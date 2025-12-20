Елитен български тим се раздели с треньора си преди Коледа

От Монтана обявиха, че ще се разделят със старши треньора Анатоли Нанков и двамата от помощниците му Илиян Памуков и Светлан Кондев. Договорът и с тримата ще бъде разтрогнат по взаимно съгласие. Като причина от клуба разкриха незадоволителни резултати, които не отговарят на поставените пред отбора цели, предаде dsport.bg.

На Кондев е предложено да премине на работа в ДЮШ на клуба. От щаба на Нанков на стадион „Огоста“ остава само треньорът на вратарите Димитър Атанасовски. Предстои и раздяла с футболисти, с които тепърва предстоят разговори. Относно селекцията ще вземе предвид и мнението на новия наставник на Монтана. През следващата седмица от клуба ще обяват програмата за зимна подготовка.

Анатоли Нанков пое Монтана на 11 август, като наследи на поста Танчо Калпаков, който подаде оставка след нулевото домакинско равенство в северозападното дерби с Ботев Враца. Под ръководството на 56-годишния спец новакът в Първа лига записа три последователни победи над Септември 2:0 (Костадин Илиев, Борис Димитров) и Добруджа 1:0 (Борис Димитров-дузпа) на стадион „Огоста“ и като гост на пловдивския Ботев с 1:0 (Филип Ежике).

В следващите 11 срещи обаче отборът нареди 7 загуби и 4 пъти завърши наравно, като с едно две изключения не бе надигран от нито един от съперниците си, а в някои мачове бе ощетен от съдиите, казват още монтанчани, разделили се с Нанков пет дни преди Коледа.