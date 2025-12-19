Лудогорец завърши годината с гръмка победа над Берое

В последния двубой за 2025 година, Лудогорец демонстрира класа и самочувствие, разгромявайки Берое с внушителното 4:0 като гост в Стара Загора. Срещата беше част от отложения шести кръг на Първа лига.

Още в края на първото полувреме шампионите от Разград дадоха заявка за категоричен успех. В 44-ата минута сръбският полузащитник Петър Станич откри резултата с прецизен удар, а само няколко минути по-късно, в добавеното време, Квадво Дуа удвои преднината на гостите, с което буквално пречупи съпротивата на домакините.

След почивката швейцарският нападател Дуа отново се разписа, този път в 53-ата минута, затвърждавайки отличната си форма и правейки резултата класически – 3:0. Крайното 4:0 оформи Бърнард Текпетей малко преди последния съдийски сигнал, с което подпечата безапелационната победа на Лудогорец.

С този успех разградчани записаха десетата си победа в шампионата и се изравниха по точки с втория в класирането – ЦСКА 1948. И двата отбора ще зимуват със седем точки пасив спрямо лидера Левски, което обещава интригуваща пролет в битката за титлата.

За Берое поражението бе девето за сезона, а старозагорци ще посрещнат подновяването на първенството през февруари от незавидната 13-а позиция.

БЕРОЕ - ЛУДОГОРЕЦ 0:4

0:1 Петър Станич 44', 0:2 Квадво Дуа 45'+2', 0:3 Квадво Дуа 53', 0:4 Бърнард Текпетей 88'

Берое: 99. Валентино Кинтеро (В) (75' - 13. Стелиан Георгиев), 3. Хуан Пабло Саломони (К), 4. Факундо Константини, 23. Тижан Сона, 27. Аугусто Дабо (62' - 25. Жоао Милейрао), 17. Уесли Да Роча (62' - 21. Алберто Салидо), 24. Стефан Гаврилов, 10. Нене (85' - 22. Мирослав Георгиев), 7. Хуанка Пинеда, 11. Исмаел Ферер, 18. Стилиян Русенов (75' - 5. Кайо Лопес)

Старши треньор: Хосу Урибе

Лудогорец: 39. Хендрик Бонман (В), 3. Антон Недялков (К) (81' - 42. Симеон Шишков), 4. Диниш Алмейда, 9. Квадво Дуа (63' - 18. Ивайло Чочев), 17. Сон, 14. Петър Станич, 11. Кайо Видал (81' - 99. Станислав Иванов), 23. Дерой Дуарте, 30. Педро Нареси (63' - 26. Филип Калоч), 55. Идан Нахмиас, 77. Ерик Маркус (88' - 37. Бърнард Текпетей)

Старши треньор: Микаел Старе