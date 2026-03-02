Повериха дербито между Лудогорец и Левски на млад съдия

Един от най-перспективните български съдии - Васил Минев, получи наряд за дербито от 24-ия кръг на efbet Лига между отборите на Лудогорец и Левски. Двубоят е в четвъртък (5 март) на “Хювефарма Арена” от 18:30 часа. ВАР е Кристиян Колев.
Трябва да отбележим, че Мартин Марков е избран за рефер на мача между ЦСКА и Ботев Враца.
СЪДИЙСКИ НАЗНАЧЕНИЯ
Срещи от 24 кръг на efbet Лига, сезон 2025-2026
3 март 2026 г., вторник, 13:30 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 - ПФК Монтана 1921
ГС:Георги Николов Кабаков АС1:Мартин Веселинов Маргаритов АС2:Желязко Димитров Пилатов
4-ТИ:Петър Димов Аспарухов ВАР:Валентин Станчев Железов АВАР:Димо Стоянов Димов
СН:Георги Крумов Виделов
3 март 2026 г., вторник, 16:00 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Славия 1913
ГС:Георги Димитров Давидов АС1:Илиян Петров КапарашевА С2:Даниел Милков Ников
4-ТИ:Денислав Йорданов Сталев ВАР:Димитър Димитров Димитров АВАР:Никола Антонов Попов
СН:Александър Костадинов Костадинов
3 март 2026 г., вторник, 18:30 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК Септември Сф
ГС:Тодор Недялков Киров АС1:Красимир Атанасов Атанасов АС2:Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ:Геро Георгиев Писков ВАР:Драгомир Димитров Драганов АВАР:Кристиян Младенов Тодоров
СН:Антон Симеонов Генов
4 март 2026 г., сряда, 16:00 ч.
ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС:Кристиян Николов Колев АС1:Йордан Петров Петров АС2:Светослав Колев Енчев
4-ТИ:Георги Петров Стоянов ВАР:Владимир Вълков Вълков АВАР:Денислав Йорданов Сталев
СН:Георги Генов Нарлев
4 март 2026 г., сряда, 18:30 ч.
ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД - ПФК Ботев Враца
ГС:Мартин Иванов Марков АС1:Мирослав Максимов Иванов АС2:Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ:Димитър Димитров Димитров ВАР:Мартин Живков Великов АВАР:Красимир Маргаритов Кръстев
СН:Валентин Желев Добрев
5 март 2026 г., четвъртък, 13:15 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД - ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919
ГС:Радослав Петров Гидженов АС1:Петър Велизаров Митрев АС2:Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ:Антонио Тодоров Антов ВАР:Никола Антонов Попов АВАР:Станимир Лозанов Тренчев
СН:Вихрен Веселинов Манев
5 март 2026 г., четвъртък, 15:45 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ЦСКА 1948
ГС:Стоян Панталеев Арсов АС1:Дениз Пиринов Соколов АС2:Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ:Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР:Венцислав Георгиев Митрев АВАР:Ивайло Красимиров Ненков
СН:Венцислав Иванов Гаврилов
5 март 2026 г., четвъртък, 18:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Левски
ГС:Васил Петров Минев АС1:Тодор Василев Вуков АС2:Дарин Василев Иванов
4-ТИ:Георги Петров Стоянов ВАР:Кристиян Николов Колев АВАР:Любослав Бисеров Любомиров
СН:Кольо Димитров Данев
