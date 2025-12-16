Александър Димитров: Умолявах играчите да не отварят социалните мрежи

Треньорът на българския национален отбор говори пред "Спортал", където направи анализ на отиващата си 2025 година и сподели очакванията си за новата година, предаде Топспорт.

Специалистът коментира и положението с вратаря Светослав Вуцов.

Димитров смята, че натрупаното напрежение в състава на "трикольорите" се дължи на от липсата на резултати, както и на хора извън БФС и отбора. Наставникът смята, че националните отбори са зависими от клубовете.

"Отмина вече напрежението и стресът, тези два месеца бяха много тежки за нас. Вече много по-трезво можем да направим изводи и анализи, ще гледам сега отново мачовете, ще видя как и какво сме тренирали, за да направя цялостен анализ на последните четири мача на националния отбор. Добра работа свършихме в младежкия отбор, където поставихме една много добра основа. Искам да благодаря на г-н Георги Иванов и на Изпълкома, които ми гласуваха доверие.

Беше около мача с Азербайджан с младежите, изключих си телефона, концентрацията ми беше само за този мач. Когато се прибрахме, се видяхме вече с президента. Имахме много тежка задача - посрещнахме четвъртфиналиста от Евро 2024, Турция има страхотни футболисти, които всяка седмица играят на страхотно ниво, пред много публика, в Шампионска лига постоянно ги виждаме. Да посрещнеш този съперник у дома и след няколко дни да се изправиш срещу най-силния отбор в света - Испания, беше футболно харакири.

Бяхме си построили къщичката в младежкия национален отбор, бяхме изградили силно ядро за класиране на бараж, а защо не и за класиране на европейско първенство. И влязохме в мътното. Много хора ме посъветваха да не го правя, за да не бъда изхабен, употребен. Знам, че не е имало и много кандидати. Искали са да минат тези два мача, още при жребия се коментираше, че надали ще запишем точка и дори гол.

Гордеем се, че успяхме да победим Грузия - само Кварацхелия струва 90 милиона. Взехме решение на базата, че ако не сега, няма кога да е. Поне два пъти преди това имах предложение, но нещата не се получаваха по една или друга причина. Сега беше моментът. Поехме отбора, без да се притесняваме с нас какво ще се случи. Над 90% от футболистите ги познавам, част от изграждането им мина през нас - Швейцария, Германия, Холандия, Турция, Русия, Сърбия, Полша, играха срещу техните връстници на такова ниво. Поехме отбора, защото вярвахме на играчите - на техните качества и морал.

Случаят със Светослав Вуцов дойде отникъде. Прибирахме се от Испания, докато сме били във въздуха е излязла тази декларация. Ако има изобщо проблем, нормалното е да се говори вътре. За мен проблем няма. Имахме две срещи след това, не е тайна. Последно беше преди сбора за Турция и Грузия. Тогава се видяхме за последно. Той е взел своето решение, уважаваме го. Понякога младите действат емоционално, приемаме го като грешка на младостта. Вратите на националния отбор са отворени. Тези, които не искат, уважаваме тяхното решение. Има време до следващите мачове, Левски върви много добре в шампионата, футболистите трябва да са концентрирани в своите клубове. Искаме да постигнем резултати, работил съм с почти всички играчи, изградил съм чисти и коректни отношения с всеки. Имаме си доверие, казваме си нещата.

Напрежение вътре е имало само от липсата на резултати. Говорело се е, че една година националният отбор не е имал победа, искахме тази победа. От друга страна напрежение идва от хора извън БФС и отбора. 90% от критиките не бяха градивни - бяха обиди и лъжи. Умолявах ги да не четат и да не отварят никакви социални мрежи - изсипваха се откровени лъжи. Не понасям лъжата. Как сутрин някой се гледа в огледалото, след като е изрекъл откровена лъжа. Няма проблем - десет човека да срещнеш на улицата и да ги питаш за селекционера, за капитана, за тактиката, ще получиш десет различни мнения. Това е окей, няма проблем. Но когато критиката отиде в лъжи и лични обиди, тя губи своя смисъл. Преля чашата. Оттам дойде напрежението. Във времето досега съм получавал обаждания, препоръки, дори заплахи, но тези неща през годините ме направиха по-силен. Разбраха, че не може да стане така с мен. Още от младежкия национален отбор никой не се е обаждал за състава. Докато работим, ще бъркаме, но ще бъркаме честно, а не за да угодим за този и онзи. Това не може да стане.

Зависими сме от работата в клубовете, разбира се. По мое време взехме Илиан Илиев от португалското първенство, Илия Груев, Силвестър Джаспър, Йоан Стоянов и др. Нашите играчи не са по-лоши, имаме някои препоръки в изграждането на състезателите. Има клубове, които глезят и пазят талантливите си играчи, само и само да не отидат другаде. А работата трябва да е по-целенасочена. Трябва да направят играчи, които да стигнат до топ 5 на първенствата в Европа. Надявам се за това да помогне и домакинството, което УЕФА даде на България за европейското до 19 г. Едно такова първенство дава картина. С Христо Янев се познаваме доста отдавна, гледам да съм близо до всички треньори и играчи, но в подходящото време. Не е окей винаги да им стоиш на главата, защото в клубните отбори също има напрежение. С всички треньори поддържам контакт, ще се видя с доста от тях покрай лицензирането", каза Димитров.