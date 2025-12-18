Българските бадминтонисти с летящ старт на турнира в Астана

Българските представители по бадминтон демонстрираха отлична форма и силен дух в началото на престижния международен турнир от сериите International Challenge, който се провежда в Астана, Казахстан.

Още в първите си срещи нашите състезатели записаха убедителни победи, с което дадоха заявка за успешно представяне в надпреварата.

В надпреварата при смесените двойки Габриела Стоева и Евгени Панев не оставиха никакви шансове на португалската двойка Бруно Карвальо и Мариана Пайва. Българите триумфираха категорично с резултат 21:6, 21:10, като затвориха мача само за 19 минути.

В следващия кръг Стоева и Панев ще се изправят срещу казахстанските представители Хайтмурат Кулматов и Айша Жумабек, които ще се опитат да спрат устрема на нашите национали.

Междувременно, в индивидуалната надпревара Цветомир Стоянов премина успешно през квалификациите, след като постигна две последователни победи. В първия кръг на основната схема Стоянов ще срещне австралиеца Чжъ-Рон Тан.

Очаква се с нетърпение и дебютът на Стефани Стоева в сингъла, както и първите мачове на двойките Стефани Стоева/Габриела Стоева и Евгени Панев/Цветомир Стоянов.