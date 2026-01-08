Новини
Нигерийските национали на ръба на бунт заради неизплатени премии преди ключовия четвъртфинал

8 Януари, 2026 17:04

Ситуацията напомня на сходен инцидент от ноември 2025 г.

Нигерийските национали на ръба на бунт заради неизплатени премии преди ключовия четвъртфинал - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В навечерието на решаващия сблъсък с Алжир за Купата на африканските нации, атмосферата в лагера на нигерийския национален отбор се нажежи до краен предел. Футболистите на "Супер орлите" заплашиха с бойкот на тренировките и дори отказ да отпътуват за Маракеш, ако не получат обещаните финансови бонуси за отличното си представяне до момента. Информацията бе разпространена от реномирания журналист и кореспондент на BBC Олувашина Океледжи, а вестник "Екип" също потвърди напрежението в отбора.

Играчите, водени от звездите Виктор Осимен и Адемола Лукман, настояват за изплащане на премиите, договорени преди турнира, като мотив посочват трите си победи в груповата фаза – срещу Танзания (2:1), Тунис (3:2) и Уганда (3:1), както и категоричния успех над Мозамбик (4:0) на осминафиналите.

Ситуацията напомня на сходен инцидент от ноември 2025 г., когато нигерийските национали отказаха да тренират два дни преди полуфиналния бараж срещу Габон за класиране на Световното първенство. Тогава, след твърда позиция от страна на играчите, ръководството изплати дължимите суми и напрежението бе потушено.

Припомняме, че Нигерия достигна до финала на последното издание на КАН., но отстъпи драматично на домакина Кот д’Ивоар с 1:2. Сега, с нова възможност за трофей, финансовите неуредици заплашват да помрачат амбициите на отбора.


