Стефани Стоева е на четвъртфинал в Астана

19 Декември, 2025 15:00 422 0

Поставената под номер 4 в схемата българка победи Имад Самия (Индия) с 21:15, 21:16. По-късно днес Стоева ще играе срещу Далила Путери (Индонезия)

Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Стефани Стоева се класира за четвъртфиналите на единично жени на международния турнир по бадминтон от сериите "International Challenge" в Астана (Казахстан).

Поставената под номер 4 в схемата българка победи Имад Самия (Индия) с 21:15, 21:16. По-късно днес Стоева ще играе срещу Далила Путери (Индонезия).

Още два четвъртфинала ще играят родните национали. Водачките в схемата на двойки Стефани Стоева и Габриела Стоева ще спорят за място на полуфиналите срещу представителките на Индия Прагати Парида и Вишаха Топо.

Габриела Стоева и Евгени Панев също са на четвъртфинал при смесените двойки срещу номер 2 Михайло Томич и Анджела Витман (Сърбия).

При мъжете Цветомир Стоянов, който преодоля квалификациите след две победи, загуби от водача в схемата Прахдиска Багас Шудживо (Индия) с 10:21, 9:21.


