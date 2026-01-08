Новини
Спорт »
Тенис »
Янаки Милев на крачка от финал в Анталия

8 Януари, 2026 18:19 413 0

  • янаки милев-
  • двойки-
  • тенис-
  • турнир-
  • анталия

Родният тенисист се класира за полуфиналите на двойки

Янаки Милев на крачка от финал в Анталия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Янаки Милев се класира за полуфиналите на двойки на тенис турнира на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставените под №2 Милев и Стефан Попович (Сърбия) победиха с 6:3, 6:4 Никола Йович (Сърбия) и Миха Ветрих (Словения). Срещата продължи 51 минути.

Българинът и сърбинът поведоха с 3:1 в първия сет и го спечелиха с 6:3. След 4:4 във втората част Милев и Попович спечелиха два поредни гейма и така се класираха за полуфиналите. Там техни съперници ще бъдат победителите от мача между румънците Калин Апостол и Александру Кристиан Думитру и двойката Михай Разван Маринеску (Румъния) и Душан Обрадович (Сърбия).


На сингъл Милев загуби в първия кръг с 3:6, 6:4, 2:6 от партньора си на двойки Стефан Попович.


