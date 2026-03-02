Новини
MEDIAMALL: Кървавият трилър в Халкидики продължава: Откриха втора глава на жена! Българка ли е тя?

2 Март, 2026 09:10 2 236 10

Преди по-малко от седмица в района в близост до Пефкохори беше открит куфар с нарязано в него тяло. Полицейският оглед установи, че става дума за части от женско тяло, но позитивна идентификация на жената няма и към този момент. 

MEDIAMALL: Кървавият трилър в Халкидики продължава: Откриха втора глава на жена! Българка ли е тя? - 1
Колаж: Mediamall
Ужасът на първия ръкав на полуостров Халкидики, Касандра, продължава. Вчера в района на курортното селище Полихроно беше открита отрязана глава на жена.
Нека припомним, че както MEDIAMALL единствено и ексклузивно писа, преди по-малко от седмица в района в близост до Пефкохори беше открит куфар с нарязано в него тяло. Полицейският оглед установи, че става дума за части от женско тяло, но позитивна идентификация на жената няма и към този момент.
В същото време вчера в курортното селище Полихроно беше открита отрязана женска глава. Не е ясно, дали тя принадлежи на тялото открито по-рано или става дума за втори труп. Гръцките медии спекулират, че може би иде реч за втора убита жена, като акцентират върху факта, че в района най-вероятно ще бъдат открити още останки, тъй като в намерения по-рано куфар липсвали и други крайници освен главата.

Мнозина местни жители пък смятат, че откритият в куфара труп най-вероятно принадлежи на обявена за издирване през миналото лято туристка. По думите им тя не е гъркиня, като се спекулира около нейната националност, а най-често се споменават държавите България и Румъния.

В същото време някои гръцки медии считат, че откритите на първия ръкав на Халкидики човешки останки, може да са свързани с изчезналите преди година две жени в Солун. Тогава тялото на едната беше открито, но за второто все още не се знае нищо, въпреки че тогава полицията задържа мъж, който беше обвинен в убийството на двете жени.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тел Авив

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Яхабиби Банско, и скиорски чепик,
    тука е чудесно чувствам се велик .
    Тука аз си пея, пея на иврит,
    всички усещат че съм чешит.
    И една тупалка, просва ме в снега,
    някой ме удари в главата с дъска.
    Отново ще запея, запея на иврит,
    щото ще целувам скиорския чепик.
    Вай аман аман обичам ТелАвив

    09:16 02.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 На Гърция мноо убаво

    5 1 Отговор
    Айде юруш на Гърция! Таз България за но не става. Аз съм голяма работа и почивам само на Гърция. Там е топ!

    09:19 02.03.2026

  • 6 Сила

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "гдфгфдг":

    До 2007 година Пефкохори беше прекрасно местенце , после дойдоха въпросните субекти и всичко приключи !!!
    Абе щом Васко Петев живее там и направи сватба пак там ....кво повече да ти кажа !!! Васко Петеффф , на варненската алкохоличка "приятелчето" ...

    09:21 02.03.2026

  • 7 Ти да не си

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "гдфгфдг":

    лилав мaнгycт или xa3pин?

    09:26 02.03.2026

  • 8 Фатмир шиптъра

    1 1 Отговор
    Не ни подценявайте

    09:33 02.03.2026

  • 9 п0мa4оpитe

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "гдфгфдг":

    са изметта на планетата!

    09:35 02.03.2026

  • 10 б@лхарска

    0 0 Отговор
    работа

    09:52 02.03.2026