ФИФА вдигна забраната на отбора на Роналдо

ФИФА отмени наложената забрана за трансфери на Ал-Насър и арабският клуб отново може да регистрира нови футболисти, пише Фабрицио Романо.

Трансферната забрана беше активирана на 20 декември заради просрочено задължение в размер на 9 милиона евро към Манчестър Сити. Плащането е трябвало да бъде извършено до 31 август.

Вчера от ФИФА официално потвърдиха, че Ал-Насър е изпълнил всички свои финансови ангажименти. В резултат на това случаят е приключен, а забраната за картотекиране на нови играчи е отменена.