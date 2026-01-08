Новини
България »
Мирчев: Моделът "Борисов-Пеевски" се опитва да се прегрупира и да запази властта си

Мирчев: Моделът "Борисов-Пеевски" се опитва да се прегрупира и да запази властта си

8 Януари, 2026 19:29 1 247 77

  • ивайло мирчев-
  • избори-
  • бойко борисов-
  • пеевски

Би трябвало да ни подкрепят всички партии, които искат законност и справедливост в страната

Мирчев: Моделът "Борисов-Пеевски" се опитва да се прегрупира и да запази властта си - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Все още нищо не се е променило след протестите. Корупционният модел "Борисов-Пеевски" в момента се опитва да се прегрупира и да запази властта си. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Ние искаме напускане на Сарафов на поста главен прокурор и свикване на Висшия съдебен съвет, който да избере нов главен прокурор. Ако това не се случи, ние ще инициираме процедура за нов състав на ВСС. Ще инициираме акт на Народното събрание, в който да се казва, че ВСС трябва да избере нов главен прокурор. Би трябвало да ни подкрепят всички партии, които искат законност и справедливост в страната, заяви Мирчев.

В момента се нарушава закона – има главен прокурор, кото е узурпирал поста в нарушение на Конституцията, добави той.

Не можем да имаме честни избори с главен прокурор човек, който е доказал, че опъва чадър над Борисов и Пеевски, подчерта съпредседателят на "Да, България".

Той отбеляза, че от "Продължаваме промяната-Демократична България"настояват на предстоящите предсрочни парламентарни избори да се гласува 100% машинно. Това не е просто наше изискване, това е искането на хората, които протестираха. Всички партии, които искат честни избори, би трябвало да ни подкрепят, посочи Ивайло Мирчев.

В отговор на въпрос той каза, че няма шанс за нов кабинет с третия мандат Тези слухове, които се пускат от говорителите на Пеевски, са пълни глупости, заяви Мирчев, като уточни че когато "Продължаваме промяната-Демократична България" получат мандат за съставяне на правителство в рамките на това народно събрание, ще го върнат веднага.

Попитан дали след изборите биха си сътрудничили с евентуална формация на президента Румен Радев или с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, Иайло Мирчев коментира: "От самото си създавне до днес ние не сме променили приоритетите си. Ако някой се припознава в нашите приоритети, нека да заповяда. Борисов не се припознава. Дали Радев ще слевзе на политическия терен, ще стане ясно, когато той обяви решението си".


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    20 3 Отговор
    Конгресът на САЩ забрани на Тръмп да атакува Венецуела.

    Коментиран от #2, #27, #64

    19:30 08.01.2026

  • 2 Лиричев

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Моделът му се опитвал да се прегрупира, а групата да, се моделира.

    19:33 08.01.2026

  • 3 Народа

    22 20 Отговор
    Никакви нови избори до като Пеевски и Борисов не бъдат вкарани в затвора!

    Коментиран от #8, #17, #20

    19:33 08.01.2026

  • 4 партизанското внуче

    37 4 Отговор
    до скоро беше в скута и сучеше от бибата на джаба

    Коментиран от #6

    19:33 08.01.2026

  • 5 Горски

    39 5 Отговор
    Обяснете на този Мирчо,че ако се гласува само с машини аз и хората около мен няма да гласуват.Обяснете му също,че е наемен работник на народа и да не се самозабравя като дерибей.Да се гледа по 10 минути в огледалото всеки ден,така ще си подобри интелекта. С машините на Мадуро, а? Наследственото комуне, пак се появи. Тоя, ще се полудее някой ден с това Пеевски.

    Коментиран от #9, #22, #44

    19:35 08.01.2026

  • 6 и постоянно имаше

    17 6 Отговор

    До коментар #4 от "партизанското внуче":

    любовни намигвания с винету българоубиеца

    19:35 08.01.2026

  • 7 Промяна

    19 20 Отговор
    БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ СКОРО ПАК ЩЕ УПРАВЛЯВАТ ТОЗИ ПЪТ БЕЗ ДРУГИ В КОАЛИЦИЯ ЩЕ СА ПОБЕДИТЕЛИ

    19:35 08.01.2026

  • 8 Банкята

    12 11 Отговор

    До коментар #3 от "Народа":

    Вече съм нагласил парите, в парламента съм с двата крака, а до тогава кражбите с Д продължават.

    Коментиран от #23

    19:36 08.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    10 16 Отговор

    До коментар #5 от "Горски":

    Честни избори може да има само с електронно гласуване по телефона.

    Коментиран от #50

    19:36 08.01.2026

  • 10 Последния Софиянец

    13 24 Отговор
    Радев - моят министър-председател !

    19:36 08.01.2026

  • 11 Да,бе

    16 7 Отговор
    Приказки от скута на тиквопрасето...

    19:36 08.01.2026

  • 12 ТИ СТИГА СЕ ГЪРЧИ

    21 2 Отговор
    А на лодката оди барем хванеш някое шаранче. Твоя съдружник хвана пътя за Брюксел. И ти много се пълниш но не ти върви.

    19:37 08.01.2026

  • 13 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈

    26 3 Отговор
    cлeд мaлкo aлaбaлa c кoдa нa мaшинитe и флaшкитe нa пpoлeт пп-дб-тaтa пaк cядaмe в cкyтa нa пeeвcки и щe пиeм мaзнo тypcкo кaфe зaeднo c бyци зa пo гoлям дял oт дeмoкpaтичнaтa бaницa! дa живee дeмoкpaциятa дpyгapи!

    Коментиран от #15

    19:37 08.01.2026

  • 14 Хенриета Джоли

    17 0 Отговор
    Защо да не запазят, като всички сте пълни малоумници...........

    19:39 08.01.2026

  • 15 Последния Софиянец

    14 5 Отговор

    До коментар #13 от "ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈":

    Мирчев каза че ако Борисов се откаже от Пеевски ще правят коалиция с него.

    19:39 08.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 носорог

    4 0 Отговор
    не кихай

    19:43 08.01.2026

  • 19 Промяна

    11 9 Отговор
    ПЪРХУТА КОИ ПАРТИИ НА ГЕЛОВЕТЕ БОЖКОВИ ЛИ ИЛИ НА ИЗМАМНИЦИТЕ ОКРАЛИ МНОГО БЪЛГАРИ ИЛИ КОПЕЙКИТЕ КОИ СА ТЕ ПОДКРЕПЯТ И ЗА КАКВО ПЪРХУТА ВРЕМЕ Е ТИ И ТВОЯТА КАРУЦА ХОРИЦА ОКОЛО ТЕБ ДА И СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ИЗМАМНИЦИ

    19:44 08.01.2026

  • 20 Бай Данчо

    15 7 Отговор

    До коментар #3 от "Народа":

    Да бе! Ако не дойде Тръмп да ги прибере и съди - пак ще са си на власт!!!! Те си имат държава ! Мадуро пасти да яде ! Сахер! Сценария е готов - само малко време!Ту туууу

    Коментиран от #24

    19:44 08.01.2026

  • 21 Мирчев

    20 6 Отговор
    Като отворя хладилника,вътре Боко и Шиши!

    19:45 08.01.2026

  • 22 Адолф

    20 2 Отговор

    До коментар #5 от "Горски":

    Някой да го попита и ако се развали машината в дадена секция какво правим тия дето сме отишли да гласуваме ако се гласува само с машини? Ама като го гледам колко му е багажа на тоя едва ли ще даде някакво смислено обяснение. От ПП-ДБ толкоз.

    19:45 08.01.2026

  • 23 Промяна

    11 8 Отговор

    До коментар #8 от "Банкята":

    8 КОГА ЩЕ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ НА ПЛАТЕНИ ЛЪЖЦИ ПО САЙТОВЕТЕ И ЗАЩО ТУК СА НЕИЗМЕННИ ЛЪЖЦИ ПЛАТЕНИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #47

    19:45 08.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Бай Данчо

    10 0 Отговор
    Малеееее бъдещите поддържници на ....да не казвам де ми слагат минуси ! Еми какво ви казвам! Кучета лаят керванът върви...

    19:50 08.01.2026

  • 26 хи хи

    15 2 Отговор
    ... тоя клоунжълтоповетин шава ли още ....

    19:51 08.01.2026

  • 27 важни факти

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Спирай бързо транквилана , че ич не ти понася .....

    19:52 08.01.2026

  • 28 Ха ха

    18 2 Отговор
    На крив у й вълната му пречи.И вие сте една шайка п е д е р а с и тръгнали из страната морал да раздавате

    19:55 08.01.2026

  • 29 Град Симитли

    11 2 Отговор
    Мирчо Шопарчето vs. Бат Шиши

    19:56 08.01.2026

  • 30 То си има лаф

    13 0 Отговор
    Хвалете ме уста че няма кой да ме хвали

    Коментиран от #32

    19:58 08.01.2026

  • 31 от жълтопаветника нищо не става

    18 2 Отговор
    Този е един от най долнопробните непотребници, и за сметоизвозването не става , а мозък взел да дава .

    19:58 08.01.2026

  • 32 верно е

    14 1 Отговор

    До коментар #30 от "То си има лаф":

    Ми той така се омазал и затънал в онуй миризливото , че само устата му отвънка остана да полайва .

    20:00 08.01.2026

  • 33 Тома

    15 0 Отговор
    Да напомня един 100% факт - лицето Сарафов бе победоносно инсталирано в стола на Гешев от ПП-ДС. И тази инсталация бе обявена за крайъгълен камък на гениалната съдебна реформа, която Мравояда шумно обещаваше и която се оказа стомашен газ в гащи.
    А сега този неандерталец се оплаква от себе си и своите съпартийци.
    Ниво!

    20:02 08.01.2026

  • 34 Готвач

    8 10 Отговор
    Някакви крадци, циггани и турци от партиите- ГАРБ, БКП, ИТН, ДПС и ПП искат да прецакат цяла България... А за въвеждане на това евро е решило някакво СЛУЖЕБНО правителство през 2021 г на Стефан Янев, сложен за 3 месеца като Министър- председател иска да сменя еврото, което е на 150 години... И тия партии от Коалицията на ГРАБЕЖА дори НЕ могат да съберат 181 депутати, НИТО направиха Референдум, да покажат че българите искат тая чужда валута.

    20:03 08.01.2026

  • 35 констатация

    16 1 Отговор
    От жълтопаватноизпразнена главица мозък не тече бе мирчо.

    20:03 08.01.2026

  • 36 с два пръста чело от село

    12 1 Отговор
    обече тате вече не е комунис!

    20:03 08.01.2026

  • 37 Юнак

    14 0 Отговор
    Ще видиш глас през крив макарон! Партията на Провала те заслужава. Действай и говори повече, така ще откажеш още хора. Действай юнак въздухарски.

    20:05 08.01.2026

  • 38 Лютеница

    9 1 Отговор
    Всяко едно пускане на телевизионно предаване трябва да започва с тази тема:Как да разпознаем фалшиво евро от истинско? И не само възрастните хора ще се лъжат. Тези на средна възраст и децата също. Това е ново за всички ни и е ваше задължение да ни подготвите как да се пазим от измамниците, защото иначе си задавам въпроса: Кой на коя страна е? Един на висок пост в държавата казваше:" Колкото населението по-малко знае, по-добре е за нас". Е, аз искам да знам!Предполагам,че и вие също!

    20:06 08.01.2026

  • 39 въпросче

    13 1 Отговор
    Мирчев ,ти да не стана вече официален говорител на ДС-мафийката ,та толкоз се напъваш до припадък ?

    20:06 08.01.2026

  • 40 Що му давате дума

    13 1 Отговор
    на това лъжливо нещастно мекотело? Жалкото е, че има толкова овце да блеят и да ги ползват такива нещастници.

    Коментиран от #41

    20:06 08.01.2026

  • 41 щото

    12 0 Отговор

    До коментар #40 от "Що му давате дума":

    Щото Ленин е казал : "Разчитам на милионите прости хора " , та и мирчо лодкаря , и той така ....

    20:09 08.01.2026

  • 42 ЕЙ ПАЛЯЧО

    15 1 Отговор
    ТИ КЪЩИЧКА ЗА ПИЛЕНЦА ПОСТРОИЛ ЛИ СИ, ИЛИ САМО СЛАМА СИ САБИРАЛ ОКОЛО с.КРУШАРИ.ВИЕ ОТ ТАЗИ СБИРЩИНА ППДБ ПОЛОВИНАТА СТЕ ПОДСАДИМИ.ТОЙ ВАШИЯТ ТАТКО РАДИВ ВИ КАЗА ШАРЛАТАНИ(НЕМОЖАЧИ)

    20:10 08.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Така е

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "Горски":

    И на мен,ушите ми хванаха мазоли да слушам Мирчев едно и също да говори всеки път като се появи по телевизията.Ние искаме,ние искаме.И с тези протести --някой каза,че площадът събирал 20-30 хиляди човека,но в изказванията на пепейци,всеки ден растат със стотици хиляди.И си вярват,което е по-лошото.Искат без структури по места,без да са направили нещо градивно за България, хората да гласуват за тях.Ами има балъци,но пък чак толкова много,едва ли.

    20:11 08.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 чудя се значи

    9 2 Отговор
    А бе тоз селский цървулмайстор , що се намести още малко в скута на Пеевски, та да се види и свършването на наместването ....

    20:13 08.01.2026

  • 47 Не си се променил.

    6 2 Отговор

    До коментар #23 от "Промяна":

    Три четири поста пусна все едно и също. НО НАЙ СЕ КЕФЯ, ЧЕ ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ТЕ ОТРАЗЯВА ДОРИ И ЗА СЛИВА... БРАВО. ПРОСТО СИ ПИШИ И САМ СИ ГО ЧЕТИ. НАПРЕД КЪМ ШИШКАВИ БЪДНИНИ.

    Коментиран от #54

    20:15 08.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Промяна

    6 5 Отговор
    МОДЕЛЪТ ШАРЛАТАНИЯ ВЪРВЕТЕ ДА ЧИСТИТЕ БОКЛУЦИТЕ ИЛИ ДА ПРОТЕСТИРАТЕ ИЗЛИЗАЙТЕ МОДЕЛЪТ ШАРЛАТАНИЯ

    Коментиран от #53

    20:17 08.01.2026

  • 50 Ако ще е с електронно гласуване

    1 8 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Шишо ще получи 3,6 %. А тиквун под10%

    Коментиран от #56

    20:17 08.01.2026

  • 51 да да

    9 0 Отговор
    Горкия клоуннепохватен , вече дори не може да разсмива и децата , та явно взе да лае .

    20:17 08.01.2026

  • 52 Някой беше казал

    10 1 Отговор
    Мирчев и компания постоянно повтарят,че Пеевски бил прасе,но някой беше казал,че те пък са паразитите в прасе,щом постоянно Пеевски им е в устата.

    Коментиран от #55

    20:18 08.01.2026

  • 53 Иван

    0 10 Отговор

    До коментар #49 от "Промяна":

    Онези 150 00 на последните протести все шарлатани ли са??!Ей, ще изкарате половин България да ви изрине.

    Коментиран от #58, #63, #71, #73

    20:20 08.01.2026

  • 54 Промяна

    2 6 Отговор

    До коментар #47 от "Не си се променил.":

    ТВОИТЕ ПРОСТОТИИ НЕ МЕ КЕФЯТ А ТЕЗИ ДРАСКАЧИТЕ ТУК ДАЛИ СА НЯКАКЪВ ФАКТОР Я ПРОЧЕТИ ГЛУПОСТИТЕ И ХАХАХАХА НЯМАТ ВРЪЗКА С ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА

    20:22 08.01.2026

  • 55 ихуййййййй

    10 0 Отговор

    До коментар #52 от "Някой беше казал":

    Той Пеевски трябва да ги позлати тия непотребници от Пипа и Прибира и Дръпни и Бегай , че му направиха такав голяма реклама само срещу едно кафенце с поклащане в скута .

    20:22 08.01.2026

  • 56 Няма смисъл да коментира

    5 4 Отговор

    До коментар #50 от "Ако ще е с електронно гласуване":

    Тук има два прасешки трола.

    Коментиран от #61

    20:22 08.01.2026

  • 57 миналият

    7 1 Отговор
    път цункането с агент буда изяде главата на мравояда и кирчо.Нека видим дали пак ще настъпите мотиката,след като почнахте слугинажа. На коледа се кланяхте в кърджали на резняшките чешми.

    20:24 08.01.2026

  • 58 Промяна

    5 5 Отговор

    До коментар #53 от "Иван":

    150 ХИЛЯДИ ХАХАХАХАХАИ КЪДЕ ГИ ВИДЯ ПОСМАЛИ МАЛКО ВСЕ ПАК ЗНАЯ ДА БРОЯ В ТРИЪГЪЛНИКА НА ВЛАСТТА СЕ СЪБИРАТ НАЙ МНОГО 25 ХИЛЯДИ А И ОЩЕ НЕЩО ТЯ БЪЛГАРИЯ НЕ Е ОТ 150 ХИЛЯДИ НАЛИ ЗНАЕШ ЛИ ТОВА

    20:24 08.01.2026

  • 59 оня с питон.я

    9 0 Отговор
    Марш циганин селски фашистки!

    20:24 08.01.2026

  • 60 Да кажа

    6 6 Отговор
    Гласувам за ГЕРБ, защото изпълняват обещания.Разблокираха милиарди по ПВУи вече стотици домове на хора се санират.От ППДБ ходят да КЛЕПАТ България в Брюксел и ни спират парите.Тях не ги интересуват хората.Само рушат и рушат.Ако някой ми каже да са направили нещо смислено,ще го черпя.

    20:26 08.01.2026

  • 61 Единият е Промяната

    7 1 Отговор

    До коментар #56 от "Няма смисъл да коментира":

    а кой е вторият?

    Коментиран от #68

    20:27 08.01.2026

  • 62 втръсна ми ож жалването на жоя

    10 0 Отговор
    А бе тоя що си не купи вече лубликант , та все се оплаква от скута на Делянчо ?

    20:27 08.01.2026

  • 63 Промяна

    5 4 Отговор

    До коментар #53 от "Иван":

    Изрине половин България кои ще ринете кои сте вие кой ви дава право да се самопровъзгласявате за ГОСПОДАРИ В БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #65

    20:28 08.01.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Форумци

    6 2 Отговор
    Тоя има сини венци!

    20:32 08.01.2026

  • 67 Ами

    8 0 Отговор
    Прегрупират се,защо да не се прегрупират,вас ли да чакат.Пък вие,вземете малко си наведете върнатите носове,че ще се удавите в тези дъждове.

    20:33 08.01.2026

  • 68 Промяна

    3 4 Отговор

    До коментар #61 от "Единият е Промяната":

    БРЕЙ КАК ПОЗНАВАТЕ ЛИПСВА ВИ ВСИЧКО КАТО СЕ ЗАПОЧНЕ ОТ ПЪРВИТЕ СЕДЕМ ГОДИНИ ТА ДО ДНЕС НЯМАТЕ ВРЪЗКА С ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА И СТЕ КАТО ПАПАГАЛИ

    20:37 08.01.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Хмм

    7 0 Отговор
    Мирчев да си спомни какво каза Христо Иванов, преди да подаде оставка и да отпраши за Брюксел - "хората не ни искат"

    20:39 08.01.2026

  • 71 Виж сега

    3 3 Отговор

    До коментар #53 от "Иван":

    Кой какво спечели от протестите?! Падна правителството,няма пари за капиталови разходи и всичко ЗАЦИКЛЯ.Ама като си "купувате котка в чувал",така ще е.С малко трици,хващат много маймуни,но не стигат,не стигат.Съсредоточи се кой строи пътища,прави пречиствателни станции,санира сгради,ремонтира църкви и т.н и ще спечелиш повече.

    Коментиран от #75

    20:40 08.01.2026

  • 72 Промяна

    2 4 Отговор
    ПАРТИИ КОИ ПАРТИИ ТЕБ ЛИ ДА ТЕ ПОДКРЕПЯТ ХАХАХАХАХА КОЦЕВИТЕ ЛИ ИЛИ ИЗМАМНИЦИТЕ ИЛИ БОЖКОВИТЕ ГЕЛОВЕ ХАХАХАХАХА ТОВА СА ПАРТИИ ЛИ ХАХАХАХАХАХА НОВ ЗАКОН ЗА ВЛИЗАНЕ В ПАРЛАМЕНТА 10 % ПРАГ ЗА ВЛИЗАНЕ НА КОАЛИЦИИ ГЛАСУВАНЕ ЗА ЛИЧНОСТИ ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ПЕРСОНАЛНА ТОВА Е

    20:40 08.01.2026

  • 73 Иване,

    2 3 Отговор

    До коментар #53 от "Иван":

    Питай протестиращите в Плевен,с какъв акъл сложиха кръст на ремонта на ВиК,защото сега работата е "Пари няма,действайте" И лятото,като им започне режима на водата,да се сетят,КОЙ,КОЙги излъга да протестират срещу законно избрано правителство.Вместо пари да ремонти,сега ще ги даваме за избори.Онези "тате носи,мама меси,да живей труда", играха по свирката на ППДБ и сега всички дружно ще им "сърбаме попарата"

    20:48 08.01.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Дооообре

    0 1 Отговор

    До коментар #71 от "Виж сега":

    Баби .😂

    Коментиран от #77

    20:55 08.01.2026

  • 76 ЕДГАР КЕЙСИ

    0 0 Отговор
    ЩЕ ВИ ПОДКРЕПЯТ ВСИЧКИ ПАРТИЙ ........................ ДА , АМА НЕ ........................ ОСВЕН НЕ СЪЩЕСТВУВАЩАТА ПАРТИЯ НА РЕZИДЕНТА МУНЧО ......................... ФАКТ !

    21:02 08.01.2026

  • 77 Виж сега

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Дооообре":

    То на ПП вече никой не остана да им вярва и затова организираха децата (джензи) за протести.Ама идва време и те(децата) да осъзнаят,че стават врагове на интересите на родителите си.

    21:03 08.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове