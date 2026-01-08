Матео Гендузи от Лацио лети към Фенербахче

Фенербахче направи сериозна крачка към подсилване на състава си, като финализира сделка за привличането на френския национал Матео Гендузи от Лацио. Престижният клуб от Истанбул ще брои внушителните 30 милиона евро, включително бонуси, за да си осигури услугите на 26-годишния полузащитник.

Очаква се Гендузи да премине през стандартните медицински тестове, след което ще парафира дългосрочен контракт за четири години и половина, с възможност за удължаване с още един сезон.

Фенербахче публикува снимка на футболиста в частен самолет, отправил се към Турция за последните детайли по трансфера.

"Клубът ни продължава разговорите с Матео Гендузи и Лацио относно трансфера на френския национал. В тази връзка играчът бе поканен в Истанбул за финализиране на преговорите и преминаване на медицински прегледи", гласи изявлението на "жълто-сините".

Матео Гендузи – роден на 14 април 1999 г. в Поаси, Франция – е продукт на академията на Пари Сен Жермен. Талантливият халф бързо се утвърди на европейската сцена, преминавайки през клубове като Лориен, Арсенал, Херта Берлин, Олимпик Марсилия и Лацио.

През 2022 г. той бе привлечен от Марсилия срещу 11 милиона евро, а само две години по-късно Лацио плати 13 милиона евро за неговите права.

През настоящия сезон Гендузи изигра 16 официални срещи за "римските орли", в които реализира 2 попадения и подаде за още един гол.

Освен клубните си успехи, полузащитникът е и неизменна част от националния отбор на Франция, като вече има 14 мача с екипа на "петлите".