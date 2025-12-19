Раздадоха престижните награди "Спортен Икар" за 2025 година

В сърцето на столицата, в изисканата атмосфера на Гранд хотел София, за 33-и път бяха връчени емблематичните награди "Спортен Икар". Организатор на събитието бе Фондация "Български спорт", с подкрепата на Министерството на младежта и спорта и Българския спортен тотализатор. Вечерта се превърна в истински празник на родния спорт, събирайки елита на българските атлети, треньори и спортни деятели.

Кои са големите победители тази година?

Въпреки отсъствието на някои от звездите – Карлос Насар, братята Николови, Малена и Тервел Замфирови, Радослав Янков и Никола Цолов – церемонията премина с много емоции и заслужени аплодисменти за отличените.

Най-ярките отличия и техните носители

- Спортен Икар на годината: Титлата отиде при Карлос Насар (вдигане на тежести), който за пореден път доказа, че е сред най-големите имена в световния спорт. С европейска титла за трети път, два световни рекорда в Молдова и световна титла в Норвегия, Насар затвърди лидерската си позиция.

- Шампионско дълголетие: Радослав Янков (сноуборд) бе отличен за бронзовия си медал на Световната купа в Канада, доказвайки, че постоянството и упоритостта водят до успехи.

- Отбор на годината: Националният мъжки волейболен отбор заслужи овациите с впечатляващото си представяне и сребърния медал от Световното първенство във Филипините.

- Впечатляващо представяне: Алберт Попов (ски) и Тервел Замфиров (сноуборд) бяха отличени за своите забележителни успехи – победа в слалома за Световната купа и световни титли в паралелния слалом.

- Пробив в световния спорт: Младите таланти Симеон Николов (волейбол) и Малена Замфирова (сноуборд) получиха признание за своите международни успехи и принос към българския спорт.

- Достойно представяне: Александър Николов (волейбол), Божидар Саръбоюков (лека атлетика) и Милена Тодорова (биатлон) бяха отличени за своите постижения на световната сцена.

- Трайно присъствие в световния спорт: Йоана Илиева (фехтовка), Стиляна Николова (художествена гимнастика) и Радослав Росенов (бокс) доказаха, че българските спортисти са фактор в световния елит.

Специални отличия и признания

- Паралимпийски и дефлимпийски герои: Ружди Ружди (паралимпикс) и Николай Христов (дефлимпикс) получиха специални награди за своите изключителни постижения на световните първенства.

- Категория "Мастърс: Петко Главинов и Михаил Петров (плуване) бяха отличени за своите медали от Световното мастърс първенство в Сингапур.

- Отборни и индивидуални специални награди: Националният отбор по волейбол за девойки до 19 години, сестрите Габриела и Стефани Стоеви (бадминтон), Калина Бояджиева (кикбокс), Никола Цолов (автомобилизъм), Иван Иванов (тенис), Християн Касабов (лека атлетика) и Станислав Митков (таекуондо) също бяха сред отличените.