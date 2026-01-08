Новини
Макрон обвини САЩ, че изоставят съюзниците си
Макрон обвини САЩ, че изоставят съюзниците си

8 Януари, 2026 19:42

Според Макрон великите сили са изкушени да си поделят света. В изказването си той изрично спомена Китай и Русия.

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон обвини САЩ, че обръщат гръб на своите партньори, позовавайки се на търговските си споразумения и политиките си за сигурност, съобщи ДПА, предаде БТА.

„Съединените щати са утвърдена сила, но те прогресивно се отдръпват от някои от своите съюзници и се откъсват от международните правила, които насърчаваха доскоро“, каза Макрон пред посланици в Париж.

Според него великите сили са изкушени да си поделят света.

В изказването си Макрон изрично спомена Китай и Русия и предупреди, че всички области за изясняване и продължаване на сътрудничеството по въпросите от взаимен интерес отслабват.

„Има риск нашата Европа да бъде отслабена“, каза той и посочи, че тя „може да се превърне в последното място, на което продължаваме да помним правилата на играта, които другите вече не спазват“.

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер разкритикува днес външната политика на президента на САЩ Доналд Тръмп и призова света да не допуска международният ред да се превърне в "свърталище на крадци", където безскрупулните взимат каквото си пожелаят, предаде Ройтерс.

В необичайно острото си изказване, което явно се отнасяше до действията на Съединените щати във Венецуела, Щайнмайер, който е бивш външен министър на Германия, каза, че демокрацията по света е подложена на атаки, каквито досега никога не е имало.

Въпреки че ролята на германския президент е предимно церемониална, думите му имат тежест и той има повече свобода да изразява вижданията си от останалите политици. Щайнмайер описа анексията на Крим от Русия и пълномащабното нахлуване в Украйна като историческа повратна точка и каза, че поведението на САЩ представлява втори исторически разлом.

"След това имаме разпад на ценностите от страна на нашия най-важен партньор, САЩ, който всъщност помогна за изграждането на този световен ред", заяви снощи Щайнмайер на събитие.

"Става въпрос за това да се предотврати превръщането на света в свърталище на разбойници, където най-безскрупулните взимат каквото си поискат, а региони или цели държави се третират като собственост на няколко велики сили", добави той.

Щайнмайер подчерта, че в опасни ситуации е нужна активна намеса, а страни като Бразилия и Индия трябва да бъдат убедени в ангажимента си да защитават световния ред.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тръмп прецака

    33 1 Отговор
    ЕС....

    Коментиран от #3, #11, #20

    19:43 08.01.2026

  • 2 си дзън

    17 3 Отговор
    Гренландия е уредена с брак между сина на Тръмп и принцесата на Дания.
    Готвят поканите за сватбата.

    19:44 08.01.2026

  • 3 си дзън

    22 3 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп прецака":

    Тръмп поднесе Европа на тепсия на Путин.

    Коментиран от #8

    19:46 08.01.2026

  • 4 Хифако

    31 3 Отговор
    Какъв съюзник е тоя френски бездетен многополов джендърИдиот на САЩ? Франция е васал, и това е реалността!

    19:46 08.01.2026

  • 5 Баба Гошка

    26 3 Отговор
    Крайно време е Франция да стане колония. След столетия граббенне от колониите си, стана вече майй муннарник. Следващоро щей да я подчинят на алжироко.

    19:46 08.01.2026

  • 6 Микрончо вика на Тръмп...

    24 1 Отговор
    ще направя каквото кажеш, но не казвай на другите. Но деменцията го издаде на пресконференцията:))

    19:47 08.01.2026

  • 7 Берлин

    26 2 Отговор
    Да бъдеш приятел на краварите е фатално.

    Коментиран от #32

    19:48 08.01.2026

  • 8 Нов световен ред

    21 0 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Така е. Света се поделят между Русия, Китай и САЩ. Деменцията трябва да спаси трилионните си дългове

    Коментиран от #23

    19:48 08.01.2026

  • 9 Пич

    27 3 Отговор
    Тръмп открито им плюе в сурата , а тези ни говорят че дъжд било валяло !!! Германците са по жалки и от французите !!! Време е да нсправим една балканска федерация и да им Е.М на всичките!!! Тези от ЕС са безполезни глупаци !!!

    Коментиран от #21, #25, #35, #43

    19:49 08.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Последния Софиянец

    12 2 Отговор
    Конгресът на САЩ забрани на Тръмп да атакува Венецуела.

    19:49 08.01.2026

  • 13 1111

    12 0 Отговор
    Тоз па, кой го брои за Слива?

    19:50 08.01.2026

  • 14 Въййй

    9 0 Отговор
    Влак баба, яла яла...

    19:50 08.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хе хе...

    15 0 Отговор
    Не мога да разбера защо мИкрончето на дядо бриджит е очаквало нещо различно. Това е обичайното поведение на сащ- e.и и бегай, чук и бег, опоскай каквото може от където може и захвърли остатъците да се оправят както могат.

    19:50 08.01.2026

  • 17 Бендида

    21 0 Отговор
    ,,Има риск нашата Европа да бъде отслабена“. Няма риск, за съжаление Европа е слаба, благодарение на корумпирани лидери и нефелна политика.

    Коментиран от #24

    19:50 08.01.2026

  • 18 Горски

    13 1 Отговор
    Има ли държава или държавен лидер без Зеленски, Стармър и Мерц, когото Макрон да не е обвинил в нещо? Политическият труп Макрон само налива масло в огъня.Той да си спомни Франция как продаде Луизиана и Нови Орлеан.На Дания и предложиха сделка да купят Гренландия.Поне пара че вземат иначе може и без пари както половин Мексико когато отказа да си плаща дълга.Единственият изход е Копенхаген да се съгласи да я даде безплатно ама ако Гренландия върви с пакет с Фуромаджиите и Бойковистан.Тогава ще и дадат три пъти повече само да си задържи фурома и Бойкостан -тях никой не ги сака бадева камо ли пара да дава. Господин Макрон не разбра ли, че салфетката вече е разчертана? Тоя пак не разбрал. Макароне, теб те обръщат с гръб и дори те навеждат към палците, да се хванеш там.

    19:50 08.01.2026

  • 19 Въййй

    11 0 Отговор
    Ялай баба, яла яла...

    19:50 08.01.2026

  • 20 1111

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп прецака":

    Ъм, кат му е толкоз Акълът на ЕС?!

    19:50 08.01.2026

  • 21 си дзън

    3 13 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Оди у руската федерация бе. Нали си от там

    Коментиран от #28

    19:51 08.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 си дзън

    7 13 Отговор

    До коментар #8 от "Нов световен ред":

    Русията е най-апетитното ястие в менюто за подялба. Голяма територия, малко хора,
    80% мюсюлмани..

    Коментиран от #26, #27, #38

    19:53 08.01.2026

  • 24 Фитка минус

    11 0 Отговор

    До коментар #17 от "Бендида":

    Абсолютише. Микрона е баш като - кой ми са в гащите.😆

    19:56 08.01.2026

  • 25 Пенсионер 69 годишен

    11 1 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Балканска федерация със столица Истанбул е добра идея. Без турския аскер Балканска федерация е не е жизнеспособна.

    Коментиран от #33

    19:56 08.01.2026

  • 26 пони, ама розАво

    9 1 Отговор

    До коментар #23 от "си дзън":

    Колежке, ти как се справяш с когнитивния дисонанс? На мен вече не ми помага ни пърцуца, ни избелване на ануса, ни синтетика. Затова съм си решила да си се самоумра или да си посегна на живота си по други начини. Черния си елекрически пингвин си Го завещавам на теб, да си Го ползваш за спомен от мене си.
    Сбогом жесток свят, сало Уганде, хероинам сало!

    19:57 08.01.2026

  • 27 Пенсионер 69 годишен

    10 0 Отговор

    До коментар #23 от "си дзън":

    Атомната суперсила Русия е трудна за подялба. От десетилетиЯ наред обогатява 5000 ТОНА природен уран годишно и арсеналите и са препълнени.

    Коментиран от #31

    19:59 08.01.2026

  • 28 Пич

    8 0 Отговор

    До коментар #21 от "си дзън":

    Някой във вашето семейство лъже ! Майка ти и тя ми разправя че била от руската федерация , и ме кара да си играя на украински агресор , та - Чак до Сибир да нахлуеш и да ме превземеш , вика !

    19:59 08.01.2026

  • 29 Хм...

    6 1 Отговор
    Всъщност инфантилния идиoт тръмп панически се опитва да забави свличането на сащ към фалит и гражданска война. Но понеже тръмп е инфантилен идиот опитите му само влошават ситуацията.

    20:01 08.01.2026

  • 30 Ами

    5 0 Отговор
    Нищо лично ... Просто бизнес :)
    Тръмп Ви поиска Западното полукълбо,
    5% от БВП-то Ви и Нобеловата награда за мир.
    Вие от пинтилък се спряхте на офертата на Зеленски,
    който Ви поиска само 800 милиарда.

    20:01 08.01.2026

  • 31 си дзън

    3 13 Отговор

    До коментар #27 от "Пенсионер 69 годишен":

    Тя русията вече е васал на Китай.
    Проблемът е колко ще отстъпи Китай от васала си на другите.

    20:01 08.01.2026

  • 32 Така е

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Берлин":

    САЩ са предатели. Веднъж предател - завинаги предател!

    20:02 08.01.2026

  • 33 Пич

    7 0 Отговор

    До коментар #25 от "Пенсионер 69 годишен":

    Разбира се , не трябва да изключим Турция ! Представи си на картата - от Турция , през България , Гърция и Румъния , пиле няма да прехвръкне от изток на запад и обратно , без да ни плати !!! Трябва да гледаме в бъдещето , а не в миналото !!!

    Коментиран от #36, #37

    20:02 08.01.2026

  • 34 ?????

    7 1 Отговор
    Европа ще е хубава дестинация за екскурзии.
    Нещо като Хаваите и Малдивите сега, само че исторически вариант.
    Ще ни ги показват негри и араби. Както отдавна е например в Рим, Париж и т.н.

    20:03 08.01.2026

  • 35 Тъй ли

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    С кого ще правиш Балканска федерация бе, човече? Единственият ни съсед, който е истински доброжелателен към нас е Турция!

    20:05 08.01.2026

  • 36 Пенсионер 69 годишен

    7 1 Отговор

    До коментар #33 от "Пич":

    Федерация от Либия до Австрия със столица Истанбул. Европейските пудели ще се молят да влязат в нея.

    20:06 08.01.2026

  • 37 Баце,

    7 0 Отговор

    До коментар #33 от "Пич":

    Абе вие с набора се майтапите, ама да не стане накрая Турция да ни федерализира наистина. Че ние поне сме й в кърпа вързани, с тоя си навик винаги да сме откъм булката.

    Коментиран от #42, #55

    20:07 08.01.2026

  • 38 Така е

    1 12 Отговор

    До коментар #23 от "си дзън":

    Си вече е разпределил части от руската територия за Китай. Само чака удобния момент!

    Коментиран от #41

    20:07 08.01.2026

  • 39 Уса

    4 1 Отговор
    Горкото пдрс че живо да го ожалиш.Те винаги се жалват жадни за ласки

    20:09 08.01.2026

  • 40 САЩ ЩЕ СТРОЯТ АЕЦОВЕ В БГ ПРЕЗ 2026

    2 5 Отговор
    САЩ ЩЕ КУПЯТ И ЛУКОИЛ, УСПЕХ ЗА НАИВНИЦИТЕ

    Коментиран от #50

    20:10 08.01.2026

  • 41 Ами

    5 7 Отговор

    До коментар #38 от "Така е":

    Вярно е :)
    Точно за това Китай гради боен флот и самолетоносачи.
    Ще презема Сибир.

    Коментиран от #44

    20:11 08.01.2026

  • 42 Пенсионер 69 годишен

    6 0 Отговор

    До коментар #37 от "Баце,":

    Ха дано. Поне ще има ред. Турция ще изчисти мутрите за нула време. Каква държава е България с една дивизия армия, с един кораб и пет самолета? Почти всички храни идват от Турция. Като се скапе Козлодуй и тока ще идва от Турция.

    Коментиран от #51

    20:13 08.01.2026

  • 43 Райнхард

    0 4 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Аз пък си мисля, че е време ние немците пак да окупираме Европа! Но този път заедно с руснаците...и без това световния ред е в историята-да плюем върху него!

    Коментиран от #47

    20:17 08.01.2026

  • 44 Пенсионер 69 годишен

    10 1 Отговор

    До коментар #41 от "Ами":

    Американците наблюдават с ужас от спътника китайските корабостроителници, 200 ПЪТИ ПО-МОЩНИ ОТ АМЕРИКАНСКИТЕ. Китайският военен флот вече е най-големият в света. Усилено строят самолетоносачи. Явно нямат намерение да нападат вечно замръзналия Сибир, а ще завладяват световния Океан.

    20:17 08.01.2026

  • 45 Българин

    0 6 Отговор
    За всички е ясно, че ако не се подчиним на Тръмп, армията на САЩ ще ни унищожи! За това по добре да служим на Тръмп, за да си запазим живота!

    Коментиран от #48

    20:19 08.01.2026

  • 46 Анонимен

    6 0 Отговор
    Моля те, Доналд, ще направя всичко, каквото поискаш, само не казвай на хората, моля те!!!

    20:20 08.01.2026

  • 47 Хамиду Парчето, чистокръвен ариец

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Райнхард":

    Хе хе, що за германец си ти бе, с това смешно име Райнхард?
    Ха ха ха ха ха! Райнхард бил германец, ха ха ха ха ха!

    20:21 08.01.2026

  • 48 Пенсионер 69 годишен

    7 1 Отговор

    До коментар #45 от "Българин":

    Тръмп изобщо не знае че съществуваме. САЩ има интереси на Балканите, колкото България на Мадагаскар.

    20:22 08.01.2026

  • 49 Гориил

    9 0 Отговор
    Европа паразитира на богатия и огромен американски пазар твърде дълго, без да плаща нито стотинка за ядрен чадър. Това струва на Вашингтон стотици милиарди долари. Тръмп каза: платете си сами.

    20:24 08.01.2026

  • 50 Пенсионер 69 годишен

    8 0 Отговор

    До коментар #40 от "САЩ ЩЕ СТРОЯТ АЕЦОВЕ В БГ ПРЕЗ 2026":

    САЩ не са строили АЕЦ от поне 10 години. АЕЦ строят РФ/най-много в света/, Франция/прекалено скъпи/, Южна Корея /не приема отработеното гориво/ и Китай.

    Коментиран от #53

    20:27 08.01.2026

  • 51 Баце,

    6 0 Отговор

    До коментар #42 от "Пенсионер 69 годишен":

    Абе една дивизия, обаче саде генерали! Е, имаме и трима редници, ама те са се ошишкали бетер генералите.
    А и турците вече са ни сърбали попарата, та може и да ни се размине. Османската империя я съсипахме за 500 години, СССР за 45, на ЕсеС и нато видяхме сметката за има няма 30. Задобряваме. Дотук който ни е завладявал хайр не е видял.

    20:33 08.01.2026

  • 52 Смешник

    4 0 Отговор
    Скоро Макрон и останалите клоуни управляващи Европа ще останат без работа и европейците ще си отдъхнат от тях

    20:40 08.01.2026

  • 53 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "Пенсионер 69 годишен":

    Не е вярно, че САЩ не са сторили скоро АЕЦ.
    Те 35 години стоиха два реактора в Джорджия.
    Някой ще кажат, че 35 години за два реактора са много.
    Може да са много, но хубавите работи стават бавно и струват скъпо.
    А ние пари и време имаме :)

    20:43 08.01.2026

  • 54 Макаране, Макароне,

    3 0 Отговор
    ще те взема хеликоптер, Макароне!

    20:55 08.01.2026

  • 55 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Баце,":

    Майтап няма !!! Турция също ще бъде бързо подчинена на двете империи ! Или ще се издигнем на висотата на предизвикателството , или ще ни превърнат в роби - включително и Турция !!! И освен това ще трябва да абексираме пет държави и да ги приобщим , но рано е да говоря за това и да кажа точно кои !

    20:56 08.01.2026

  • 56 @@@

    2 0 Отговор
    Демократичния капитализъм ще минава в режим на саморазправа, прав беше Ким че който има ядрено оръжие си има застраховка, другите са на пангара, справка иранците и латиносите

    20:56 08.01.2026

  • 57 604

    1 0 Отговор
    гъ го стреляха съ радвахте , ся изоставени.....въх

    20:59 08.01.2026

  • 58 604

    0 0 Отговор
    тука се цензурира не простащината , а полит некоректната реч!!!!!

    21:00 08.01.2026

