България остава на 88-о място в световната ранглиста на ФИФА

23 Декември, 2025 12:23 471 3

В челото на класацията е Испания

България остава на 88-о място в световната ранглиста на ФИФА - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският национален отбор по футбол запази своята позиция в най-новото издание на световната ранглиста на ФИФА за декември. Въпреки липсата на официални срещи след триумфа над Грузия на 18 ноември, „лъвовете“ продължават да заемат 88-ото място с актив от 1272,19 точки.

В челото на класацията не се наблюдават размествания – Испания продължава да оглавява подреждането с внушителните 1877,18 точки.

Световният шампион Аржентина диша във врата на испанците с 1873,33 точки, а Франция и Англия се нареждат непосредствено след тях, съответно с 1870 и 1834,12 точки.

Петата позиция е заета от Бразилия, която с 1760,46 точки изпреварва минимално Португалия (1760,38) и Нидерландия (1756,27).

В топ 10 на най-силните футболни нации влизат още Белгия (1730,71), Германия (1724,15) и Хърватия (1716,88).


  • 1 Камата

    2 0 Отговор
    Има един българин който е от първите

    12:25 23.12.2025

  • 2 Я ВИЖ ТИ!?

    4 0 Отговор
    Бях забравил,че таквозинка нещо като БГ футбол съществува!

    12:39 23.12.2025

  • 3 Браво

    3 0 Отговор
    Скоро и на трицифрена позиция

    12:41 23.12.2025

