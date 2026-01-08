Новини
Вижте обявените до момента контроли на тимовете от Първа лига

8 Януари, 2026 19:06 370 0

Някои от отборите все още не са споделили програмата си

13.01 Левски - Ниредхаза (Унгария)
17.01 Левски - Войводина (Сърбия)
21.01 Левски - Заглебие (Полша)
25.01 Левски - Тренчин (Словакия)
28.01 Левски - Вихрен (Сандански)

10.01 ЦСКА 1948 – Гьозтепе (Турция)
11.01 ЦСКА 1948 – Рапид Букурещ (Румъния)
15.01 ЦСКА 1948 – ЛАСК Линц (Австрия)
19.01 ЦСКА 1948 – Ягелония Бялисток (Полша)
22.01 ЦСКА 1948 – Спартак Търнава (Словакия)
26.01 ЦСКА 1948 – Слован Братислава (Словакия)
01.02 ЦСКА 1948 – Гангуон (Южна Корея)

11.01 Лудогорец – Пакш (Унгария)
14.01 Лудогорец – Ракув (Полша)

10.01 Черно море - Фарул (Румъния)
14.01 Черно море – Добруджа
20.01 Черно море – Фратрия
28.01 Черно море - Черноморец Бургас
28.01 Черно море - Локомотив Горна Оряховица
31.01 Черно море – Етър

14.01 ЦСКА – Корона Киелце (Полша)
17.01 ЦСКА – Млада Болеслав (Чехия)
21.01 ЦСКА – ЛНЗ Черкаси (Украйна)
23.01 ЦСКА – Нови Пазар (Сърбия)
31.01 ЦСКА – Дунав Русе

16.01 Локомотив Пловдив - Етър
22.01 Локомотив Пловдив - Напредак (Сърбия)
27.01 Локомотив Пловдив - Балкани (Косово)
31.01 Локомотив Пловдив - Колос (Украйна)

17.01 Славия – Младост Лучани (Сърбия)
24.01 Славия – Тиквеш (Северна Македония)
25.01 Славия – Тобол (Казахстан)
31.01 Славия – Марек Дупница

14.01 Локомотив София – Радник Сурдулица (Сърбия)
17.01 Локомотив София – Лехия Гданск (Полша)
21.01 Локомотив София – Железиарне Подбрезова (Полша)
24.01 Локомотив София – Злин (Чехия)
25.01 Локомотив София – Зоря Луганск (Украйна)
31.01 Локомотив София – Монтана

17.01 Ботев Враца – Марек Дупница
23.01 Ботев Враца – Етър
26.01 Ботев Враца – Вейле (Дания)
01.02 Ботев Враца – Арарат (Армения)

15.01 Арда - Левски Карлово

15.01 Ботев Пловдив – Марица Пловдив
21.01 Ботев Пловдив - Партизан (Сърбия)
24.01 Ботев Пловдив - Оболон (Украйна)
27.01 Ботев Пловдив - Борац Баня Лука (Босна и Херцеговина)
30.01 Ботев Пловдив - Пахтакор (Узбекистан)

14.01 Септември – Марек Дупница
16.01 Септември – Арладаг (Тюркменистан)
20.01 Септември – Нефтчи Фергана (Узбекистан)
23.01 Септември – Раднички Ниш (Сърбия)
26.01 Септември – Ордабаси (Казахстан)

23.01 Монтана – Лапи
26.01 Монтана – Сепси (Румъния)
29.01 Монтана - Лениноградец (Русия)

14.01 Добруджа - Черно море
21.01 Добруджа - Дрита (Косово)
24.01 Добруджа - Буньодкор (Узбекистан)
27.01 Добруджа - Кайрат (Казахстан)
30.01 Добруджа - Алашкерт (Армения)


