Евро-хаос: Пица за 70 лева и "златен" хляб

Само четири дни след влизането на България в еврозоната, предупрежденията на икономистите за "шоково поскъпване" се превърнаха в реалност по рафтовете. Докато институциите обещаваха плавен преход и честна математика, сигналите на гражданите разкриват картина на хаос, техническа некомпетентност и откровен опортюнизъм от страна на търговците.
Асоциация "Активни потребители" и националните медии бяха залети от оплаквания за драстични разлики между официалния курс и това, което клиентите плащат на касата.
Най-фрапиращият пример за хаоса в първите дни е сигнал за поръчка на пица, която от 18.75 лева се трансформира в сметка за 36.67 евро. Анализът на числата показва, че това не е просто спекула, а липса на базова компетентност – сумата в левове е била умножена по курса (1.95583), вместо да бъде разделена на него.
"Това вероятно е техническа грешка, но потребителите трябва да отварят очите си на четири", предупреди Богомил Николов от "Активни потребители", цитиран от NOVA.
Този случай обаче повдига по-сериозния въпрос: Колко други "технически грешки" минават незабелязани, когато разликите са по-малки, а потребителите – по-разсеяни?
Ако случаят с пицата може да се отдаде на "бъг в системата", то цената на хляба разкрива умишлена стратегия. Популярна верига е продавала франзела (300 гр.) за 0.89 лв. (0.46 евро) в последния ден на 2025 година. На 2 януари същият продукт вече струва 1.19 лв. (0.61 евро).
Този скок от 33% е класически пример за "ефекта на капучиното" – закръгляне на цените нагоре под прикритието на новата валута, за който Dunavmost предупреди още на 30 декември. Няма пазарен фактор – нито енергиен, нито суровинен – който да оправдае поскъпване с една трета за 48 часа. Това е чист тест за издръжливостта на купувача.
Спекулата не подминава и стоките за бита. Пластмасови кутии за съхранение в онлайн магазини са поскъпнали двойно – от 5.23 евро на 10.22 евро за едно денонощие.
Още по-тревожни са сигналите за банковия сектор. Клиент алармира, че при внасяне на 1400 лева по сметка, банката е използвала курс 1.965 вместо фиксирания 1.95583. Това на практика означава, че финансовите институции са намерили начин да наложат скрити такси върху задължителното превалутиране, маскирайки ги като "пазарен курс" – практика, която би трябвало да е недопустима в условията на фиксиран курс.
"След Нова година не трябва да има левови сметки, те се превалутират автоматично. Всяко отклонение е повод за сигнал", категоричен е Богомил Николов.
Докато държавата заплашва с глоби до 100 000 лева за нелоялни практики, реалният контрол остава в ръцете на потребителите – единственото оръжие срещу спекулата е отказът от покупка на завишени цени.
2 Дик диверсанта
11:45 04.01.2026
3 Тиквата и сглобкаджиите.
Коментиран от #95
11:46 04.01.2026
4 Делю Хайдутин
Коментиран от #30, #84, #96
11:46 04.01.2026
5 Българите са?
11:47 04.01.2026
6 Пицата
Коментиран от #19, #75, #100
11:47 04.01.2026
8 Пич
11:48 04.01.2026
9 Дик диверсанта
Коментиран от #17, #66, #89
11:48 04.01.2026
10 Нехис
И в магазина нямах проблеми.
Коментиран от #11
11:49 04.01.2026
11 Последния Софиянец
До коментар #10 от "Нехис":Бензина в еврозоната е 1,50 евро.И тук ще стане.
11:51 04.01.2026
Коментиран от #105
11:51 04.01.2026
13 Димитър Попов:
Не е каро да не сме го играли тия филм.В една и съща спирала се въртим.
11:53 04.01.2026
14 !?!?!?
11:54 04.01.2026
16 Асен 🌈 Кокорчев от ПП-ЛГБТ
11:54 04.01.2026
17 Лека пързалка
До коментар #9 от "Дик диверсанта":Клиентът не прави разлика между БНБ и търговска банка. На всякъде се тръби, че смяната ще е без комисионна и по този курс във всеки клон на БНБ. В нашето село и околностите не са чували за клон на БНБ от комунизма.
11:55 04.01.2026
18 Така е в Клуба на Богатите, аз не знам
11:55 04.01.2026
19 Не,че нещо,ама...
До коментар #6 от "Пицата":С Евросалам🖕🤣
11:56 04.01.2026
Коментиран от #23
11:57 04.01.2026
21 В клуба на богатите е
11:57 04.01.2026
22 Грабежът на банкерите:
Ко става?
Нали ППДБ+ГЕРБ+ДПС+БСП+ИТН обясняваха, уверяваха, кълняха се, че до 30.06.2026г. банките ще обменят левовете без такси, по централния курс на вече излишната БНБ!?
11:57 04.01.2026
23 Аз мога и 1000 да ги
До коментар #20 от "Опицени":направя, честно!
24 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡
Коментиран от #27, #97, #103
11:58 04.01.2026
- в банките вече НЯМА сметки в лева, всичко е в €
- внасянето в сметката ви на валута РАЗЛИЧНА от основната се облага с такса
- безплатното превалутиране важеше ДО 31.12.
- сега ще ви сменят кеша без такса само в БНБ, всички други работят по какъвто си курс решат стига да е в допустимите 5% разлика от официалният курс- тоест курс от 2,04лв. за €1 е напълно допустим
Коментиран от #39
11:58 04.01.2026
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Някой спомена, че тестото за птиците в "заведението" ти е кафяво. Затова
11:59 04.01.2026
27 Няма, няма, всички ядем
До коментар #24 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":пици от по 70 лева, щото вече сме в клуба на богатите и вземаме невероятните 620€ ...германците ни завиждат и плачат от мъка, холандците и белгийците се самоубиват от завист!
12:00 04.01.2026
28 Бай Араб
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ти продаваш от кафевите пици,други нямаш.
Коментиран от #31
12:01 04.01.2026
29 Последния Софиянец
До коментар #26 от "!!!":С кафявото тесто са диетичните пици.
30 Както казваше даскалът по математика
До коментар #4 от "Делю Хайдутин":Има събиране, има и изваждане.
Има и умножение.
Има и деление но то не е за всеки.
12:03 04.01.2026
31 Последния Софиянец
До коментар #28 от "Бай Араб":Кафевите пици са по скъпи.Водят се пълнозърнести
12:03 04.01.2026
Грабете Го . кой ви бърка!
Дано скоро Той да стане
и ,,рахатлъка "ви да обърка!
12:03 04.01.2026
36 az СВО Победа 80
🤣🤣🤣🤣🤣
Вече сте "богати", нали така ни казваше пропагандата?
🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #43
12:08 04.01.2026
37 Е как ще правиш пица 20 евро
До коментар #1 от "Последния Софиянец":като във всички европейски страни пицата е 10 евро с доставката, с техни дневни надници от 80 до 150 евро? Разбрахме подигравателния дух към еврото, но в страните на богатите, цените спрямо левова България, още тогава бяха в пъти по-евтини. В България няма таван (контрол) на цените като в клуба на богатите, които мислят и за бедните. Всичко идва от нашите политици с роднини и авери в хранителния бранш, с които си делят парсата, за сметка на бедния изтормозен българин. Ето защо българите мигрират като птички постоянно.
Коментиран от #92
12:08 04.01.2026
38 ужасТ ребята
Коментиран от #46
12:08 04.01.2026
39 Счетоводителя
До коментар #25 от "ои8уйхътгрф":Грешиш.Такса за внасяне и теглене на гише,имаше и досега,тя си остава.До 31 януари включително, банките и пощите няма да взимат пари(такса)при превалутиране/обмен.До 30 юни, ще се обменят в БНБ без такса, а след това, безсрочно, банката ще взима левове,но с такса.
Коментиран от #49
12:10 04.01.2026
42 123
Коментиран от #47, #58
12:11 04.01.2026
43 На български език
До коментар #36 от "az СВО Победа 80":Честито ви акано-евро!
Да ви сладък лебо!
12:11 04.01.2026
Коментиран от #51
12:11 04.01.2026
45 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
при пазарната икономика цените се определят ОТ ПАЗАРА.
Търговецът трябва да има право да слага, каквато си иска цена,
може да реши примерно 15 € за кофичка кисело мляко.
Ако има кой да купува на тази цена, той ще продължи да го прави,
а когато никой не купи такова скъпо мляко, той сам ще намали цената.
Така мисля аз...
Коментиран от #53, #57, #61
12:11 04.01.2026
46 Не,че нещо,ама...
До коментар #38 от "ужасТ ребята":Проблемът не е в приемането на еврото, а в спекулата на търговците и лъжите на политиците,благодарение търпението и глупостта на българската рая.
Коментиран от #67
12:12 04.01.2026
47 Само някои...
До коментар #42 от "123":Повечето от евро-лумпените нямат очи, а главите им кънтят на кухо.
12:13 04.01.2026
49 ахахаха
До коментар #39 от "Счетоводителя":Но ще взимат такса за внасяне и теглена на каса, за броене и докосване до парите ти
Коментиран от #91
12:13 04.01.2026
50 е отказът от покупка на завишени цени
но отказа на чужди компании да ползват бг кол центрове и ИТ
определено ще настане евтиния за повечето от народа
когато спрат засегнатите да харчат за глезотии
Коментиран от #54
12:14 04.01.2026
51 здрасти Коце
До коментар #44 от "Братя!":Как е Волен? Надявам се добре си изкарвате заедно. Научи ли те да готвиш пелмени?
12:14 04.01.2026
53 Последния Софиянец
До коментар #45 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":В България няма конкуренция.Храните ги държат политиците.
Коментиран от #59
12:15 04.01.2026
54 всеки САМ
До коментар #50 от "е отказът от покупка на завишени цени":Е отговорен за размера на приходите си.
12:15 04.01.2026
57 Абсолютно
До коментар #45 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Държавата не трябва да се намесва в натрапването на еврото, да го приема, да определя срокове, да събира данъци,
12:16 04.01.2026
58 Дик диверсанта
До коментар #42 от "123":Защо, ще потвърдите числото 610 000 или ще демонстрирате, че го увеличавате.
12:17 04.01.2026
59 всъщност
До коментар #53 от "Последния Софиянец":всичко се държи от червените мутри, закриляни от политиците които те са поставили.
12:17 04.01.2026
61 Коуега
До коментар #45 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Грешиш. Алчността предразполага монопол или картелни споразумения, и когато всички,продаващи стоките от първа необходимост,са на завишени спекулативни цени, ти си ПРИНУДЕН, да купуваш. Нямаш избор.Тук е ролята на държавата, да регулира,за да имаш избора и възможността да купуваш
12:18 04.01.2026
63 еволюционна селекция
Коментиран от #90
12:19 04.01.2026
Решението е много просто, трябва да се издирят всички учители на този сервитьор и да се глобят с по 100 000 лева. Не само учителя по математика, но и по бъргарски език, защото сервитьора явно е функционално негпамотен и не може да разбере текста който чете.
Коментиран от #69, #81
12:19 04.01.2026
65 Гориил
Коментиран от #72, #73
12:20 04.01.2026
66 Тоя
До коментар #9 от "Дик диверсанта":клиент, е вероятно е тип cepceм, които не знае, че като се внася кеш в банката, се слага такса обслужване, която преди беше 5-6 лв. Обикновино служителките си ги отдържат от сумата за внасяне, но ако настояваш да ти е кръгла сумата, може да я платиш отделно пак с кеш. Съответно получаваш и разписки за всичко. Не знам като има депозитни у-ва на банкоматите, що клечат по гишетата. Щото май са неграмотни, да се оправят през две-три менюта, да си направят вноската в у-вото.
Коментиран от #71
12:20 04.01.2026
67 Копейка от новото броене
До коментар #46 от "Не,че нещо,ама...":Цитат:
"Проблемът не е в приемането на еврото, а в спекулата на търговците и лъжите на политиците,благодарение търпението и глупостта на българската рая."
Измерената глупост на българската рая.
Кой я измери, кой я поддържа и защо я поддържа си знаете, нали. А дали се възползва би трябвало също да сте разбрали.
Коментиран от #86
12:20 04.01.2026
68 факт
12:21 04.01.2026
69 а защо
До коментар #64 от "Някой":Защо сметката не е била в двете валути и се е наложило функционално неграмотен сервитьор да я пресмята?
12:21 04.01.2026
71 Дик диверсанта
До коментар #66 от "Тоя":От 1 януари до днес няма банка в България, която да е работила.
Има банкомати, които продължават да приемат левове, но работят без такса само за клиентите си. На другите удържат такса. Две са банките, чиито банкомати поддържат тази възможност да се внасят левове.
Коментиран от #77, #106
12:23 04.01.2026
72 Със
До коментар #65 от "Гориил":Сигурност толкова струва хахаха. И отоплението им е безплатно, нали?
12:23 04.01.2026
73 ето чудесна
До коментар #65 от "Гориил":Черния хайвер от патладжан ли е, или маслинена паста? а 100 рблей е едно болгарское Евро.
12:23 04.01.2026
75 Мунчо
До коментар #6 от "Пицата":Абе, не знам какво има в тази пица, че струва 19лв. при положение, че в Италия ям пици с уникално качество за 7-9€.....ама тук нали българина е "беден" и си го помпат както искат търговците... 🤣
Коментиран от #80
12:25 04.01.2026
76 хихи
Доколкото разбирам са си поръчали пица и са им я доставили на тази цена.
Първо няма по-тъпо от това да с поръчаш пица. Замръзено тесто ли нямаш във фризера, нещо останало в хладилника ли нямаш, Фурна ли нямаш? За времето за което чакаш и си готов на тройно по-ниска цена...
Второ къде е драмата връщаш я! Трето ако е в пицария виждаш цената в менюто и не поръчваш!!
12:25 04.01.2026
77 ами разбира се
До коментар #71 от "Дик диверсанта":Няма банка по света да работи през почивен ден. Дори на някои места на празниците казват "банков празник".
12:26 04.01.2026
Коментиран от #83
12:26 04.01.2026
79 Българин
Даваш 100 евро на мкомчето, и то да е доволно, а ти да си хапнеш! С тая българска цигания сме за никъде!
12:27 04.01.2026
80 хихи
До коментар #75 от "Мунчо":Верно пицата Бари е по-евтина
ама в България всички са баровци
12:27 04.01.2026
81 Присъщия
До коментар #64 от "Някой":за ганчо селски тарикатлък, в случая се описва като "базова некомпетентност", като това направо, трябва едва ли не, и да го оневини. Затова е хубаво ресорните инситуции, тая "базова некомпетентност", да им я сложат гъ3oвo.
12:28 04.01.2026
83 за какво са ми
До коментар #78 от "Агенция "Голям...Тур"":На мен бедняци не ми трябват. Да ходят да ядат пясък в Дубай. Виж руските туристи - това е друго дело!
Коментиран от #94
12:28 04.01.2026
84 хихи
До коментар #4 от "Делю Хайдутин":Това от Боковите с две графи в тефтера Ми дадоха и Сам си взех
12:28 04.01.2026
86 Не,че нещо,ама...
До коментар #67 от "Копейка от новото броене":Каква копейка бе, рая? Аргументирай се,де6ил пр0ст.
Коментиран от #88
12:28 04.01.2026
88 нещо много си нервен
До коментар #86 от "Не,че нещо,ама...":Да не си гладен? Скъпичко ли ти идват българските пици?
Коментиран от #93
12:30 04.01.2026
89 хихи
До коментар #9 от "Дик диверсанта":електорат на Радев, ПП ППодмяната, Израждане, ГЕРБ, ДПС абе един от Ония 80%
12:30 04.01.2026
90 Весело
До коментар #63 от "еволюционна селекция":Лошото е, че у нас селекцията е негативна.
Първо БКП=БСП плащаше на неграмотните да раждат по 8 деца, сега шопапите им плаща да гласеват за тях.
И си мисля, че всичко това се прави умишлено, първо по заповед на МАсква, а след това на Брюксел.
12:32 04.01.2026
91 Счетоводителя
До коментар #49 от "ахахаха":От доста време има такса за внасяне и теглене на собствени пари.Банките никога не са на загуба.
12:33 04.01.2026
92 оня с коня
До коментар #37 от "Е как ще правиш пица 20 евро":Недоумяваш как се прави Пица за 40 евро?Ами ей-така - запретваш ръкави ш действаш - също като месене на погача за дядо Иван.Малката но Решаваща подробност е че нито ще намериш клиент за Пицата си,нито пък дядо Иван може да припари на Дунава както се изцепват Русофилите!И понеже твърдиш че Българите "мигрирали като Птички" щото нямало контрол на цените,ще кажа личното си мнение:Нямам наблюдения кой за какво митрира,но съм забелязал че Русофилите са се ЗАКЪРТОЧИЛИ ТРАЙНО в БГ и дори и Ядрен взрив да гръмне,няма да мръднат от "най-бедната " страна в ЕС!А е така щото са нужни на Русия/и финансирани подобаващо от нея/ТУК ,а пръждосат ли се по Света с двете си леви ръце и мозък на Врабче - сигура са Леш!!!
Коментиран от #101
12:33 04.01.2026
93 Не,че нещо,ама...
До коментар #88 от "нещо много си нервен":Не бих казал,че съм нервен или ми е скъпо, но е жалко, че без аргументи, от 3аблудени невежи като теб,страдат околните.Въпрос на време е, да осъзнаеш, че на теб ще ти остане "геройството " да репликираш във форумите, хора,с доводи и аргументи.Хубав ден.Остани си със здраве.
12:38 04.01.2026
94 Агенция "Голям...Тур"
До коментар #83 от "за какво са ми":Естествено, затова съм направил и агенцията 🤣🤣🤣
12:39 04.01.2026
95 Смехоран
До коментар #3 от "Тиквата и сглобкаджиите.":Те май са виновни и че си се родил,а?
12:40 04.01.2026
96 Лесно е
До коментар #4 от "Делю Хайдутин":Не купувайте бе.Нека си ги ядат те.
12:41 04.01.2026
98 оня с питон.я
12:45 04.01.2026
100 Да ви е сладко
До коментар #6 от "Пицата":2 яйца,1чаша кисело мляко,малко сода бикарбонот,брашно да стане хубава гъста смес,пържиш ,ядеш и се смееш на пицата.Може и да ги топиш в сладко по желание.Хапваме си на корем 4 човека.Колко струва не правя сметка.
12:47 04.01.2026
101 Ти на мен не ми разправяй
До коментар #92 от "оня с коня":как се прави тесто с мая, абсолютно същото за мекици, хляб и и т.н. Не ми обяснявай как се правят пици, при положение, че въртя пици от малък поне 10 пъти в годината, в продължение на 30 години. Пица досега никога не съм поръчвал вкъщи, защото си я правя сам и слагам каквото искам аз върху нея, и каквито количества искам аз. Да направиш пица, няма нищо по лесно. Пица съм си поръчвал навремето единствено на маса в избрани от мен пицарии, които пици се изпичаха в каменна пещ, за да се опушат и придобият желания за пиците вкус, а не днешни подобия изпечени във фурни с реотани.
12:48 04.01.2026
102 Г€Н€РАЛ Д€$И
НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
ДА ГО Д . Х . Т Е БЕДНИТЕ!:))
12:49 04.01.2026
105 ганев
До коментар #12 от "МиZирки сър, 4хилядници !":ХА ....ХААА...ГЪБЕНО СЕМЕ
12:51 04.01.2026
106 Точно
До коментар #71 от "Дик диверсанта":пък банките го изпълняват закона до точка и запетая. След като по закон може до 31 януари с лев и евра, всичко би трябвало да работи. Банката която ползвам, още дни преди 31.12.25 имаше на сайта си съобщение, че депозитните у-ва ще приемат лев до 31.01.26. Даже утре мисля да понамина, да се възползвам от услугата. Дано само да не са ги налазили пенсиите, че го гледат тоя банкомат, като телевизор, с турски сериал.
12:51 04.01.2026
108 Рай за търгашите
Колко пъти го писах това в коментарите, миналата година.
А контрол няма, защото няма държава.
12:57 04.01.2026
