Шарл Льоклер се ожени за инфлуенсърка

Шарл Льоклер се ожени за инфлуенсърката Александра Сен Мльо в Монако на 28 февруари.

На интимната гражданска церемония са присъствали само близки приятели и семейство, като тържеството е било запазено лично и ненатрапчиво въпреки известния статус на двойката.

Младата двойка си тръгна след подписването в рядко ретро Ferrari 250 Testa Rossa, оценено на около 9 милиона паунда. Видео на двойката, която се движи по улиците на Монако в емблематичния автомобил, бързо се разпространи онлайн за радост на феновете.

Шарл и Алекс се запознават по време на Седмицата на модата в Париж през март 2023 година.

Двамата обявиха годежа си през ноември 2025 година, а инфлуенсърката вече смени и името си в социалните мрежи.