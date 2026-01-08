Мирчев: Моделът "Борисов-Пеевски" се опитва да се прегрупира и да запази властта си

Все още нищо не се е променило след протестите. Корупционният модел "Борисов-Пеевски" в момента се опитва да се прегрупира и да запази властта си. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Ние искаме напускане на Сарафов на поста главен прокурор и свикване на Висшия съдебен съвет, който да избере нов главен прокурор. Ако това не се случи, ние ще инициираме процедура за нов състав на ВСС. Ще инициираме акт на Народното събрание, в който да се казва, че ВСС трябва да избере нов главен прокурор. Би трябвало да ни подкрепят всички партии, които искат законност и справедливост в страната, заяви Мирчев.

В момента се нарушава закона – има главен прокурор, кото е узурпирал поста в нарушение на Конституцията, добави той.

Не можем да имаме честни избори с главен прокурор човек, който е доказал, че опъва чадър над Борисов и Пеевски, подчерта съпредседателят на "Да, България".

Той отбеляза, че от "Продължаваме промяната-Демократична България"настояват на предстоящите предсрочни парламентарни избори да се гласува 100% машинно. Това не е просто наше изискване, това е искането на хората, които протестираха. Всички партии, които искат честни избори, би трябвало да ни подкрепят, посочи Ивайло Мирчев.

В отговор на въпрос той каза, че няма шанс за нов кабинет с третия мандат Тези слухове, които се пускат от говорителите на Пеевски, са пълни глупости, заяви Мирчев, като уточни че когато "Продължаваме промяната-Демократична България" получат мандат за съставяне на правителство в рамките на това народно събрание, ще го върнат веднага.

Попитан дали след изборите биха си сътрудничили с евентуална формация на президента Румен Радев или с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, Иайло Мирчев коментира: "От самото си създавне до днес ние не сме променили приоритетите си. Ако някой се припознава в нашите приоритети, нека да заповяда. Борисов не се припознава. Дали Радев ще слевзе на политическия терен, ще стане ясно, когато той обяви решението си".