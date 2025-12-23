Новини
ФИФА вдигна забраната на отбора на Роналдо

23 Декември, 2025 17:00 358 0

  кристиано роналдо
  футбол
  ал насър
  фифа
  забрана

Трансферната забрана беше активирана на 20 декември

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ФИФА отмени наложената забрана за трансфери на Ал-Насър и арабският клуб отново може да регистрира нови футболисти, пише Фабрицио Романо.

Трансферната забрана беше активирана на 20 декември заради просрочено задължение в размер на 9 милиона евро към Манчестър Сити. Плащането е трябвало да бъде извършено до 31 август.

Вчера от ФИФА официално потвърдиха, че Ал-Насър е изпълнил всички свои финансови ангажименти. В резултат на това случаят е приключен, а забраната за картотекиране на нови играчи е отменена.


