Александър Везенков се завърна успешно за Олимпиакос, записа драматичен успех над Болоня

27 Декември, 2025 08:29 366 2

Българинът започна като титуляр и завърши с 16 точки и 5 борби за 27 минути игра, като показа изключителна точност при стрелбата

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българската звезда Александър Везенков се завърна успешно за Олимпиакос, помагайки на отбора си да спечели драматична победа като гост срещу Виртус Болоня с 97:94 в 18-ия кръг на Евролигата.

Българинът започна като титуляр и завърши с 16 точки и 5 борби за 27 минути игра, като показа изключителна точност при стрелбата.

Гръцкият тим доминираше през третата четвърт и поведе със 17 точки разлика. В края обаче италианците почти стигнаха до обрат, стопявайки пасива си само до една точка.

Благодарение на ключови стрелби на Фурние и Дорси, както и пропуск на домакините в последната секунда, Олимпиакос удържа победата.

С този успех Олимпиакос се изкачи до 7-мо място в класирането (10 победи и 7 загуби). Първият мач за тима през новата година е голямото дерби срещу Панатинайкос на 2 януари.


  • 1 Офффф

    2 0 Отговор
    Силен Николов,брат му,Везенков и още и още.
    Та те играят в други държави и отбори за пари.
    Какво го топли българина от това
    Като играят за България добре на в случая си получават заплатите

    08:34 27.12.2025

  • 2 маке

    2 0 Отговор
    Може да е ,,звезда", но не е българска.....Важното е сайтчето да го отбележи, сега съм спокоен, бях се притеснил, годината свършва, а вие не пишете нищо))) Сега трябва и филм, като този на Ичката Кауфлана и всичко ще е ОК.

    08:44 27.12.2025

