Новини
Спорт »
Световен футбол »
Александър Исак премина през успешна операция след тежка травма на глезена

Александър Исак премина през успешна операция след тежка травма на глезена

23 Декември, 2025 08:20 350 0

  • александър исак-
  • ливърпул-
  • операция-
  • контузия-
  • глезен-
  • висша лига-
  • тотнъм-
  • футбол-
  • възстановяване-
  • новини

Нападателят се контузи по време на мача с Тотнъм

Александър Исак премина през успешна операция след тежка травма на глезена - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Шведският голмайстор на Ливърпул Александър Исак се възстановява след хирургическа интервенция, наложила се заради сериозна контузия на глезена, получена по време на драматичния сблъсък с Тотнъм, завършил с победа 2:1 за "червените" в 17-ия кръг на Висшата лига.

Инцидентът настъпи при първия гол на Ливърпул, когато защитникът на "шпорите" Мики ван де Вен неволно удари Исак, което доведе до незабавна смяна на нападателя. Медицинските прегледи разкриха фрактура на фибулата, което наложи спешна операция.

"След обстойни изследвания бе извършена хирургическа намеса заради травмата на глезена. Александър ще продължи рехабилитацията си в нашия тренировъчен комплекс, а срокът за неговото завръщане на терена все още не е уточнен," гласи официалното съобщение на Ливърпул.

26-годишният Исак, който пристигна на "Анфийлд" от Нюкасъл през септември срещу внушителната сума от 145 милиона евро, вече има 16 мача с екипа на мърсисайдци, в които се отчете с 3 попадения и 1 асистенция.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ