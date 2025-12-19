Новини
Спорт »
Други спортове »
Раздадоха престижните награди "Спортен Икар" за 2025 година

Раздадоха престижните награди "Спортен Икар" за 2025 година

19 Декември, 2025 15:41 388 1

  • награди -
  • спортен икар-
  • фондация български спорт-
  • министерството на младежта и спорта-
  • българския спортен тотализатор-
  • карлос насар-
  • малена и тервел замфирови-
  • радослав янков -
  • никола цолов-
  • алберт попов -
  • ски-
  • тервел замфиров -
  • сноуборд

Организатор на събитието бе Фондация "Български спорт"

Раздадоха престижните награди "Спортен Икар" за 2025 година - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В сърцето на столицата, в изисканата атмосфера на Гранд хотел София, за 33-и път бяха връчени емблематичните награди "Спортен Икар". Организатор на събитието бе Фондация "Български спорт", с подкрепата на Министерството на младежта и спорта и Българския спортен тотализатор. Вечерта се превърна в истински празник на родния спорт, събирайки елита на българските атлети, треньори и спортни деятели.

Кои са големите победители тази година?

Въпреки отсъствието на някои от звездите – Карлос Насар, братята Николови, Малена и Тервел Замфирови, Радослав Янков и Никола Цолов – церемонията премина с много емоции и заслужени аплодисменти за отличените.

Най-ярките отличия и техните носители

- Спортен Икар на годината: Титлата отиде при Карлос Насар (вдигане на тежести), който за пореден път доказа, че е сред най-големите имена в световния спорт. С европейска титла за трети път, два световни рекорда в Молдова и световна титла в Норвегия, Насар затвърди лидерската си позиция.

- Шампионско дълголетие: Радослав Янков (сноуборд) бе отличен за бронзовия си медал на Световната купа в Канада, доказвайки, че постоянството и упоритостта водят до успехи.

- Отбор на годината: Националният мъжки волейболен отбор заслужи овациите с впечатляващото си представяне и сребърния медал от Световното първенство във Филипините.

- Впечатляващо представяне: Алберт Попов (ски) и Тервел Замфиров (сноуборд) бяха отличени за своите забележителни успехи – победа в слалома за Световната купа и световни титли в паралелния слалом.

- Пробив в световния спорт: Младите таланти Симеон Николов (волейбол) и Малена Замфирова (сноуборд) получиха признание за своите международни успехи и принос към българския спорт.

- Достойно представяне: Александър Николов (волейбол), Божидар Саръбоюков (лека атлетика) и Милена Тодорова (биатлон) бяха отличени за своите постижения на световната сцена.

- Трайно присъствие в световния спорт: Йоана Илиева (фехтовка), Стиляна Николова (художествена гимнастика) и Радослав Росенов (бокс) доказаха, че българските спортисти са фактор в световния елит.

Специални отличия и признания

- Паралимпийски и дефлимпийски герои: Ружди Ружди (паралимпикс) и Николай Христов (дефлимпикс) получиха специални награди за своите изключителни постижения на световните първенства.

- Категория "Мастърс: Петко Главинов и Михаил Петров (плуване) бяха отличени за своите медали от Световното мастърс първенство в Сингапур.

- Отборни и индивидуални специални награди: Националният отбор по волейбол за девойки до 19 години, сестрите Габриела и Стефани Стоеви (бадминтон), Калина Бояджиева (кикбокс), Никола Цолов (автомобилизъм), Иван Иванов (тенис), Християн Касабов (лека атлетика) и Станислав Митков (таекуондо) също бяха сред отличените.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зрител

    1 0 Отговор
    Миналия месец имаше световно първенство по джуджицу в Тайланд.
    Едно наша момиче стана световен шампион и развя българското знаме в Банкок.
    Почти всички световни спортни медии го отразиха но не и българските!

    15:45 19.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ