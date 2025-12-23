Александър Исак премина през успешна операция след тежка травма на глезена

Шведският голмайстор на Ливърпул Александър Исак се възстановява след хирургическа интервенция, наложила се заради сериозна контузия на глезена, получена по време на драматичния сблъсък с Тотнъм, завършил с победа 2:1 за "червените" в 17-ия кръг на Висшата лига.

Инцидентът настъпи при първия гол на Ливърпул, когато защитникът на "шпорите" Мики ван де Вен неволно удари Исак, което доведе до незабавна смяна на нападателя. Медицинските прегледи разкриха фрактура на фибулата, което наложи спешна операция.

"След обстойни изследвания бе извършена хирургическа намеса заради травмата на глезена. Александър ще продължи рехабилитацията си в нашия тренировъчен комплекс, а срокът за неговото завръщане на терена все още не е уточнен," гласи официалното съобщение на Ливърпул.

26-годишният Исак, който пристигна на "Анфийлд" от Нюкасъл през септември срещу внушителната сума от 145 милиона евро, вече има 16 мача с екипа на мърсисайдци, в които се отчете с 3 попадения и 1 асистенция.