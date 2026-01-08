Томазо Джакомел триумфира в Оберхоф, Благой Тодев в Топ 50

Италианският ас Томазо Джакомел демонстрира изключителна форма и завоюва златото в спринта на 10 километра от Световната купа по биатлон в германския зимен център Оберхоф. По този начин той записа трета победа през сезона.

Състезанието се превърна в истински спектакъл, изпълнен с драматични моменти и силни емоции. Джакомел, който наскоро триумфира и в масовия старт в Анеси-Льо Гран Борнан, преодоля трасето за 25 минути и 1.7 секунди, допускайки само една неточност при първата си стрелба.

След финала италианецът не скри сълзите си, посвещавайки успеха на своя скъп приятел Сиверт Гуторм Бакен от Норвегия, който трагично напусна този свят в края на декември.

„Днес е един от най-щастливите и най-тъжните ми дни. Сиверт ми липсва ужасно много“, сподели развълнуваният победител пред камерите на ARD.

Втората позиция на подиума зае германецът Филип Наврат, който също допусна един пропуск, но при втората стрелба, и остана на 13.2 секунди зад Джакомел. Норвежецът Йоханес Дале-Шевдал се нареди трети, изоставайки с 25.2 секунди, а шведът Себастиан Самуелсон финишира четвърти, след като се затрудни при стрелбата и остана на 31.2 секунди от върха.

Миналогодишният шампион в Оберхоф, французинът Кентен Фийон Майе, този път не успя да се намеси в битката за медалите и завърши 11-и, на почти минута от победителя.

Българското участие също заслужава внимание – Благой Тодев се представи достойно и се класира сред първите 50, заемайки 48-о място с една грешка и изоставане от 2:13.5 минути. Константин Василев финишира 57-и, а Антон Синапов и Владимир Илиев останаха съответно на 85-а и 91-а позиция сред 104 стартирали биатлонисти.

В генералното класиране на Световната купа лидер остава норвежецът Йохан-Олав Ботн с 560 точки, въпреки че пропусна надпреварата поради здравословни проблеми. Джакомел вече диша във врата му с 521 точки, а трети е французинът Ерик Перо с 492.