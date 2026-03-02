Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Шарл Льоклер се ожени за инфлуенсърка

Шарл Льоклер се ожени за инфлуенсърка

2 Март, 2026 06:28 481 0

  • шарл льоклер-
  • александра сен мльо-
  • монако-
  • формула 1-
  • спорт-
  • сватба-
  • инфлуенсър

На интимната гражданска церемония са присъствали само близки приятели и семейство, като тържеството е било запазено лично и ненатрапчиво въпреки известния статус на двойката

Шарл Льоклер се ожени за инфлуенсърка - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Шарл Льоклер се ожени за инфлуенсърката Александра Сен Мльо в Монако на 28 февруари.

На интимната гражданска церемония са присъствали само близки приятели и семейство, като тържеството е било запазено лично и ненатрапчиво въпреки известния статус на двойката.

Младата двойка си тръгна след подписването в рядко ретро Ferrari 250 Testa Rossa, оценено на около 9 милиона паунда. Видео на двойката, която се движи по улиците на Монако в емблематичния автомобил, бързо се разпространи онлайн за радост на феновете.

Шарл и Алекс се запознават по време на Седмицата на модата в Париж през март 2023 година.

Двамата обявиха годежа си през ноември 2025 година, а инфлуенсърката вече смени и името си в социалните мрежи.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове