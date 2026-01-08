Гренландски опозиционен лидер: Гренландия трябва да преговаря със САЩ без участието на Дания

Гренландия трябва да проведе директни преговори с американското правителство без участието на Дания, заяви днес пред Ройтерс гренландски опозиционен лидер, в момент, когато властите на датския автономен остров в Арктика решават как да отговорят на подновения натиск от американския президент Доналд Тръмп да го постави под свой контрол, предаде БТА.

Наскоро Тръмп засили заплахите да превземе Гренландия, възраждайки идея, която той лансира за първи път през 2019 г. по време на първия си мандат.

Гренландия е стратегически разположена между Европа и Северна Америка – което я прави критично важно място за разполагане на американските балистични системи за противовъздушна отбрана.

Богатите ѝ природни ресурси също съвпадат с целта на Вашингтон да намали зависимостта си от Китай.

Островът е автономна територия в рамките на Кралство Дания. Той има собствен парламент и правителство, но Копенхаген запазва властта си над външните работи и отбраната.

„Призоваваме нашето сегашно (гренландско) правителство да проведе диалог с американското правителство без (участието на) Дания“, каза Пеле Броберг – лидерът на най-голямата опозиционна партия „Налерак“ и най-гласовитият поддръжник на независимостта на Гренландия.

„Налерак“, която категорично се застъпва за бърз напредък към пълна независимост, удвои местата си в парламента до осем миналата година, след като спечели 25% от гласовете на избирателите на острова, който има едва 57 000 жители.

Въпреки че не участва в управляващата коалиция, партията заяви, че иска споразумение за отбрана с Вашингтон и може да настоява за споразумение за „свободно асоцииране“ – съгласно което Гренландия да получава подкрепа и защита в замяна на военни права, без да става част от територията на САЩ.

Всички гренландски партии искат независимост, но се различават по това как и кога да бъде придобита тя, отбелязва Ройтерс.

Гренландската министърка на външните работи Вивиан Монцфелт заяви, че Гренландия няма да води преки преговори със САЩ без Дания, тъй като няма право на това.

„Трябва да зачитаме закона и правилата как да решаваме (подобни) въпроси с Кралството“, каза тя пред в. „Сермициак“ късно снощи.

Коментарите на гренландския опозиционен лидер бяха отправени на фона на планираната среща между датския и гренландския външни министри и държавния секретар на САЩ Марко Рубио следващата седмица.

„Това е диалогът, от който имаме нужда, както е поискано от правителството, заедно с гренландското правителство“, каза датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен.