Гренландски опозиционен лидер: Гренландия трябва да преговаря със САЩ без участието на Дания

8 Януари, 2026 19:12 684 16

Всички гренландски партии искат независимост, но се различават по това как и кога да бъде придобита тя

Гренландски опозиционен лидер: Гренландия трябва да преговаря със САЩ без участието на Дания - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гренландия трябва да проведе директни преговори с американското правителство без участието на Дания, заяви днес пред Ройтерс гренландски опозиционен лидер, в момент, когато властите на датския автономен остров в Арктика решават как да отговорят на подновения натиск от американския президент Доналд Тръмп да го постави под свой контрол, предаде БТА.

Наскоро Тръмп засили заплахите да превземе Гренландия, възраждайки идея, която той лансира за първи път през 2019 г. по време на първия си мандат.

Гренландия е стратегически разположена между Европа и Северна Америка – което я прави критично важно място за разполагане на американските балистични системи за противовъздушна отбрана.

Богатите ѝ природни ресурси също съвпадат с целта на Вашингтон да намали зависимостта си от Китай.

Островът е автономна територия в рамките на Кралство Дания. Той има собствен парламент и правителство, но Копенхаген запазва властта си над външните работи и отбраната.

„Призоваваме нашето сегашно (гренландско) правителство да проведе диалог с американското правителство без (участието на) Дания“, каза Пеле Броберг – лидерът на най-голямата опозиционна партия „Налерак“ и най-гласовитият поддръжник на независимостта на Гренландия.

„Налерак“, която категорично се застъпва за бърз напредък към пълна независимост, удвои местата си в парламента до осем миналата година, след като спечели 25% от гласовете на избирателите на острова, който има едва 57 000 жители.

Въпреки че не участва в управляващата коалиция, партията заяви, че иска споразумение за отбрана с Вашингтон и може да настоява за споразумение за „свободно асоцииране“ – съгласно което Гренландия да получава подкрепа и защита в замяна на военни права, без да става част от територията на САЩ.

Всички гренландски партии искат независимост, но се различават по това как и кога да бъде придобита тя, отбелязва Ройтерс.

Гренландската министърка на външните работи Вивиан Монцфелт заяви, че Гренландия няма да води преки преговори със САЩ без Дания, тъй като няма право на това.

„Трябва да зачитаме закона и правилата как да решаваме (подобни) въпроси с Кралството“, каза тя пред в. „Сермициак“ късно снощи.

Коментарите на гренландския опозиционен лидер бяха отправени на фона на планираната среща между датския и гренландския външни министри и държавния секретар на САЩ Марко Рубио следващата седмица.

„Това е диалогът, от който имаме нужда, както е поискано от правителството, заедно с гренландското правителство“, каза датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен.


Дания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ма чадовци

    14 3 Отговор
    Кръстят ли някого медиите "опозиционен лидер" значи си е чист колаборационист, готов да се продаде на САЩ.

    19:14 08.01.2026

  • 2 ахахаха

    7 7 Отговор
    Путлер никой не го брои за жив в бунера

    Коментиран от #3, #15

    19:14 08.01.2026

  • 3 2011 година

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "ахахаха":

    Той отдавна не е жив.

    19:15 08.01.2026

  • 4 60000 жители

    6 0 Отговор
    колкото Каспичан!

    19:17 08.01.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    7 2 Отговор
    Гренландския "елит" вече е купен. Ще има малко цирк после американско гражданство.

    19:18 08.01.2026

  • 6 Ганчев

    0 3 Отговор
    Тръмп ще прогони от там всички руски и китайски кораби.Даня като много богата държава да си прибере ескимосите ако те искат.Това е за отбелязване.

    19:20 08.01.2026

  • 7 Гръм и мълнии

    5 0 Отговор
    А защо трябва изобщо да преговарят? Хората там казаха,че не искат САЩ.

    19:20 08.01.2026

  • 8 Руски колхозник

    5 1 Отговор
    Честито на щат номер 51.

    19:21 08.01.2026

  • 9 Кукумицин

    3 4 Отговор
    Пуtaka уж беше голям гросмайстор.

    Майко мила Дончо как му налузи

    19:23 08.01.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    3 3 Отговор
    Русия може да гарантира на Гренландия суверинитет, независимост и стратегическо партньорство !!!
    Господи, кого лъжа.....🎅🎅🎅

    19:23 08.01.2026

  • 11 Гост

    2 2 Отговор
    Гренландия е датската Македония разбираш ли.

    19:25 08.01.2026

  • 12 604

    3 1 Отговор
    айдееее продажниците изпълзяха от дупките си....нищо ново под слънцето, и тука е пълно с продажТна стган-чуждопоклоннъ!!!!!

    19:25 08.01.2026

  • 13 Бендида

    5 1 Отговор
    Поредният смешник. Бил поддръжник на независимостта на Гренландия. За каква независимост се бори, като ще станат зависими от САЩ...

    19:26 08.01.2026

  • 14 ЛОШО е

    1 1 Отговор
    че ще станете колония

    19:27 08.01.2026

  • 15 Никой не казва

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "ахахаха":

    Ама той няма нищо общо с Гренландия, питайте Дания и ЕС. На Путин му дреме на шапката.

    19:28 08.01.2026

  • 16 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Конгресът на САЩ забрани на Тръмп да атакува Венецуела.

    19:31 08.01.2026

