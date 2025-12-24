Новини
Алекс Николов се оказа шампион в караокето

Алекс Николов се оказа шампион в караокето

24 Декември, 2025 21:30 690 0

Обичам караокето – всякакви песни и жанрове

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Световният вицешампион Александър Николов се оказа шампион в караокето. Звездата на националния отбор по волейбол и на Лубе Чивитанова напълни Инстаграм със серия свои изпълнения пред микрофона.

„Обичам караокето – всякакви песни и жанрове“, обясни 22-годишният Алекс, който в последните си клипове залага на рапа, но се кефи и на сръбско.

Освен това той впечатли с певческите си умения и на парти на италианския си отбор. Част от неговите 249 000 последователи в социалната мрежа го засипаха с похвали. Една от тях гласеше: „Винаги лидер - и на терена, и на купона“, а друг: „Ти си талантлив човек, Бог да те пази“, но най-силната бе: „Караоке цар“.

Компания на Николов в тези изяви правят също приятелите му от волейбола, които играят за Равена в Серия А2 – 202-сантиметровият посрещач Самуил Вълчинов и диагоналът Християн Димитров. „Просто момчетата се забавляват. Не могат да пеят и да танцуват, но има ли значение това“, обясни Алекс за техен микс от любими български парчета.

Още на 26 декември Николов ще има шанс отново да се раздаде на терена, тъй като са домакини на Пиаченца в местното първенство, а на 30-и е последният им мач за годината – гостуване на Перуджа за Купата на Италия.


