.

Още по-тревожни са сигналите за банковия сектор. Клиент алармира, че при внасяне на 1400 лева по сметка, банката е използвала курс 1.965 вместо фиксирания 1.95583. Това на практика означава, че финансовите институции са намерили начин да наложат скрити такси върху задължителното превалутиране, маскирайки ги като "пазарен курс" – практика, която би трябвало да е недопустима в условията на фиксиран курс.

"След Нова година не трябва да има левови сметки, те се превалутират автоматично. Всяко отклонение е повод за сигнал", категоричен е Богомил Николов.

Докато държавата заплашва с глоби до 100 000 лева за нелоялни практики, реалният контрол остава в ръцете на потребителите – единственото оръжие срещу спекулата е отказът от покупка на завишени цени.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дик диверсанта

    38 5 Отговор
    Контрола е в потребителите, но от друга страна знаем какви са 610 000 от тези потребители.

    11:45 04.01.2026

  • 3 Тиквата и сглобкаджиите.

    53 12 Отговор
    Са виновни.

    Коментиран от #95

    11:46 04.01.2026

  • 4 Делю Хайдутин

    47 1 Отговор
    Вместо да делят -умножават.хи хи хи

    Коментиран от #30, #84, #96

    11:46 04.01.2026

  • 5 Българите са?

    41 4 Отговор
    Приказки и плач, вместо мълчание и действие. Женска реакция!

    11:47 04.01.2026

  • 6 Пицата

    24 2 Отговор
    с какви екстри е ?

    Коментиран от #19, #75, #100

    11:47 04.01.2026

  • 7 те от Бузлуджа гледат уверено бъдещето

    42 5 Отговор
    Това са левите политики на БСП и останалите бандити от престъпната сглобка срещу българите. Нямало от какво да се срамуват и ходели с гордо изправена глава.

    11:48 04.01.2026

  • 8 Пич

    48 5 Отговор
    Казах ви какво ще стане , но паветниците традиционно нищо не разбраха ! Положението е международно , по Бендер - Спасението на давещите се винаги ще си остане в ръцете на самите давещи се !!!

    11:48 04.01.2026

  • 9 Дик диверсанта

    35 6 Отговор
    Цитат:
    "Клиент алармира, че при внасяне на 1400 лева по сметка, банката е използвала курс 1.965 вместо фиксирания 1.95583."

    Този клиент ще е някой уникум, щом е намерил работеща банка на 1 януари да внася левове.

    Коментиран от #17, #66, #89

    11:48 04.01.2026

  • 10 Нехис

    21 12 Отговор
    Никакви проблеми. Преди зареждах на 2.37 лв, сега заредих на 1.21.
    И в магазина нямах проблеми.

    Коментиран от #11

    11:49 04.01.2026

  • 11 Последния Софиянец

    24 13 Отговор

    До коментар #10 от "Нехис":

    Бензина в еврозоната е 1,50 евро.И тук ще стане.

    11:51 04.01.2026

  • 12 МиZирки сър, 4хилядници !

    10 5 Отговор
    Ауууу, какъв невероятен хаос. 🤡

    Коментиран от #105

    11:51 04.01.2026

  • 13 Димитър Попов:

    36 2 Отговор
    "За Бога, братя, не купувайте".
    Не е каро да не сме го играли тия филм.В една и съща спирала се въртим.

    11:53 04.01.2026

  • 14 !?!?!?

    35 1 Отговор
    Веригата и банката кой са. Защо не пишат.

    11:54 04.01.2026

  • 15 Гръм и мълнии

    23 8 Отговор
    Започна началото на края

    11:54 04.01.2026

  • 16 Асен 🌈 Кокорчев от ПП-ЛГБТ

    29 7 Отговор
    Кой допусна тази цена?

    11:54 04.01.2026

  • 17 Лека пързалка

    31 1 Отговор

    До коментар #9 от "Дик диверсанта":

    Клиентът не прави разлика между БНБ и търговска банка. На всякъде се тръби, че смяната ще е без комисионна и по този курс във всеки клон на БНБ. В нашето село и околностите не са чували за клон на БНБ от комунизма.

    11:55 04.01.2026

  • 18 Така е в Клуба на Богатите, аз не знам

    39 7 Отговор
    какво плачете, нали вече вземате невероятната заплата от 620€ (бруто, с данъците 480) ?

    11:55 04.01.2026

  • 19 Не,че нещо,ама...

    18 5 Отговор

    До коментар #6 от "Пицата":

    С Евросалам🖕🤣

    11:56 04.01.2026

  • 20 Опицени

    27 2 Отговор
    Ако има кой да купи пиците правя ги 100 евро,заклеам се.

    Коментиран от #23

    11:57 04.01.2026

  • 21 В клуба на богатите е

    23 10 Отговор
    така, да сте мислили.

    11:57 04.01.2026

  • 22 Грабежът на банкерите:

    35 6 Отговор
    "Още по-тревожни са сигналите за банковия сектор. Клиент алармира, че при внасяне на 1400 лева по сметка, банката е използвала курс 1.965 вместо фиксирания 1.95583. Това на практика означава, че финансовите институции са намерили начин да наложат скрити такси върху задължителното превалутиране, маскирайки ги като "пазарен курс" – практика, която би трябвало да е недопустима в условията на фиксиран курс."

    Ко става?

    Нали ППДБ+ГЕРБ+ДПС+БСП+ИТН обясняваха, уверяваха, кълняха се, че до 30.06.2026г. банките ще обменят левовете без такси, по централния курс на вече излишната БНБ!?

    11:57 04.01.2026

  • 23 Аз мога и 1000 да ги

    15 0 Отговор

    До коментар #20 от "Опицени":

    направя, честно!

    11:58 04.01.2026

  • 24 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    13 24 Отговор
    Копееек, ша сЪ мре ли с това € , да вЪ .... у кyxите лейки-копейки

    Коментиран от #27, #97, #103

    11:58 04.01.2026

  • 25 ои8уйхътгрф

    15 18 Отговор
    Някой да обясни на "клиента" дето е намерил работеща банка през почивните дни нещо простичко:

    - в банките вече НЯМА сметки в лева, всичко е в €
    - внасянето в сметката ви на валута РАЗЛИЧНА от основната се облага с такса
    - безплатното превалутиране важеше ДО 31.12.
    - сега ще ви сменят кеша без такса само в БНБ, всички други работят по какъвто си курс решат стига да е в допустимите 5% разлика от официалният курс- тоест курс от 2,04лв. за €1 е напълно допустим

    Коментиран от #39

    11:58 04.01.2026

  • 26 !!!

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Някой спомена, че тестото за птиците в "заведението" ти е кафяво. Затова

    Коментиран от #29

    11:59 04.01.2026

  • 27 Няма, няма, всички ядем

    29 4 Отговор

    До коментар #24 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":

    пици от по 70 лева, щото вече сме в клуба на богатите и вземаме невероятните 620€ ...германците ни завиждат и плачат от мъка, холандците и белгийците се самоубиват от завист!

    12:00 04.01.2026

  • 28 Бай Араб

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти продаваш от кафевите пици,други нямаш.

    Коментиран от #31

    12:01 04.01.2026

  • 29 Последния Софиянец

    6 3 Отговор

    До коментар #26 от "!!!":

    С кафявото тесто са диетичните пици.

    12:01 04.01.2026

  • 30 Както казваше даскалът по математика

    17 1 Отговор

    До коментар #4 от "Делю Хайдутин":

    Има събиране, има и изваждане.
    Има и умножение.
    Има и деление но то не е за всеки.

    12:03 04.01.2026

  • 31 Последния Софиянец

    8 2 Отговор

    До коментар #28 от "Бай Араб":

    Кафевите пици са по скъпи.Водят се пълнозърнести

    12:03 04.01.2026

  • 32 Булдог

    12 2 Отговор
    ,,Грабете Го неразбрани
    Грабете Го . кой ви бърка!
    Дано скоро Той да стане
    и ,,рахатлъка "ви да обърка!

    12:03 04.01.2026

  • 33 Остин Пауърс

    15 6 Отговор
    След златният хляб, идва златният член

    12:04 04.01.2026

  • 34 ахахаха

    15 5 Отговор
    Той Путин е виновен!

    12:06 04.01.2026

  • 35 Факти

    16 3 Отговор
    Същото стана с мен в банка преди празниците. Банките удържат всевъзможни такси, не спазват курса и не ви информират. В чейндж е по-евтино.

    12:08 04.01.2026

  • 36 az СВО Победа 80

    18 9 Отговор
    Честит ви шиткойн!
    🤣🤣🤣🤣🤣

    Вече сте "богати", нали така ни казваше пропагандата?

    🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #43

    12:08 04.01.2026

  • 37 Е как ще правиш пица 20 евро

    21 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    като във всички европейски страни пицата е 10 евро с доставката, с техни дневни надници от 80 до 150 евро? Разбрахме подигравателния дух към еврото, но в страните на богатите, цените спрямо левова България, още тогава бяха в пъти по-евтини. В България няма таван (контрол) на цените като в клуба на богатите, които мислят и за бедните. Всичко идва от нашите политици с роднини и авери в хранителния бранш, с които си делят парсата, за сметка на бедния изтормозен българин. Ето защо българите мигрират като птички постоянно.

    Коментиран от #92

    12:08 04.01.2026

  • 38 ужасТ ребята

    12 13 Отговор
    Давайте да махаме омразното Евро и да приемем монголската Тугрица. С нея спекула не можно. Даже направо да излизаме от ЕС и Европпа. Място в Азия колкото щеш.

    Коментиран от #46

    12:08 04.01.2026

  • 39 Счетоводителя

    14 0 Отговор

    До коментар #25 от "ои8уйхътгрф":

    Грешиш.Такса за внасяне и теглене на гише,имаше и досега,тя си остава.До 31 януари включително, банките и пощите няма да взимат пари(такса)при превалутиране/обмен.До 30 юни, ще се обменят в БНБ без такса, а след това, безсрочно, банката ще взима левове,но с такса.

    Коментиран от #49

    12:10 04.01.2026

  • 40 Данко Харсъзина

    12 9 Отговор
    Току що за пръв път изтеглих от банкомата 400 евро. Не че ми трябват, но за да се почувствам еврооеец. Много яко.

    12:10 04.01.2026

  • 41 Умни

    8 0 Отговор
    Колко приказки за една пица.

    12:11 04.01.2026

  • 42 123

    11 5 Отговор
    Евролумпените ще почнат да проглеждат.

    Коментиран от #47, #58

    12:11 04.01.2026

  • 43 На български език

    12 7 Отговор

    До коментар #36 от "az СВО Победа 80":

    Честито ви акано-евро!

    Да ви сладък лебо!

    12:11 04.01.2026

  • 44 Братя!

    8 5 Отговор
    Давайте да махаме омразното Евро! Левът са нашите пари! Все ще обмените 50 евро да пратите на децата в Германия.

    Коментиран от #51

    12:11 04.01.2026

  • 45 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    13 6 Отговор
    Държавата не трябва да се намесва в регулирането на цените -
    при пазарната икономика цените се определят ОТ ПАЗАРА.
    Търговецът трябва да има право да слага, каквато си иска цена,
    може да реши примерно 15 € за кофичка кисело мляко.
    Ако има кой да купува на тази цена, той ще продължи да го прави,
    а когато никой не купи такова скъпо мляко, той сам ще намали цената.
    Така мисля аз...

    Коментиран от #53, #57, #61

    12:11 04.01.2026

  • 46 Не,че нещо,ама...

    18 1 Отговор

    До коментар #38 от "ужасТ ребята":

    Проблемът не е в приемането на еврото, а в спекулата на търговците и лъжите на политиците,благодарение търпението и глупостта на българската рая.

    Коментиран от #67

    12:12 04.01.2026

  • 47 Само някои...

    14 1 Отговор

    До коментар #42 от "123":

    Повечето от евро-лумпените нямат очи, а главите им кънтят на кухо.

    12:13 04.01.2026

  • 48 Данко Харсъзина

    20 1 Отговор
    На Боровец и на Банско, ако не внимаваш и 180лв. може да платиш за пица. Така си е открай време. Цените са високопланински.

    12:13 04.01.2026

  • 49 ахахаха

    11 1 Отговор

    До коментар #39 от "Счетоводителя":

    Но ще взимат такса за внасяне и теглена на каса, за броене и докосване до парите ти

    Коментиран от #91

    12:13 04.01.2026

  • 50 е отказът от покупка на завишени цени

    9 1 Отговор
    едва ли

    но отказа на чужди компании да ползват бг кол центрове и ИТ
    определено ще настане евтиния за повечето от народа
    когато спрат засегнатите да харчат за глезотии

    Коментиран от #54

    12:14 04.01.2026

  • 51 здрасти Коце

    10 3 Отговор

    До коментар #44 от "Братя!":

    Как е Волен? Надявам се добре си изкарвате заедно. Научи ли те да готвиш пелмени?

    12:14 04.01.2026

  • 52 Евраджия

    14 6 Отговор
    Никой не ви обещавал, че няма да ви оберат с еврото. Обещаха ви да сте в клуба на компаньонките на богатите

    12:14 04.01.2026

  • 53 Последния Софиянец

    11 4 Отговор

    До коментар #45 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    В България няма конкуренция.Храните ги държат политиците.

    Коментиран от #59

    12:15 04.01.2026

  • 54 всеки САМ

    7 1 Отговор

    До коментар #50 от "е отказът от покупка на завишени цени":

    Е отговорен за размера на приходите си.

    12:15 04.01.2026

  • 55 пенсионер

    5 2 Отговор
    матриял за копеиките и рософилите

    12:15 04.01.2026

  • 56 Данко Харсъзина

    10 10 Отговор
    Много ми е жал за левчето, но еврото е бъдещето. Разбира се, всеки има право да чака Червената армия, да дойде да го освободи.

    12:15 04.01.2026

  • 57 Абсолютно

    2 5 Отговор

    До коментар #45 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Държавата не трябва да се намесва в натрапването на еврото, да го приема, да определя срокове, да събира данъци,

    12:16 04.01.2026

  • 58 Дик диверсанта

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "123":

    Защо, ще потвърдите числото 610 000 или ще демонстрирате, че го увеличавате.

    12:17 04.01.2026

  • 59 всъщност

    8 0 Отговор

    До коментар #53 от "Последния Софиянец":

    всичко се държи от червените мутри, закриляни от политиците които те са поставили.

    12:17 04.01.2026

  • 60 Евраджия

    3 6 Отговор
    Сами сте се набутали, хайде да видим сега как ще дадете задна

    12:18 04.01.2026

  • 61 Коуега

    12 2 Отговор

    До коментар #45 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Грешиш. Алчността предразполага монопол или картелни споразумения, и когато всички,продаващи стоките от първа необходимост,са на завишени спекулативни цени, ти си ПРИНУДЕН, да купуваш. Нямаш избор.Тук е ролята на държавата, да регулира,за да имаш избора и възможността да купуваш

    12:18 04.01.2026

  • 62 Да ги хванем

    13 3 Отговор
    Направете списък на всички които ни набутаха в еврозоната и от шест месеца висяха по телевизора. Към тях може да се заведе колективен иск за щети и пропуснати ползи.

    12:19 04.01.2026

  • 63 еволюционна селекция

    7 2 Отговор
    Негодните ще изчезнат. Тези който немогат да се приспособят - еволюцията ги праща при негодните за размножаване. И това е добре.

    Коментиран от #90

    12:19 04.01.2026

  • 64 Някой

    9 0 Отговор
    "липса на базова компетентност – сумата в левове е била умножена по курса (1.95583), вместо да бъде разделена на него."

    Решението е много просто, трябва да се издирят всички учители на този сервитьор и да се глобят с по 100 000 лева. Не само учителя по математика, но и по бъргарски език, защото сервитьора явно е функционално негпамотен и не може да разбере текста който чете.

    Коментиран от #69, #81

    12:19 04.01.2026

  • 65 Гориил

    4 4 Отговор
    В Русия пица с черен хайвер струва 100 рубли

    Коментиран от #72, #73

    12:20 04.01.2026

  • 66 Тоя

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Дик диверсанта":

    клиент, е вероятно е тип cepceм, които не знае, че като се внася кеш в банката, се слага такса обслужване, която преди беше 5-6 лв. Обикновино служителките си ги отдържат от сумата за внасяне, но ако настояваш да ти е кръгла сумата, може да я платиш отделно пак с кеш. Съответно получаваш и разписки за всичко. Не знам като има депозитни у-ва на банкоматите, що клечат по гишетата. Щото май са неграмотни, да се оправят през две-три менюта, да си направят вноската в у-вото.

    Коментиран от #71

    12:20 04.01.2026

  • 67 Копейка от новото броене

    5 5 Отговор

    До коментар #46 от "Не,че нещо,ама...":

    Цитат:
    "Проблемът не е в приемането на еврото, а в спекулата на търговците и лъжите на политиците,благодарение търпението и глупостта на българската рая."

    Измерената глупост на българската рая.
    Кой я измери, кой я поддържа и защо я поддържа си знаете, нали. А дали се възползва би трябвало също да сте разбрали.

    Коментиран от #86

    12:20 04.01.2026

  • 68 факт

    6 2 Отговор
    Който има акъл и може да мисли е добре, който не - да мре. Не можели да смятад като разделет на 2 - чао малоумници.

    12:21 04.01.2026

  • 69 а защо

    9 0 Отговор

    До коментар #64 от "Някой":

    Защо сметката не е била в двете валути и се е наложило функционално неграмотен сервитьор да я пресмята?

    12:21 04.01.2026

  • 70 Гошо

    10 0 Отговор
    Напишете името на веригата, страхливци!

    12:22 04.01.2026

  • 71 Дик диверсанта

    7 1 Отговор

    До коментар #66 от "Тоя":

    От 1 януари до днес няма банка в България, която да е работила.
    Има банкомати, които продължават да приемат левове, но работят без такса само за клиентите си. На другите удържат такса. Две са банките, чиито банкомати поддържат тази възможност да се внасят левове.

    Коментиран от #77, #106

    12:23 04.01.2026

  • 72 Със

    3 0 Отговор

    До коментар #65 от "Гориил":

    Сигурност толкова струва хахаха. И отоплението им е безплатно, нали?

    12:23 04.01.2026

  • 73 ето чудесна

    3 3 Отговор

    До коментар #65 от "Гориил":

    Черния хайвер от патладжан ли е, или маслинена паста? а 100 рблей е едно болгарское Евро.

    12:23 04.01.2026

  • 74 Весело

    4 4 Отговор
    Този сервитьор/ка е много ценен кадър, Пеевски търси точно такива да ги назначава в СИК-овете, да броят гласовете на ГЕРБ-Ново начало и на БСП.

    12:23 04.01.2026

  • 75 Мунчо

    12 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пицата":

    Абе, не знам какво има в тази пица, че струва 19лв. при положение, че в Италия ям пици с уникално качество за 7-9€.....ама тук нали българина е "беден" и си го помпат както искат търговците... 🤣

    Коментиран от #80

    12:25 04.01.2026

  • 76 хихи

    6 1 Отговор
    Ке де драмата...
    Доколкото разбирам са си поръчали пица и са им я доставили на тази цена.
    Първо няма по-тъпо от това да с поръчаш пица. Замръзено тесто ли нямаш във фризера, нещо останало в хладилника ли нямаш, Фурна ли нямаш? За времето за което чакаш и си готов на тройно по-ниска цена...
    Второ къде е драмата връщаш я! Трето ако е в пицария виждаш цената в менюто и не поръчваш!!

    12:25 04.01.2026

  • 77 ами разбира се

    3 1 Отговор

    До коментар #71 от "Дик диверсанта":

    Няма банка по света да работи през почивен ден. Дори на някои места на празниците казват "банков празник".

    12:26 04.01.2026

  • 78 Агенция "Голям...Тур"

    9 2 Отговор
    Шок.България се превръща в топ дестинация за богаташи от цял свят.Дубай,Хонг Конг, Монако изостават по скъпотия и цени.Топ изненада.Уникални пици в България.,с европодправки, евротесто,ядеш веднъж,помниш цял живот.3аслужава си, цена-спомен.Заповядайте

    Коментиран от #83

    12:26 04.01.2026

  • 79 Българин

    4 4 Отговор
    Кой е тоя загубеняк, дето си брои стотинките и се вълнува, пицата 7 евро ли е, или 70?!?
    Даваш 100 евро на мкомчето, и то да е доволно, а ти да си хапнеш! С тая българска цигания сме за никъде!

    12:27 04.01.2026

  • 80 хихи

    3 1 Отговор

    До коментар #75 от "Мунчо":

    Верно пицата Бари е по-евтина
    ама в България всички са баровци

    12:27 04.01.2026

  • 81 Присъщия

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Някой":

    за ганчо селски тарикатлък, в случая се описва като "базова некомпетентност", като това направо, трябва едва ли не, и да го оневини. Затова е хубаво ресорните инситуции, тая "базова некомпетентност", да им я сложат гъ3oвo.

    12:28 04.01.2026

  • 82 Промяна

    5 0 Отговор
    ЛЕЛЕЛЕЛЕ ПЛАТЕНИТЕ ЛЪЖЦИ НЕ СЕКВАТ ДЕНОНОЩНО СТИГА ЛЪГАХТЕ ЧЕ И ЦЯЛА ДРАСКАНА СТАТИЯ ТУК ОСЪЗНАВАТЕ ЛИ ЧЕ ТОВА Е ПРОТИВ ВАЩИЯТ СКАПАН ЖИВОТ АЗ КЪДЕТО ХОДИХ ВСИЧКОБЕШЕ ТОЧНО ПРОДАВАЧИТЕ ЛЮБЕЗНИ И ВРЪЩАХА В ЕВРО ПИТАХА ВЕЖЛИВО И БЪРЗО РАБОТЕХА

    12:28 04.01.2026

  • 83 за какво са ми

    0 3 Отговор

    До коментар #78 от "Агенция "Голям...Тур"":

    На мен бедняци не ми трябват. Да ходят да ядат пясък в Дубай. Виж руските туристи - това е друго дело!

    Коментиран от #94

    12:28 04.01.2026

  • 84 хихи

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Делю Хайдутин":

    Това от Боковите с две графи в тефтера Ми дадоха и Сам си взех

    12:28 04.01.2026

  • 85 Даката

    7 2 Отговор
    Отказ от закупуването на дадена стока май наистина е разковничето, не се поддавайте на русофилски спекулации.

    12:28 04.01.2026

  • 86 Не,че нещо,ама...

    4 3 Отговор

    До коментар #67 от "Копейка от новото броене":

    Каква копейка бе, рая? Аргументирай се,де6ил пр0ст.

    Коментиран от #88

    12:28 04.01.2026

  • 87 Ъъъъъъъъ

    6 7 Отговор
    Е, нормално.... След един месец, когато останат само цените в евра и хората забравят колко е струвало в лева, започва клането....Търговците вече на наточили брадвите... 🤣

    12:29 04.01.2026

  • 88 нещо много си нервен

    0 3 Отговор

    До коментар #86 от "Не,че нещо,ама...":

    Да не си гладен? Скъпичко ли ти идват българските пици?

    Коментиран от #93

    12:30 04.01.2026

  • 89 хихи

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Дик диверсанта":

    електорат на Радев, ПП ППодмяната, Израждане, ГЕРБ, ДПС абе един от Ония 80%

    12:30 04.01.2026

  • 90 Весело

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "еволюционна селекция":

    Лошото е, че у нас селекцията е негативна.
    Първо БКП=БСП плащаше на неграмотните да раждат по 8 деца, сега шопапите им плаща да гласеват за тях.

    И си мисля, че всичко това се прави умишлено, първо по заповед на МАсква, а след това на Брюксел.

    12:32 04.01.2026

  • 91 Счетоводителя

    5 0 Отговор

    До коментар #49 от "ахахаха":

    От доста време има такса за внасяне и теглене на собствени пари.Банките никога не са на загуба.

    12:33 04.01.2026

  • 92 оня с коня

    0 5 Отговор

    До коментар #37 от "Е как ще правиш пица 20 евро":

    Недоумяваш как се прави Пица за 40 евро?Ами ей-така - запретваш ръкави ш действаш - също като месене на погача за дядо Иван.Малката но Решаваща подробност е че нито ще намериш клиент за Пицата си,нито пък дядо Иван може да припари на Дунава както се изцепват Русофилите!И понеже твърдиш че Българите "мигрирали като Птички" щото нямало контрол на цените,ще кажа личното си мнение:Нямам наблюдения кой за какво митрира,но съм забелязал че Русофилите са се ЗАКЪРТОЧИЛИ ТРАЙНО в БГ и дори и Ядрен взрив да гръмне,няма да мръднат от "най-бедната " страна в ЕС!А е така щото са нужни на Русия/и финансирани подобаващо от нея/ТУК ,а пръждосат ли се по Света с двете си леви ръце и мозък на Врабче - сигура са Леш!!!

    Коментиран от #101

    12:33 04.01.2026

  • 93 Не,че нещо,ама...

    2 0 Отговор

    До коментар #88 от "нещо много си нервен":

    Не бих казал,че съм нервен или ми е скъпо, но е жалко, че без аргументи, от 3аблудени невежи като теб,страдат околните.Въпрос на време е, да осъзнаеш, че на теб ще ти остане "геройството " да репликираш във форумите, хора,с доводи и аргументи.Хубав ден.Остани си със здраве.

    12:38 04.01.2026

  • 94 Агенция "Голям...Тур"

    1 1 Отговор

    До коментар #83 от "за какво са ми":

    Естествено, затова съм направил и агенцията 🤣🤣🤣

    12:39 04.01.2026

  • 95 Смехоран

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тиквата и сглобкаджиите.":

    Те май са виновни и че си се родил,а?

    12:40 04.01.2026

  • 96 Лесно е

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Делю Хайдутин":

    Не купувайте бе.Нека си ги ядат те.

    12:41 04.01.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 оня с питон.я

    1 0 Отговор
    Нали искате капитализъм? При капитализма се взима максималната цена, която клиентът е готов да плати. А Ганю не спира да вади пачките от джобовете на балтона.

    12:45 04.01.2026

  • 99 Търговец - спекулант

    1 0 Отговор
    В мътна вода най- лесно се лови риба , а шарани бол

    12:45 04.01.2026

  • 100 Да ви е сладко

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пицата":

    2 яйца,1чаша кисело мляко,малко сода бикарбонот,брашно да стане хубава гъста смес,пържиш ,ядеш и се смееш на пицата.Може и да ги топиш в сладко по желание.Хапваме си на корем 4 човека.Колко струва не правя сметка.

    12:47 04.01.2026

  • 101 Ти на мен не ми разправяй

    1 0 Отговор

    До коментар #92 от "оня с коня":

    как се прави тесто с мая, абсолютно същото за мекици, хляб и и т.н. Не ми обяснявай как се правят пици, при положение, че въртя пици от малък поне 10 пъти в годината, в продължение на 30 години. Пица досега никога не съм поръчвал вкъщи, защото си я правя сам и слагам каквото искам аз върху нея, и каквито количества искам аз. Да направиш пица, няма нищо по лесно. Пица съм си поръчвал навремето единствено на маса в избрани от мен пицарии, които пици се изпичаха в каменна пещ, за да се опушат и придобият желания за пиците вкус, а не днешни подобия изпечени във фурни с реотани.

    12:48 04.01.2026

  • 102 Г€Н€РАЛ Д€$И

    1 0 Отговор
    р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
    НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
    ДА ГО Д . Х . Т Е БЕДНИТЕ!:))

    12:49 04.01.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Яко дране

    2 1 Отговор
    В Кауфланда, Билата и Лидъла няма монопол, няма спекола, нямат и скрупули.

    12:51 04.01.2026

  • 105 ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "МиZирки сър, 4хилядници !":

    ХА ....ХААА...ГЪБЕНО СЕМЕ

    12:51 04.01.2026

  • 106 Точно

    1 1 Отговор

    До коментар #71 от "Дик диверсанта":

    пък банките го изпълняват закона до точка и запетая. След като по закон може до 31 януари с лев и евра, всичко би трябвало да работи. Банката която ползвам, още дни преди 31.12.25 имаше на сайта си съобщение, че депозитните у-ва ще приемат лев до 31.01.26. Даже утре мисля да понамина, да се възползвам от услугата. Дано само да не са ги налазили пенсиите, че го гледат тоя банкомат, като телевизор, с турски сериал.

    12:51 04.01.2026

  • 107 Венци

    1 1 Отговор
    много се оляхте. В търговските вериги касиерките смятат перфектно, връщат с точност до евроцента. Хайде един сбъркал и цяла негативна статия. Купени копейки сте!

    12:52 04.01.2026

  • 108 Рай за търгашите

    0 0 Отговор
    които само това и чакаха.
    Колко пъти го писах това в коментарите, миналата година.
    А контрол няма, защото няма държава.

    12:57 04.01.2026

  • 109 Луд

    0 0 Отговор
    Какво се правите на ощипани булки , хората показаха много снимки с объркани етикети , не че цената е такава кой ще продава кен бира от 2 лева на 4 евро вие съвсем сте джендерясали. Големите вериги платиха ли глоби за тези явни грешки. Само за сеира е всичко. Стадо в това се е првърнало БГ.

    12:58 04.01.2026

  • 110 Ъъъъъъъъъ

    0 0 Отговор
    Добре е... Добитъка трябва да бъде доен и стриган..... Затова е добитък. И после в кланицата. Такава е неговата съдба! Ще приемаме еврото и ще богатеем.... Пръстта от цървулите още не сме си изтърсили, ма вече сме европейци....До края на годината, цените в евра ще станат колкото са били в лева.... Пица - 18лв сега, Пица - €18 след някой друг месец! Ако искаш!🤣

    12:59 04.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове