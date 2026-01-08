Мирчев: Моделът "Борисов-Пеевски" се опитва да се прегрупира и да запази властта си

Все още нищо не се е променило след протестите. Корупционният модел "Борисов-Пеевски" в момента се опитва да се прегрупира и да запази властта си. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.
Ние искаме напускане на Сарафов на поста главен прокурор и свикване на Висшия съдебен съвет, който да избере нов главен прокурор. Ако това не се случи, ние ще инициираме процедура за нов състав на ВСС. Ще инициираме акт на Народното събрание, в който да се казва, че ВСС трябва да избере нов главен прокурор. Би трябвало да ни подкрепят всички партии, които искат законност и справедливост в страната, заяви Мирчев.
В момента се нарушава закона – има главен прокурор, кото е узурпирал поста в нарушение на Конституцията, добави той.
Не можем да имаме честни избори с главен прокурор човек, който е доказал, че опъва чадър над Борисов и Пеевски, подчерта съпредседателят на "Да, България".
Той отбеляза, че от "Продължаваме промяната-Демократична България"настояват на предстоящите предсрочни парламентарни избори да се гласува 100% машинно. Това не е просто наше изискване, това е искането на хората, които протестираха. Всички партии, които искат честни избори, би трябвало да ни подкрепят, посочи Ивайло Мирчев.
В отговор на въпрос той каза, че няма шанс за нов кабинет с третия мандат Тези слухове, които се пускат от говорителите на Пеевски, са пълни глупости, заяви Мирчев, като уточни че когато "Продължаваме промяната-Демократична България" получат мандат за съставяне на правителство в рамките на това народно събрание, ще го върнат веднага.
Попитан дали след изборите биха си сътрудничили с евентуална формация на президента Румен Радев или с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, Иайло Мирчев коментира: "От самото си създавне до днес ние не сме променили приоритетите си. Ако някой се припознава в нашите приоритети, нека да заповяда. Борисов не се припознава. Дали Радев ще слевзе на политическия терен, ще стане ясно, когато той обяви решението си".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2, #27, #64
19:30 08.01.2026
2 Лиричев
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Моделът му се опитвал да се прегрупира, а групата да, се моделира.
19:33 08.01.2026
3 Народа
Коментиран от #8, #17, #20
19:33 08.01.2026
4 партизанското внуче
Коментиран от #6
19:33 08.01.2026
5 Горски
Коментиран от #9, #22, #44
19:35 08.01.2026
6 и постоянно имаше
До коментар #4 от "партизанското внуче":любовни намигвания с винету българоубиеца
19:35 08.01.2026
7 Промяна
19:35 08.01.2026
8 Банкята
До коментар #3 от "Народа":Вече съм нагласил парите, в парламента съм с двата крака, а до тогава кражбите с Д продължават.
Коментиран от #23
19:36 08.01.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Горски":Честни избори може да има само с електронно гласуване по телефона.
Коментиран от #50
19:36 08.01.2026
10 Последния Софиянец
19:36 08.01.2026
11 Да,бе
19:36 08.01.2026
12 ТИ СТИГА СЕ ГЪРЧИ
19:37 08.01.2026
13 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈
Коментиран от #15
19:37 08.01.2026
14 Хенриета Джоли
19:39 08.01.2026
15 Последния Софиянец
До коментар #13 от "ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈":Мирчев каза че ако Борисов се откаже от Пеевски ще правят коалиция с него.
19:39 08.01.2026
18 носорог
19:43 08.01.2026
19 Промяна
19:44 08.01.2026
20 Бай Данчо
До коментар #3 от "Народа":Да бе! Ако не дойде Тръмп да ги прибере и съди - пак ще са си на власт!!!! Те си имат държава ! Мадуро пасти да яде ! Сахер! Сценария е готов - само малко време!Ту туууу
Коментиран от #24
19:44 08.01.2026
21 Мирчев
19:45 08.01.2026
22 Адолф
До коментар #5 от "Горски":Някой да го попита и ако се развали машината в дадена секция какво правим тия дето сме отишли да гласуваме ако се гласува само с машини? Ама като го гледам колко му е багажа на тоя едва ли ще даде някакво смислено обяснение. От ПП-ДБ толкоз.
19:45 08.01.2026
23 Промяна
До коментар #8 от "Банкята":8 КОГА ЩЕ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ НА ПЛАТЕНИ ЛЪЖЦИ ПО САЙТОВЕТЕ И ЗАЩО ТУК СА НЕИЗМЕННИ ЛЪЖЦИ ПЛАТЕНИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #47
19:45 08.01.2026
25 Бай Данчо
19:50 08.01.2026
26 хи хи
19:51 08.01.2026
27 важни факти
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Спирай бързо транквилана , че ич не ти понася .....
19:52 08.01.2026
28 Ха ха
19:55 08.01.2026
29 Град Симитли
19:56 08.01.2026
30 То си има лаф
Коментиран от #32
19:58 08.01.2026
31 от жълтопаветника нищо не става
19:58 08.01.2026
32 верно е
До коментар #30 от "То си има лаф":Ми той така се омазал и затънал в онуй миризливото , че само устата му отвънка остана да полайва .
20:00 08.01.2026
33 Тома
А сега този неандерталец се оплаква от себе си и своите съпартийци.
Ниво!
20:02 08.01.2026
34 Готвач
20:03 08.01.2026
35 констатация
20:03 08.01.2026
36 с два пръста чело от село
20:03 08.01.2026
37 Юнак
20:05 08.01.2026
38 Лютеница
20:06 08.01.2026
39 въпросче
20:06 08.01.2026
40 Що му давате дума
Коментиран от #41
20:06 08.01.2026
41 щото
До коментар #40 от "Що му давате дума":Щото Ленин е казал : "Разчитам на милионите прости хора " , та и мирчо лодкаря , и той така ....
20:09 08.01.2026
42 ЕЙ ПАЛЯЧО
20:10 08.01.2026
44 Така е
До коментар #5 от "Горски":И на мен,ушите ми хванаха мазоли да слушам Мирчев едно и също да говори всеки път като се появи по телевизията.Ние искаме,ние искаме.И с тези протести --някой каза,че площадът събирал 20-30 хиляди човека,но в изказванията на пепейци,всеки ден растат със стотици хиляди.И си вярват,което е по-лошото.Искат без структури по места,без да са направили нещо градивно за България, хората да гласуват за тях.Ами има балъци,но пък чак толкова много,едва ли.
20:11 08.01.2026
46 чудя се значи
20:13 08.01.2026
47 Не си се променил.
До коментар #23 от "Промяна":Три четири поста пусна все едно и също. НО НАЙ СЕ КЕФЯ, ЧЕ ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ТЕ ОТРАЗЯВА ДОРИ И ЗА СЛИВА... БРАВО. ПРОСТО СИ ПИШИ И САМ СИ ГО ЧЕТИ. НАПРЕД КЪМ ШИШКАВИ БЪДНИНИ.
Коментиран от #54
20:15 08.01.2026
49 Промяна
Коментиран от #53
20:17 08.01.2026
50 Ако ще е с електронно гласуване
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Шишо ще получи 3,6 %. А тиквун под10%
Коментиран от #56
20:17 08.01.2026
51 да да
20:17 08.01.2026
52 Някой беше казал
Коментиран от #55
20:18 08.01.2026
53 Иван
До коментар #49 от "Промяна":Онези 150 00 на последните протести все шарлатани ли са??!Ей, ще изкарате половин България да ви изрине.
Коментиран от #58, #63, #71, #73
20:20 08.01.2026
54 Промяна
До коментар #47 от "Не си се променил.":ТВОИТЕ ПРОСТОТИИ НЕ МЕ КЕФЯТ А ТЕЗИ ДРАСКАЧИТЕ ТУК ДАЛИ СА НЯКАКЪВ ФАКТОР Я ПРОЧЕТИ ГЛУПОСТИТЕ И ХАХАХАХА НЯМАТ ВРЪЗКА С ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА
20:22 08.01.2026
55 ихуййййййй
До коментар #52 от "Някой беше казал":Той Пеевски трябва да ги позлати тия непотребници от Пипа и Прибира и Дръпни и Бегай , че му направиха такав голяма реклама само срещу едно кафенце с поклащане в скута .
20:22 08.01.2026
56 Няма смисъл да коментира
До коментар #50 от "Ако ще е с електронно гласуване":Тук има два прасешки трола.
Коментиран от #61
20:22 08.01.2026
57 миналият
20:24 08.01.2026
58 Промяна
До коментар #53 от "Иван":150 ХИЛЯДИ ХАХАХАХАХАИ КЪДЕ ГИ ВИДЯ ПОСМАЛИ МАЛКО ВСЕ ПАК ЗНАЯ ДА БРОЯ В ТРИЪГЪЛНИКА НА ВЛАСТТА СЕ СЪБИРАТ НАЙ МНОГО 25 ХИЛЯДИ А И ОЩЕ НЕЩО ТЯ БЪЛГАРИЯ НЕ Е ОТ 150 ХИЛЯДИ НАЛИ ЗНАЕШ ЛИ ТОВА
20:24 08.01.2026
59 оня с питон.я
20:24 08.01.2026
60 Да кажа
20:26 08.01.2026
61 Единият е Промяната
До коментар #56 от "Няма смисъл да коментира":а кой е вторият?
Коментиран от #68
20:27 08.01.2026
62 втръсна ми ож жалването на жоя
20:27 08.01.2026
63 Промяна
До коментар #53 от "Иван":Изрине половин България кои ще ринете кои сте вие кой ви дава право да се самопровъзгласявате за ГОСПОДАРИ В БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #65
20:28 08.01.2026
66 Форумци
20:32 08.01.2026
67 Ами
20:33 08.01.2026
68 Промяна
До коментар #61 от "Единият е Промяната":БРЕЙ КАК ПОЗНАВАТЕ ЛИПСВА ВИ ВСИЧКО КАТО СЕ ЗАПОЧНЕ ОТ ПЪРВИТЕ СЕДЕМ ГОДИНИ ТА ДО ДНЕС НЯМАТЕ ВРЪЗКА С ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА И СТЕ КАТО ПАПАГАЛИ
20:37 08.01.2026
70 Хмм
20:39 08.01.2026
71 Виж сега
До коментар #53 от "Иван":Кой какво спечели от протестите?! Падна правителството,няма пари за капиталови разходи и всичко ЗАЦИКЛЯ.Ама като си "купувате котка в чувал",така ще е.С малко трици,хващат много маймуни,но не стигат,не стигат.Съсредоточи се кой строи пътища,прави пречиствателни станции,санира сгради,ремонтира църкви и т.н и ще спечелиш повече.
Коментиран от #75
20:40 08.01.2026
72 Промяна
20:40 08.01.2026
73 Иване,
До коментар #53 от "Иван":Питай протестиращите в Плевен,с какъв акъл сложиха кръст на ремонта на ВиК,защото сега работата е "Пари няма,действайте" И лятото,като им започне режима на водата,да се сетят,КОЙ,КОЙги излъга да протестират срещу законно избрано правителство.Вместо пари да ремонти,сега ще ги даваме за избори.Онези "тате носи,мама меси,да живей труда", играха по свирката на ППДБ и сега всички дружно ще им "сърбаме попарата"
20:48 08.01.2026
75 Дооообре
До коментар #71 от "Виж сега":Баби .😂
Коментиран от #77
20:55 08.01.2026
76 ЕДГАР КЕЙСИ
21:02 08.01.2026
77 Виж сега
До коментар #75 от "Дооообре":То на ПП вече никой не остана да им вярва и затова организираха децата (джензи) за протести.Ама идва време и те(децата) да осъзнаят,че стават врагове на интересите на родителите си.
21:03 08.01.2026