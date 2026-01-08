Макрон обвини САЩ, че изоставят съюзниците си

Френският президент Еманюел Макрон обвини САЩ, че обръщат гръб на своите партньори, позовавайки се на търговските си споразумения и политиките си за сигурност, съобщи ДПА, предаде БТА.
„Съединените щати са утвърдена сила, но те прогресивно се отдръпват от някои от своите съюзници и се откъсват от международните правила, които насърчаваха доскоро“, каза Макрон пред посланици в Париж.
Според него великите сили са изкушени да си поделят света.
В изказването си Макрон изрично спомена Китай и Русия и предупреди, че всички области за изясняване и продължаване на сътрудничеството по въпросите от взаимен интерес отслабват.
„Има риск нашата Европа да бъде отслабена“, каза той и посочи, че тя „може да се превърне в последното място, на което продължаваме да помним правилата на играта, които другите вече не спазват“.
Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер разкритикува днес външната политика на президента на САЩ Доналд Тръмп и призова света да не допуска международният ред да се превърне в "свърталище на крадци", където безскрупулните взимат каквото си пожелаят, предаде Ройтерс.
В необичайно острото си изказване, което явно се отнасяше до действията на Съединените щати във Венецуела, Щайнмайер, който е бивш външен министър на Германия, каза, че демокрацията по света е подложена на атаки, каквито досега никога не е имало.
Въпреки че ролята на германския президент е предимно церемониална, думите му имат тежест и той има повече свобода да изразява вижданията си от останалите политици. Щайнмайер описа анексията на Крим от Русия и пълномащабното нахлуване в Украйна като историческа повратна точка и каза, че поведението на САЩ представлява втори исторически разлом.
"След това имаме разпад на ценностите от страна на нашия най-важен партньор, САЩ, който всъщност помогна за изграждането на този световен ред", заяви снощи Щайнмайер на събитие.
"Става въпрос за това да се предотврати превръщането на света в свърталище на разбойници, където най-безскрупулните взимат каквото си поискат, а региони или цели държави се третират като собственост на няколко велики сили", добави той.
Щайнмайер подчерта, че в опасни ситуации е нужна активна намеса, а страни като Бразилия и Индия трябва да бъдат убедени в ангажимента си да защитават световния ред.
