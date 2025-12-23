България остава на 88-о място в световната ранглиста на ФИФА

Българският национален отбор по футбол запази своята позиция в най-новото издание на световната ранглиста на ФИФА за декември. Въпреки липсата на официални срещи след триумфа над Грузия на 18 ноември, „лъвовете“ продължават да заемат 88-ото място с актив от 1272,19 точки.

В челото на класацията не се наблюдават размествания – Испания продължава да оглавява подреждането с внушителните 1877,18 точки.

Световният шампион Аржентина диша във врата на испанците с 1873,33 точки, а Франция и Англия се нареждат непосредствено след тях, съответно с 1870 и 1834,12 точки.

Петата позиция е заета от Бразилия, която с 1760,46 точки изпреварва минимално Португалия (1760,38) и Нидерландия (1756,27).

В топ 10 на най-силните футболни нации влизат още Белгия (1730,71), Германия (1724,15) и Хърватия (1716,88).