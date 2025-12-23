Карлос Насар и Алекс Николов сред най-добрите спортисти на Балканите за 2025 година

Двама от най-ярките представители на българския спорт – щангистът Карлос Насар и волейболистът Александър Николов – заслужено намериха място в престижния Топ 10 на 52-рото издание на анкетата „Спортист на Балканите“, организирана от Българската телеграфна агенция (БТА) за 2025 година.

В ежегодното гласуване, което обединява националните информационни агенции от целия Балкански полуостров, бяха отличени най-изявените атлети от региона. Сред участващите медии са БТА (България), АНА-МПА (Гърция), АДЖЕРПРЕС (Румъния), Анадолска агенция (Турция), ТАНЮГ (Сърбия), МИНА (Черна гора), МИА (Северна Македония), ХИНА (Хърватия), ФЕНА (Босна и Херцеговина), КНА (Кипър), АТА (Албания) и КосоваПрес (Косово).

Александър Николов се превърна в истински герой за националния волейболен отбор на България, след като оглави класацията за най-резултатен състезател на Световното първенство във Филипините. С неговата решаваща помощ „лъвовете“ завоюваха сребърните медали, а самият Николов бе избран сред най-добрите играчи на турнира – признание, което затвърждава статута му на един от водещите волейболисти в Европа.

Карлос Насар, от своя страна, продължи да пише история във вдигането на тежести. Младият талант спечели световната титла в категория до 94 килограма, като постави нов световен рекорд в изтласкването. Освен това, той триумфира и на Европейското първенство при 96-килограмовите, където отново подобри световните върхове както в изтласкването, така и в двубоя.

В елитната десетка на анкетата попаднаха още редица изключителни спортисти: баскетболистът Алперен Шенгюн (Турция), който изведе страната си до сребро на Европейското първенство; плувецът Давид Попович (Румъния), световен шампион на 100 и 200 метра свободен стил; джудистката Дистрия Красничи (Косово), европейска шампионка и световна вицешампионка; лекоатлетът Емануил Каралис (Гърция), европейски шампион в зала и световен вицешампион в овчарския скок; скиорката Зринка Лютич (Хърватия), носителка на три победи за Световната купа и малкия Кристален глобус в слалома; баскетболната суперзвезда Никола Йокич (Сърбия), втори в класацията за MVP на НБА; гребецът Стефанос Дускос (Гърция), световен шампион и европейски вицешампион; и Янис Адетокунбо (Гърция), който изведе националния си отбор до бронз на ЕвроБаскет 2026 и бе избран в идеалната петица на турнира.

Общо 47 спортисти получиха номинации в тазгодишното издание на анкетата. Освен Насар и Николов, точки за България донесоха още баскетболистът Александър Везенков – MVP на плейофите в Евролигата и част от идеалния отбор на сезона, европейският шампион по вдигане на тежести до 55 кг Ангел Русев, европейският златен медалист в скока на дължина Божидар Саръбоюков, световната вицешампионка и европейска сребърна медалистка в художествената гимнастика Стилияна Николова, както и световният първенец в алпийския сноуборд Тервел Замфиров.

Кой ще бъде коронясан за „Спортист на Балканите“ за 2025 година? Отговорът ще стане ясен на тържествена церемония в София на 16 февруари – датата, на която през 1898 г. излиза първият бюлетин на БТА. Тогава ще бъдат разкрити и окончателните резултати от гласуването.

Топ 10 на „Спортист на Балканите“ за 2025 г. (по азбучен ред):

- Александър Николов (България) – волейбол

- Алперен Шенгюн (Турция) – баскетбол

- Давид Попович (Румъния) – плуване

- Дистрия Красничи (Косово) – джудо

- Емануил Каралис (Гърция) – лека атлетика

- Зринка Лютич (Хърватия) – ски-алпийски дисциплини

- Карлос Насар (България) – вдигане на тежести

- Никола Йокич (Сърбия) – баскетбол

- Стефанос Дускос (Гърция) – гребане

- Янис Адетокунбо (Гърция) – баскетбол