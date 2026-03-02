MEDIAMALL: Кървавият трилър в Халкидики продължава: Откриха втора глава на жена! Българка ли е тя?

Ужасът на първия ръкав на полуостров Халкидики, Касандра, продължава. Вчера в района на курортното селище Полихроно беше открита отрязана глава на жена.

Нека припомним, че както MEDIAMALL единствено и ексклузивно писа, преди по-малко от седмица в района в близост до Пефкохори беше открит куфар с нарязано в него тяло. Полицейският оглед установи, че става дума за части от женско тяло, но позитивна идентификация на жената няма и към този момент.

В същото време вчера в курортното селище Полихроно беше открита отрязана женска глава. Не е ясно, дали тя принадлежи на тялото открито по-рано или става дума за втори труп. Гръцките медии спекулират, че може би иде реч за втора убита жена, като акцентират върху факта, че в района най-вероятно ще бъдат открити още останки, тъй като в намерения по-рано куфар липсвали и други крайници освен главата.

Мнозина местни жители пък смятат, че откритият в куфара труп най-вероятно принадлежи на обявена за издирване през миналото лято туристка. По думите им тя не е гъркиня, като се спекулира около нейната националност, а най-често се споменават държавите България и Румъния.

В същото време някои гръцки медии считат, че откритите на първия ръкав на Халкидики човешки останки, може да са свързани с изчезналите преди година две жени в Солун. Тогава тялото на едната беше открито, но за второто все още не се знае нищо, въпреки че тогава полицията задържа мъж, който беше обвинен в убийството на двете жени.